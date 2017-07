Calciomercato, tutte le trattative della giornata

10:50 Udinese, è fatta per Pavoletti

E' praticamente cosa fatta il passaggio di Leonardo Pavoletti dal Napoli all'Udinese. I bianconeri hanno battuto la concorrenza del Bologna. La punta dovrebbe trasferirsi in Friuli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

10:20 Juventus, Gimenez nel mirino

La Juventus pensa al dopo Bonucci. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha incontrato a Milano Paco Casal, procuratore di Josè Gimenez, difensore 22enne dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo non potrà effettuare operazioni in entrata fino a gennaio e per questo i dirigenti colchoneros devbono riflettere bene prima di cedere l'uruguaiano.

10:00 Psg, futuro incerto per Di Maria

Non è sicura la permanenza di Di Maria al Psg. I vicecampioni di Francia sono al lavoro per il grande colpo in entrata: uno tra Neymar e Sanchez potrebbe arrivare alla corte di Emery e togliere spazio all'asso argentino. L'Inter resta alla finestra.

09:15 Juve, 15 milioni per Keita

La Juventus non molla la pista Keita. Il giocatore si è riavvicinato all'Inter e così i bianconeri hanno deciso di offrire 15 milioni di euro a Lotito. Ma la proposta è troppo bassa. Il presidente della Lazio chiede 30 milioni di euro per il senegalese e non farà sconti.

09:00 Vidal, veto di Ancelotti

Carlo Ancelotti pone il veto sulla cessione di Arturo Vidal. Il tecnico del Bayern Monaco considera il cileno un punto fermo della sua squadra e non intende assolutamente lasciarlo partire. Sull'ex Juventus è forte il pressing Inter: i nerazzurri mettono sul piatto 60 milioni di euro.

08:30 Fiorentina, Vecino pronto a lasciare Moena

Matias Vecino si avvicina a grandi passi all'Inter. Il centrocampista non sarà titolare nell'amichevole che la Fiorentina giocherà a Moena contro il Bari ed è probabile che Pioli non lo faccia nemmeno entrare a gara in corso. L'uruguaiano è pronto a lasciare il ritiro a partire da domani e firmare con i nerazzurri. Il club di corso Vittorio Emanuele pagherà in due anni i 24 milioni di clausola rescissoria. Per il giocatore pronto un ingaggio da 3 milioni di euro.