Calciomercato, tutte le trattative della giornata

23:30 NAPOLI, PRONTO IL RINNOVO DI REINA

Il Napoli ha pronta la proposta di rinnovo del contratto per Reina: De Laurentiis la sottoporrà al portiere lunedì, sarà un prolungamento fino al 2019 e in ogni caso proporrà allo spagnolo di affiancargli un altro numero uno (Neto e Rulli su tutti). Reina vuole un biennale.

23:00 GENOA, PRESO ZUKANOVIC

Colpo a sorpresa del Genoa che ha concluso con la Roma il prestito del mancino Ervin Zukanovic, nell'ultima stagione in forza all'Atalanta. Il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di un milione.

22:30 Atletico madrid, torres prolunga fino al 2018

22:00 JUVE, INCONTRO CON BRANCHINI

In serata la Juventus ha visto Giovanni Branchini, agente di De Sciglio che è una delle richieste di Allegri. Con il quasi concluso acquisto di Conti, il Milan potrebbe ammorbidirsi sulla cessione del laterale. Da sottolinare, però, che Branchini è anche l'intermediario di Douglas Costa, altro obiettivo dei bianconeri.

21:00 JUVE, AURIER è EXTRACOMUNITARIO

La Juventus è sempre al lavoro per rafforzare le fasce laterali. Se per l'esterno offensivo si lavora sempre a Bernardeschi, i bianconeri stanno vagliando le varie opportunità per quello difensivo. Inizialmente sembrava in vantaggio Danilo ma il Real Madrid non abbassa le pretese, ci si è poi spostati su Aurier del Psg: ma l'ivoriano non ha un passaporto comunitario - motivo fondamentale dell'interesse juventino - e quindi torna in secondo piano. Inter interessata all'ivoriano, e la Juve a fari spenti va su Dalbert, obiettivo nerazzurro.

20:00 INTER, GABIGOL NON CONVOCATO PER BRUNICO

Tra i 25 giocatori convocati da Spalletti per il ritiro a Brunico non c'è Gabigol: i nerazzurri stanno cercando per lui una soluzione in prestito (tramontati Las Palmas e Porto, mai esistita una trattativa con la Lazio), il brasiliano, che comunque ha 5 giorni di permesso e potrebbe aggregarsi lunedì, vorrebbe rimanere in nerazzurro. Ecco la lista, comprensiva dei nuovi acquisti Odgaard e Zaniolo: Berni, Handanovic, Padelli, Pissardo, Miranda, Murillo, Santon (dal'8 luglio), Ansaldi, Ranocchia, Valietti, Vanheusen, Sala, Kondogbia, Emmers, Joao Mario, Belloni, Zaniolo, Danso, Pinamonti, Rivas, Biabiany, Longo, Baldini, Odgaard, Rover.

19:30 milan, domani e venerdì le visite mediche di conti

Con l'arrivo di Castagne all'Atalanta, si sblocca l'affare Conti. E infatti l'ormai ex terzino nerazzurro giovedì sera sarà a Milanello per i primi test mentre venerdì mattina ci saranno le visite mediche. Poi ci sarà l'ufficialità: 21 milioni di euro più il cartellino di Matteo Pessina, in totale 24.

18:30 ATALANTA, ECCO CASTAGNE

L'Atalanta ha ormai trovato l'erede designato di Andrea Conti, in procinto di accasarsi al Milan e bloccato finora dall'impasse delle trattative anche a causa dell' assenza di un'alternativa per Gasperini nel ruolo di esterno destro. Domattina a Bergamo sono previste le visite mediche di rito per l'esterno destro belga Timothy Castagne, essendo stato raggiunto l'accordo con il giocatore e con il Genk, squadra nella quale è cresciuto e ha sempre giocato dal 2014 a oggi. Castagne, 22 anni il prossimo 5 dicembre, nell'ultima stagione ha totalizzato 24 presenze in campionato, 5 nella coppa nazionale e 12 con 2 reti in Europa League.

18:25 SAMPDORIA, PALOMBO SI RITIRA

Annuncio ufficiale della Sampdoria: "Angelo Palombo è entrato a far parte, in accordo con la società e con Marco Giampaolo, dello staff tecnico della prima squadra. In silenzio, in punta di piedi, il ragazzo arrivato a Genova nel 2002 e divenuto il quarto calciatore doriano più presente di sempre inizia da oggi a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia blucerchiata: il percorso di formazione da allenatore, mettendo come sempre a disposizione competenza, esperienza e senso di appartenenza. Dal presidente Massimo Ferrero e da tutta la società il più grande in bocca al lupo a mister Angelo".

