Calciomercato, tutte le trattative della giornata

13:30 milan, incontro per cuadrado

I dirigenti rossoneri stanno incontrando a Casa Milan Alessandro Lucci, l'agente di Andrea Bertolacci e Juan Cuadrado, che Montella vorrebbe portare a Milano dopo averlo allenato a Firenze.

13:25 Inter, è fatta per borja valero

Come annunciato in diretta durante ask mercato su Premium Sport dal nostro esperto Claudio Raimondi, Inter e Fiorentina hanno trovato l'accordo per il trasferimento a Milano di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo sbarca in nerazzurro per 6 milioni più uno di bonus, nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche.

13:10 Napoli, lunedì Mario Rui fa le visite

"Lunedì Mario Rui farà le visite mediche, martedì l'operazione sarà ufficiale". Lo ha detto a Radio Sportiva Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese che sarà il prossimo acquisto del Napoli. Giuffredi ha confermato che nell'arrivo in azzurro del difensore della Roma, dove era sbarcato dopo tre stagioni all'Empoli, "Sarri è stato determinante, lo conosce e il giocatore è stato ancora più invogliato a trasferirsi. Mario Rui piace tantissimo a De Laurentiis, ma grande merito per la conclusione dell'affare va attribuito a Giuntoli". Rui arriverà a Napoli per circa nove milioni di euro, dopo le visite mediche a Roma e la firma del contratto, si unirà alla squadra a Dimaro.

13:00 IL CAGLIARI: "NO A CASSANO"

Il ds del Cagliari, Giovanni Rossi, ha parlato all'Unione Sarda: "Abbiamo visto Cassano e ci ha detto di voler venire qui. Apprezziamo l’uomo e il campione che vuole ancora essere decisivo ma in attacco siamo a posto così".

12:30 GENOA, UFFICIALE GALABINOV

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Andrej #Gălăbinov. ⚽️ #calciomercato pic.twitter.com/iu6sX1NO5b — Genoa CFC (@GenoaCFC) 7 luglio 2017

12:00 ROMA, DEFREL VICINISSIMO

Secondo la Gazzetta dello Sport, Gregoire Defrel è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Roma: al Sassuolo andrebbero circa 18 milioni di euro, nell'operazione anche i giovani Frattesi (i giallorossi mantengono il diritto di recompra) e Marchizza (ai giallorossi il 50% di una futura eventuale cessione).

11:00 INTER, UFFICIALE SKRINIAR

Il comunicato dell'Inter: "Milan Skriniar è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore slovacco ha firmato un quinquennale coi nerazzurri, che hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento definitivo del calciatore". Alla Sampdoria 20 milioni di euro più il cartellino di Caprari.

10:30 MILAN-IBRA: SE RAIOLA CHIAMASSE...

Come riportato dal nostro Carlo Pellegatti, al momento quella tra Milan e Zlatan Ibrahimovic è solo una suggestione. Ma se lo svedese e Raiola chiamassero la dirigenza rossonera, mostrando disponibilità (e a cifre d'ingaggio ben diverse dalle ultime al Manchester United), allora l'affare si potrebbe fare. Mirabelli lo stima e in passato ha già ammesso di averci pensato per il Milan.

10:00 INTER, IL GIORNO DI BORJA VALERO

In giornata potrebbe arrivare la fumata bianca per Borja Valero all'Inter: alla Fiorentina sette milioni di euro più 500.000 di bonus. Non sono però al momento previste visite mediche a breve, lo spagnolo potrebbe quindi raggiungere in ritiro a Brunico i nerazzurri ad inizio settimana prossima.

09:30 DE LAURENTIIS: "MEGLIO CHIESA DI BERARDI"

Così De Laurentiis sul Corriere dello Sport: "Mi piace Chiesa, piace anche a Giuntolo, è un giocatore di grandissima prospettiva. Berardi? Preferisco comunque Chiesa, pur riconoscendo a Berardi un talento enorme".

09:00 JUVENTUS SULLE TRACCE DI MBAPPé

Barcellona, Real Madrid e Psg sono su Kylian Mbappé, rivelazione del Monaco, ma la Juventus non sta a guardare. Il prezzo dell'attaccante francese è di 100 milioni di euro ma i bianconeri non sono spaventati da un'eventuale asta. Lo scrive Tuttosport.

08:30 inter, si pensa a sanchez

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole approfittare dell'impasse tra Arsenal e Bayern Monaco per entrare nella corsa ad Alexis Sanchez. Il cileno è in scadenza 2018 e i tedeschi sembrano averlo mollato, ecco perché Sabatini ed Ausilio stanno provando a riportarlo in Italia.