Calciomercato, tutte le trattative della giornata

09:00 roma, manolas torna sul mercato

Dopo le tensioni provocate dalla trattativa conclusa e poi cancellata con lo Zenit di Roberto Mancini, Monchi sta studiando altre possibili offerte per Kostas Manolas (c'è l'interesse del Psg) e per questo ha già fatto partire il casting per trovare l’eventuale sostituto: in Francia scrivono di un’offerta per il centrale brasiliano Jemerson, classe '92, del Monaco campione in carica, mentre continua la trattativa per il giovane Foyth (classe '98 dell’Estudiantes), che resta l’obiettivo più vicino per la difesa e rappresenta il sostituto numerico di Rüdiger.

08:40 "Milan, euforia al... Cuadrado"

Dopo il primo bagno di folla della stagione, l'euforia in casa Milan è palpabile. I sette colpi di mercato messi a segno dalla nuova proprietà hanno entusiasmato la piazza e potrebbe non essere ancora finita. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, il nome caldo sarebbe quello di Juan Cuadrado della Juventus. Montella lo conosce per i comuni trascorsi a Firenze e il colombiano rischia di essere di troppo a Torino in caso di arrivo sia di Bernardeschi sia di Douglas Costa. Nella trattativa i rossoneri potrebbero inserire De Sciglio, da sempre un pallino di Allegri.

08:15 "meret vuole la spal"

Tiene banco il mercato della Spal sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. In particolare si continua a parlare del possibile ritorno al club estense di Alex Meret. "Parte con l'Udinese ma vuole giocare al Mazza" scrive il quotidiano di Ferrara, che parla anche di un accordo fra la società del presidente Mattioli e l'Atalanta per Alberto Paloschi.

08:00 cagliari, spunta il nome di ranocchia

L'Unione Sarda fa il punto sulle trattative di mercato del club del presidente Tommaso Giulini. "Cagliari, per ora è mercatino" titola il quotidiano che poi si concentra sui nomi più caldi, come quello di Marco Andreolli svincolatosi dall'Inter. L'alternativa, sempre dai nerazzurri, porta il nome di Andrea Ranocchia".