18:20 ARSENAL, UFFICIALE LACAZETTE

L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto di Alexandre Lacazette dal Lione: non rese note le cifre, si parla di oltre 50 milioni di euro.

18:00 MEDEL, IL BOCA PESSIMISTA

Il Boca Juniors pessimista sull'ingaggio di Medel, così il presidente Angelici: "Stiamo parlandone con Inter e giocatore ma lo stipendio di Gary è alto, la differenza tra le sue richieste e la nostra offerta è enorme".

17:15 ROMA, SEGUITO MALCOM

La Roma guarda con interesse al Bordeaux, Monchi sempre attento al mercato della Ligue 1: il profilo è quello di Malcom, attaccante brasiliano di 20 anni e del valore di 10 milioni di euro.

17:10 REAL, UFFICIALE THEO HERNANDEZ

Real Madrid, è ufficiale l'acquisto di Theo Hernàndez dall'Atletico Madrid: il difensore, che aveva rifiutato il prolungamento del contratto, l'anno scorso ha giocato in prestito all'Alaves.

16:45 INTER, BERNI RINNOVA

Tommaso Berni è passato in sede per firmare il rinnovo di contratto con l'Inter: sarà ancora il terzo portiere, quest'anno dietro ad Handanovic e Padelli.

16:25 Ajax, Dolberg gela la roma

Intervistato ai microfoni di 'Ajax TV', Kasper Dolberg ha annunciato: "Resto all'Ajax, non ho alcun motivo per andarmene". Nulla da fare quindi per la Roma, interessata a lui nelle ultime settimane.

16:00 milan-sassuolo, incontro per paletta

Secondo quanto riporta Milan News, sarebbe in corso un incontro tra il ds del Sassuolo, Guido Angelozzi, ed il procuratore di Gabriel Paletta. Si valuta il passaggio del difensore in Emilia.

15:35 spal, assalto a paloschi

La Spal è pronta a mettere a segno il colpo Paloschi: nella notte sarebbe stato raggiunto l'accordo con l'Atalanta, manca soltanto quello con il giocatore.

15:10 inter, zaniolo e odegaard alle firme

Due giovani in arrivo in casa Inter. In sede in questi minuti per sottoscrivere i contratti Nicolò Zaniolo, centrocampista classe '99, e Jens Odgaard, attaccante classe '99, calciatore prelevato dal Lyngby e costato circa un milione di euro.

14:45 genoa, preso galabinov

Il Genoa ha beffato il Chievo Verona nella corsa all'attaccante bulgaro Andrej Galabinov, calciatore svincolato dopo il biennio a Novara. Il giocatore classe 1988 sta sostenendo le visite mediche col club rossoblu.

14:20 Chelsea, all-in su Alex Sandro

Stando a quanto riportano i tabloid londinesi, Conte e Abramovich hanno deciso di sfoderare l'affondo decisivo per il laterale sinistro della Juventus, Alex Sandro. Cifre, quelle riportate dai tabloid inglesi, davvero mostruose: 61 milioni di sterline (quasi 70 mln di euro) per i bianconeri e 100mila sterline a settimana per il giocatore, che equivalgono a circa 6 mln di euro all'anno. Riusciranno Marotta e Paratici a dire no a questa proposta indecente?

14:15 Ufficiale, coentrao allo sporting

13:10 napoli, giuntoli in missione per berenguer

Dentro o fuori. Venerdì il Napoli prenderà una decisione definitiva in merito all'acquisto del laterale dell'Osasuna Alex Berenguer. Come riporta Radio CRC, nel summit che andrà in scena a Madrid, oltre ai dirigenti spagnoli, saranno presenti gli intermediari della trattativa e il ds Cristiano Giuntoli.

12:40 Inter, si complica dalbert

Nonostante l'ottimismo filtrato negli ultimi giorni, tra l'Inter e Dalbert sembra ancora esserci una certa distanza. Il Nizza, infatti, fa muro: "Non lo cederemo per meno di 30 milioni, che è l'importo della sua clausola rescissoria", hanno dichiarato i dirigenti della società francese. Il calciatore, che è regolarmente in ritiro con il Nizza, ha scelto i nerazzurri, ma la trattativa non si chiuderà facilmente.

