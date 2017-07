Calciomercato, tutte le trattative della giornata

12:30 lo zenit: "Ci piace murillo"

Konstantin Sarsania, direttore sportivo dello Zenit, conferma l'interesse del club per Jeison Murillo ai microfoni di Sports.ru: "Ci eravamo interessati a Medel, ma adesso questa pista va esclusa. Per Murillo, invece, posso dire che è un profilo che Mancini conosce molto bene e che ci interessa, sebbene non sia nei primissimi nomi della nostra lista di mercato. Ci serve, come è noto, un difensore centrale".

12:05 Psg-sirigu, addio al veleno

Salvatore Sirigu ha parlato a L'Equipe soffermandosi sul suo addio al Psg: "C'è stata una mancanza di rispetto da parte del PSG, è questo quello che fa male. Io non avevo chiesto niente di speciale, solo ciò che mi spettava. Alcune persone si sono comportate male con me. Sto parlando di alcune persone che sono andate via, ma non faccio nomi. Avrei preferito che fosse stato qualcun altro a dirmi di lasciare il club rispetto ad Antero Henrique. Sono stato trattato come un ragazzo delle giovanili a cui è stato detto di andarsene"

11:40 torino, assalto a zapata

Il Torino vuole a tutti i costi Duvan Zapata: i granata avrebbero alzato l'offerta al Napoli fino a 17 milioni più eventuali bonus, si attende la risposta del club di De Laurentiis.

11:15 cina, niente Barça per Paulinho

Il Guangzhou Evergrande ha formalmente respinto l'offerta del Barcellona per Paulinho: "E' un giocatore importante per i progetti a lungo termine del club".

11:00 pinilla: "Rispetterò il contratto"

Ha ancora un anno di contratto col Genoa Mauricio Pinilla e intende rispettarlo. "La mia intenzione è di unirmi al gruppo in ritiro, anche se prima devo parlare con il club per capire se conterà ancora su di me", ha spiegato il bomber cileno.

10:35 Torino, idea El Shaarawy

Non si sarebbe parlato solo di Alessio Cerci ieri nel summit fra Urbano Cairo e Federico Pastorello. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, i due avrebbero fatto il punto della situazione anche su Stephan El Shaarawy della Roma. Il giocatore piace ma al momento la trattativa è frenata dall'alto ingaggio percepito nella Capitale dall'ex Milan.

10:15 chievo, si chiude per grassi

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Chievo sarebbe ormai ad un passo da Alberto Grassi: il giovane centrocampista è pronto ad arrivare con la formula del prestito secco dal Napoli. Piace anche Struna del Carpi.

10:10 Il trabzonspor: "Accordo con medel"

Il presidente del Trabzonspor, Muharrem Usta, ai microfoni di 'MyNet Spor' ha dichiarato: "Abbiamo l'accordo con l'Inter per Medel, ora tratteremo col calciatore che oltre a noi ha altre due alternative".

09:50 Ufficiale, de guzman all'eintracht

WELCOME#Eintracht agreed terms with Jonathan de Guzman (29) who joins the #SGEagles on their US tour. More info to follow. Welcome! #SGE pic.twitter.com/1T6TcnLCXN — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) 6 luglio 2017

09:30 benevento, vicini antei e cataldi

Continua ad essere molto attivo sul mercato il Benevento, neo promosso in Serie A. Il Mattino quest'oggi fa il punto della situazione con Luca Antei ormai ad un passo dal club sannita con il quale manca solo la firma. Per la mediana, invece, il nome caldo è quello di Danilo Cataldi della Lazio. Doppia pista con l'Udinese: sul piatto Thomas Heurtaux e Marco Davide Faraoni.

09:20 Torino, torna di moda acerbi

Torna di moda un vecchio pallino di mercato in casa Torino. Per la retroguardia Paletta del Milan rimane un nome caldo, ma secondo quanto riportato da Tuttosport il club granata è tornato anche su Francesco Acerbi, in uscita dal Sassuolo.

09:00 roma, manolas torna sul mercato

Dopo le tensioni provocate dalla trattativa conclusa e poi cancellata con lo Zenit di Roberto Mancini, Monchi sta studiando altre possibili offerte per Kostas Manolas (c'è l'interesse del Psg) e per questo ha già fatto partire il casting per trovare l’eventuale sostituto: in Francia scrivono di un’offerta per il centrale brasiliano Jemerson, classe '92, del Monaco campione in carica, mentre continua la trattativa per il giovane Foyth (classe '98 dell’Estudiantes), che resta l’obiettivo più vicino per la difesa e rappresenta il sostituto numerico di Rüdiger.

08:40 "Milan, euforia al... Cuadrado"

Dopo il primo bagno di folla della stagione, l'euforia in casa Milan è palpabile. I sette colpi di mercato messi a segno dalla nuova proprietà hanno entusiasmato la piazza e potrebbe non essere ancora finita. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, il nome caldo sarebbe quello di Juan Cuadrado della Juventus. Montella lo conosce per i comuni trascorsi a Firenze e il colombiano rischia di essere di troppo a Torino in caso di arrivo sia di Bernardeschi sia di Douglas Costa. Nella trattativa i rossoneri potrebbero inserire De Sciglio, da sempre un pallino di Allegri.

08:15 "meret vuole la spal"

Tiene banco il mercato della Spal sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. In particolare si continua a parlare del possibile ritorno al club estense di Alex Meret. "Parte con l'Udinese ma vuole giocare al Mazza" scrive il quotidiano di Ferrara, che parla anche di un accordo fra la società del presidente Mattioli e l'Atalanta per Alberto Paloschi.

08:00 cagliari, spunta il nome di ranocchia

L'Unione Sarda fa il punto sulle trattative di mercato del club del presidente Tommaso Giulini. "Cagliari, per ora è mercatino" titola il quotidiano che poi si concentra sui nomi più caldi, come quello di Marco Andreolli svincolatosi dall'Inter. L'alternativa, sempre dai nerazzurri, porta il nome di Andrea Ranocchia".