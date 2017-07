Calciomercato, tutte le trattative della giornata

18:15 "MILINKOVIC-SAVIC INCEDIBILE"

L'agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, ha parlato del futuro del serbo: "Molte squadre spagnole, inglesi ed italiane sono interessate ma noi non abbiamo intenzione di lasciare la Lazio. La verità è che lui non è in vendita per nessuna cifra in questo momento. Vogliamo che resti alla Lazio e che si diverta durante la prossima stagione".

17:20 Fiorentina, Vecino pronto a lasciare Moena

Matias Vecino si avvicina a grandi passi all'Inter. Il centrocampista della Fiorentina non giocherà l'amichevole contro il Bari: Pioli lo ha lasciato fuori dalla lista dei giocatori disponibili. L'uruguaiano è pronto a lasciare il ritiro a partire da domani e firmare con i nerazzurri. Il club di corso Vittorio Emanuele pagherà in due anni i 24 milioni di clausola rescissoria. Per il giocatore pronto un ingaggio da 3 milioni di euro.

17:00 fiorentina, fatta per eysseric

Tutto fatto per Valentin Eysseric alla Fiorentina: il giocatore del Nizza costerà 4 milioni di euro, visite mediche tra martedì e mercoledì. Il centrocampista 25enne ha fatto vedere buone cose in Ligue 1 ma è reduce da infortuni pesanti.

16:30 lazio, immobile: "ricevuto offerte ma..."

Ciro Immobile al Corriere dello Sport: "Ho ricevuto qualche offerta ma non l'ho neppure presa in considerazione, non volevo cambiare di nuovo. Sto bene alla Lazio e starò qui finché la società mi vorrà".

15:30 chelsea, 25 milioni per candreva

Antonio Conte vuole Antonio Candreva e il Chelsea sarebbe pronto a fare un'offerta di 23 milioni di sterline (pari ad oltre 25 milioni di euro) all'Inter per il cartellino. Lo scrive il Sun, secondo cui i Blues, dopo aver perso Danilo (finito al Manchester City), avrebbero messo gli occhi sull'esterno nerazzurro. Il tabloid precisa tuttavia che l'Inter "è riluttante a cedere il giocatore".

14:20 montella: "risparmio bacca per il mercato"

Così Vincenzo Montella su Carlos Bacca dopo il 4-0 al Bayern nella ICC: "Non l'ho preservato per la partita con il Craiova perché non ho intenzione di farlo partire in squadra giovedì, gliel'ho spiegato in questo modo. Si capisce che il suo non utilizzo è legato alle scelte di mercato". Il colombiano è cercato dal Marsiglia.

14:00 juve, marchisio saluta bernardeschi

@fbernardeschi benvenuto alla @juventusfc

Ti aspettiamo per iniziare insieme una nuova grande stagione. — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 22 luglio 2017

13:15 INTER, SLITTA IL VERTICE DI MERCATO

Oggi sarebbe dovuto essere in programma un summit di mercato a Nanchino tra Zhang Jindong, Walter Sabatini, Piero Ausilio e Luciano Spalletti ma il vertice è stato spostato a domani, in occasione degli Stati Generali. Il coordinatore delle squadre Suning, infatti, ha scelto di essere presente in tribuna a seguire la gara odierna dello Jiangsu, che sta lottando in zona retrocessione: Sabatini sarà quindi allo stadio Olimpico di Nanchino.

12:40 Kuzmanovic in prestito al Malaga

MCFNews| Kuzmanovic regresa a nuestro centro del campo ¡El guerrero vestirá de nuevo la camiseta blanquiazul! https://t.co/6s8W5uhL5i pic.twitter.com/yj5vC6HA2M — Málaga CF (@MalagaCF) 22 luglio 2017

11:10 Crotone, torna Trotta

10:50 Udinese, è fatta per Pavoletti

E' praticamente cosa fatta il passaggio di Leonardo Pavoletti dal Napoli all'Udinese. I bianconeri hanno battuto la concorrenza del Bologna. La punta dovrebbe trasferirsi in Friuli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

10:20 Juventus, Gimenez nel mirino

La Juventus pensa al dopo Bonucci. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha incontrato a Milano Paco Casal, procuratore di Josè Gimenez, difensore 22enne dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo non potrà effettuare operazioni in entrata fino a gennaio e per questo i dirigenti colchoneros devbono riflettere bene prima di cedere l'uruguaiano.

10:00 Di Maria, futuro incerto al Psg

Non è sicura la permanenza di Di Maria al Psg. I vicecampioni di Francia sono al lavoro per il grande colpo in entrata: uno tra Neymar e Sanchez potrebbe arrivare alla corte di Emery e togliere spazio all'asso argentino. L'Inter resta alla finestra.

09:15 Juve, 15 milioni per Keita

La Juventus non molla la pista Keita. Il giocatore si è riavvicinato all'Inter e così i bianconeri hanno deciso di offrire 15 milioni di euro a Lotito. Ma la proposta è troppo bassa. Il presidente della Lazio chiede 30 milioni di euro per il senegalese e non farà sconti.

09:00 Vidal, veto di Ancelotti

Carlo Ancelotti pone il veto sulla cessione di Arturo Vidal. Il tecnico del Bayern Monaco considera il cileno un punto fermo della sua squadra e non intende assolutamente lasciarlo partire. Sull'ex Juventus è forte il pressing Inter: i nerazzurri mettono sul piatto 60 milioni di euro.