12:15 Milan, niang proposto al marsiglia

L'edizione odierna de L'Equipe riporta un'interessante notizia di mercato sul Milan. Secondo il quotidiano francese, il club rossonero avrebbe offerto all'Olympique Marsiglia l'attaccante francese M'Baye Niang. L'OM di Rudi Garcia, già interessato a Bacca, starebbe valutando la proposta, anche se il rendimento di Niang nell'ultima stagione non convince la dirigenza.

11:40 "Neto vuole il valencia". la chiave è cancelo

Norberto Neto ormai ha deciso: vuole solo il Valencia. Stando a quanto riporta in Spagna SuperDeporte, il portiere bianconero sta spingendo la Juventus a trovare l’accordo con la società spagnola, e l’allenatore Marcelino insiste perché l’affare venga concluso entro venerdì: la trattativa sta quindi per decollare e la Juventus potrebbe richiedere di inserirci l’esterno destro Josè Cancelo.

11:25 falcinelli: "sogno la Lazio"

Ai microfoni di 'SportItalia', Diego Falcinelli ha parlato così del suo futuro: "Sono legato al Sassuolo da un contratto lungo e ho grande rispetto del club. Udinese e Lazio sono società importanti, ma con quest'ultima ci sarebbe il salto di carriera che tanto sogno".

11:20 udinese, preso coulibaly

Secondo quanto si legge sul 'Messaggero Veneto', mancano soltanto alcuni dettagli di carattere burocratico, poi Mamadou Coulibaly sarà davvero un giocatore dell’Udinese. Tutto fatto, il giocatore resterà però un anno in prestito al Pescara.

11:00 Ceballos: "Sì al Real Madrid, ma ad una condizione"

"Sì al Real Madrid, ma a una condizione". Il quotidiano spagnolo Marca dedica la sua prima pagina a Daniel Ceballos, giovane e talentuoso centrocampista del Betis. Il calciatore si sarebbe già promesso ai blancos, ma darà il suo definitivo benestare al trasferimento solamente se sarà confermato fin dalla prossima stagione nella rosa di Zidane.

10:15 Cassano: "A Cagliari andrei di corsa"

Cassano esce allo scoperto: "Al Cagliari ci andrei di corsa, Rastelli ha fatto grandi cose e l'ambiente è ideale. Trattativa complicata? Nel calcio mai dire mai"

10:00 Atalanta, ufficiale ilicic

09:45 il las palmas chiude a gabigol

Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, a 'Cadena Ser' chiude al possibile arrivo di Gabigol dall'Inter: "La direzione sportiva ha scartato Gabigol, in quella posizione abbiamo già un altro giocatore".

09:20 genoa-samp, derby per lapadula

"Derby per Lapadula". Il Secolo XIX in edicola oggi analizza il mercato di rossoblù e blucerchiati. Entrambi i club di Genova sono in pressing sull'attaccante del Milan, ma nelle ultime ore sarebbe da registrare anche l'inserimento dell'Atalanta.

09:10 "Thauvin-Defrel-Foyth": Monchi fa tris"

"Thauvin-Defrel-Foyth": Monchi fa tris". Il Messaggero di oggi si concentra sul mercato in entrata della Roma, pronta a piazzare altri tre colpi dopo tante operazioni in uscita. In arrivo l'esterno dell'Olympique Marsiglia (ma l'OM chiede 30 milioni e l'ex Garcia fa muro), il pallino di mister Di Francesco e il difensore dell'Estudiantes.

08:45 lazio, keita fa le visite

Il futuro di Keita Balde è un 'rebus', ma per il momento l'attaccante si è presentato per svolgere le visite mediche con Lazio in vista della nuova stagione.

08:15 napoli, rebus reina

"Napoli, il rebus". Titola così l'edizione odierna de Il Mattino riguardo al caso Reina. "Amarezza e silenzio, presto il vertice con il club", sottolinea il quotidiano. A Dimaro il portiere spagnolo incontrerà infatti il patron Aurelio De Laurentiis per fare finalmente chiarezza sul proprio futuro.

08:00 Bertolacci, ritorno al Genoa?

Il Genoa vorrebbe riprendersi Andrea Bertolacci: col Milan si tratta sulla base del prestito.