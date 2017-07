Calciomercato, tutte le trattative della giornata

15:30 Atalanta, ecco Vido

"Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Milan il calciatore Luca Vido".

15:15 CHELSEA, INGAGGIATO CABALLERO

Willy Caballero è un nuovo giocatore del Chelsea, il portiera era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Manchester City: "Molto contento di arrivare nella squadra campione d'Inghilterra".

14:50 CAGLIARI, PISACANE RINNOVA

"Il Cagliari Calcio e Fabio Pisacane ancora insieme per altri due anni: il giocatore ha firmato il rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2019".

14:00 NAPOLI, VICINO ANCHE BERENGUER

Doppio colpo Napoli. Se per Ounas il più è fatto, lunedì previste le visite mediche, c'è stata anche l'accelerata per Alejandro Berenguer che sta rifiutando tutte le proposte (ultima quella dell'Athletic Bilbao) perché vuole solo l'azzurro: arriverà per 6/7 milioni di euro, prima però deve partire Giaccherini.

13:30 INTER, LE CIFRE DI BORJA VALERO

La Fiorentina attende che Borja Valero esca allo scoperto per poi accettare l'offerta dell'Inter e lo spagnolo sembra intenzionato a farlo a breve. Ai viola 6/7 milioni di euro, al giocatore un triennale da circa 3 milioni a stagione.

13:15 UDINESE, PRESO INGELSSON

Svante Ingelsson, centrocampista svedese classe 1998, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il club friulano ha comunicato di averne acquisito le prestazioni sportive dalla formazione svedese Kalmar FF. Ingelsson ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

12:45 BOLOGNA, ACQUISTATO POLI

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo dall’ A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Poli"

12:35 atletico madrid, saul fino al 2026

Saul Niguez ha prolungato il suo contratto con l'Atletico Madrid: se l'accordo precedente scadeva nel 2021, ora il termine è il 30 giugno del 2026.

12:10 ATALANTA, PROBLEMI PER FOKET

Ci sarebbero problemi tra Thomas Foket ed Atalanta: il difensore del Gent aveva già sostenuto le visite mediche ma non ha trovato l'accordo con il club nerazzurro. Se l'affare saltasse, si punterà a Castagne del Genk.

12:05 siviglia, lunedì le visite di banega

Come riporta ABCdeSevilla, Ever Banega sosterrà lunedì le visite mediche con il club andaluso. Poi l'argentino firmerà un triennale e il trasferimento dall'Inter sarà ufficiale.

11:30 inter, depositato il contratto di padelli

Come si legge sul sito della Lega Serie A, l'Inter ha depositato il contratto di Daniele Padelli: il portiere era svincolato dopo la scadenza di contratto con il Torino.

11:20 lazio, acquistato marusic

"Ho scelto la Lazio perché è uno dei migliori club in Italia. Tutti sanno che tipo di squadra sia quella biancoceleste: può vantare tifosi fantastici e, in questa stagione, disputerà l'Europa League". Sono le prime parole di Adam Marusic da giocatore della Lazio. Il nuovo acquisto biancoceleste ha rilasciato una breve intervista all'emittente ufficiale del club: "Nell'ultima annata all'Oostende - ha specificato Marusic - sono stato utilizzato come esterno alto e basso in entrambe le corsie, ma io sento di essere un terzino destro".

10:00 PSG, MARQUINHOS RINNOVA FINO AL 2022

09:25 VERONA, VERSO LO ZUCULINI-BIS

I fratelli Zuculini potrebbero ritrovarsi di nuovo al Verona anche in serie A: il contratto di Franco (che ha giocato poco causa infortuni ma è diventato un idolo dei tifosi) potrebbe essere rinnovato mentre i gialloblù stanno lavorando al secondo prestito di Bruno dal Manchester City dopo le 16 presenze e un gol della scorsa stagione in B.

08:45 ZENIT-PAREDES, VISITE MEDICHE A ROMA

Leandro Paredes è tornato dall'Argentina a Roma ma per lasciare il club giallorosso: il centrocampista in mattinata effettuerà le visite mediche a Villa Stuart, preludio della cessione allo Zenit San Pietroburgo di Mancini. La Roma incasserà 20 milioni di euro più 3,5 di bonus.