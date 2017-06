Calciomercato, tutte le trattative della giornata

23:40 INTER, SABATINI A PARIGI PER DI MARIA E RABIOT

Superato lo scoglio del Fair Play Finanziario, con luglio si apre il mercato in entrata dell'Inter. Proprio in questo senso è previsto a breve un viaggio di Walter Sabatini a Parigi per parlare di Angel Di Maria e Adrien Rabiot con il Paris Saint Germain.

22:45 SANCHEZ: "IL MIO FUTURO E' CHIARO"

"Sono concentrato su questo torneo e deciderò il mio futuro quando sarà finito": Alexis Sanchez, stella del Cile e colonna dell'Arsenal, non svela dove giocherà la prossima stagione. In conferenza stampa in vista della finale di Confederation Cup contro la Germania, l'attaccante cileno dice solo di sperare "di alzare la coppa. Dopo di che si vedrà se vado in un'altra squadra o se rimango. Il mio fututo ce l'ho chiaro, ma non voglio dirlo ora". Tra le possibili destinazioni dell'ex Udinese e Barcellona ci sono il Manchester City e il Bayern Monaco.

21:35 IL LIONE: "GONALONS ALLA ROMA"

L'Ol Groupe, la compagnia di Borsa del Lione, ha annunciato l'acquisto di Gonalons da parte della Roma: "L'Olympique Lyonnais ha trovato un accordo con l'AS Roma per il trasferimento di Maxime Gonalons per un importo di 5 milioni di euro. Questo trasferimento sarà confermato dal 10 luglio. Gonalons ha voluto dare un'altra direzione alla propria carriera, come due anni e mezzo fa quando ebbe un contatto con il Napoli”.

21:30 inter, miangue al cagliari

Si tratta di un affare da 3,5 milioni di euro.

20:20 UFFICIALE, CAPRARI ALLA SAMPDORIA

Comunicato ufficiale: “L’Internazionale Milano comunica, in data odierna, di aver ceduto a titolo definitivo alla UC Sampdoria l'attaccante classe '93 Gianluca Caprari”. Per il giocatore contratto quinquennale e operazione da 15 milioni di euro, nell'ambito dell'affare Skriniar.

19:26 BARCELLONA, TELLO VA AL BETIS

19:10 Acerbi, addio Sassuolo

Francesco Acerbi dice addio al Sassuolo: "Non so se sarò presente al raduno - ha detto il difensore a Premium Sport - Se bisogna andare vado perché ho ancora un anno di contratto, ma di sicuro al Sassuolo non resto, come ho già detto a maggio. Al mio futuro sta lavorando il mio procuratore, come succede a tutti i calciatori, in Italia mi sono trovato sempre bene ma non mi dispiacerebbe un'esperienza all'estero". Su di lui c'è lo Zenit di Mancini che ha incassato il rifiuto di Manolas.

18:30 Lione, c'è Mariano dal Real

Mariano Diaz est la 4ème recrue de notre mercato estival ! Bienvenue dans la #teamOL ! pic.twitter.com/8rUNHuN6V0 — Olympique Lyonnais (@OL) 30 giugno 2017

18:15 Sassuolo, riscattato Ricci

16:30 Ufficiale, Deulofeu torna al Barça

[ÚLTIMA HORA] El Barça ejerce la opción de recompra sobre Gerard Deulofeu. Más información https://t.co/xWmYtW0P15 #FCBlive pic.twitter.com/ORBCLQ0OWZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 30 giugno 2017

16:19 As: "Cerci ha rescisso con l'Atletico"

Secondo quanto riferisce As, Alessio Cerci avrebbe rescisso il contratto con l'Atletico Madrid, in scadenza nel 2018. L'ala italiana non rientra nei piani del Cholo Simeone e sulle sue tracce ci sarebbe l'Olympiacos.

16:00 Atalanta, preso Eguelfi

15:30 roma, ufficiale: Doumbia è dello sporting

14:50 psg, fabinho a un passo

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il PSG sarebbe a un passo da Fabinho. Il giocatore, cercato recentemente anche dalla Juventus, sarebbe vicino a lasciare il Monaco per trasferirsi a Parigi per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

14:30 de sciglio-milan, summit per la juve

Secondo 'Tuttosport' l'affare De Sciglio entra nella fase decisiva: l'agente del terzino, Branchini, sarebbe atteso a Casa Milan nel pomeriggio per provare a sbloccare il trasferimento alla Juventus. Allegri stravede per De Sciglio e la sensazione è che alla fine l'affare si concluderà, l'italiano potrebbe anche essere inserito in uno scambio con Cuadrado, ma comunque in casa rossonera la priorità è Donnarumma, con cui dovrebbe esserci un incontro lunedì prossimo.

14:10 napoli-zapata, sarà addio

Duvan Zapata sarà l'unico dei tanti azzurri a fine prestito ad essere convocato per il ritiro estivo. Il colombiano, però, non vuole rimanere a Napoli: per lui continua a premere il Torino ma manca l'accordo con De Laurentiis.

13:45 Colpo Udinese: Pezzella

UFFICIALE: #Pezzella è un nuovo giocatore dell'@Udinese_1896, contratto fino al 2022 per il classe 97 che arriva dal @palermocalcioit pic.twitter.com/xYCiTISchp — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 30 giugno 2017

13:30 Juve-Danilo, c'è l'accordo

La Juve ha trovato l'accordo per Danilo, terzino destro del Real Madrid: il giocatore ha detto sì ai bianconeri che ora però dovranno trattare con il club spagnolo. Lunedì ci sarà la missione di un intermediario a Madrid: il brasiliano fu preso dal Porto due estati fa a 31,5 milioni.

13:15 Milan-Calhanoglu più vicini

Il Milan e Hakan Calhanoglu sono sempre più vicini: i rossoneri sono ai dettagli per la chiusura della trattativa che porterà il trequartista turco in Italia. Al Bayer Leverkusen andranno 20 milioni più 2 di bonus.

13:00 Inter, Sanchez Mina per la difesa

Il nome nuovo per la difesa dell'Inter è Davinson Sanchez Mina: classe 1996, il colombiano è arrivato la scorsa estate all'Ajax dall'Atletico Nacional per 5 mlioni firmando un contratto fino al 2021 ed è diventato un perno della formazione olandese che è arrivata in finale di Europa League, segnando anche 6 gol in Eredivisie. L'Inter ha offerto 15 milioni ai lancieri.

12:30 Benevento, ufficiale Gravillon

12:00 Roma, via Soleri

La Roma ha ceduto allo Spezia Edoardo Soleri, attaccante classe 1997 protagonista della scorsa Youth League con 3 gol in 5 partite. Quella in Serie B sarà la prima esperienza tra i pro' per il giovane prodotto del vivaio giallorosso: la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto per i liguri e diritto di controriscatto per la Roma.

11:15 l'agente di thiago motta: "al 90% con il Psg è finita"

"Al 90% è finita. L'avventura di Thiago Motta al Psg si concluderà oggi, data di scadenza del suo contratto attuale. Sono successe cose incredibili in questa vicenda". Alessandro Canovi, agente del centrocampista, annuncia all'Equipe l'addio del suo assistito al club parigino. Sarebbe saltato l'accordo che prevedeva il rinnovo annuale per il 34enne e un successivo ruolo da allenatore nelle giovanili.

10:55 crotone, nicola rinnova

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Crotone e Davide Nicola avrebbero raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto fino al 2019 con adeguamento dello stipendio a 500mila euro a stagione.

10:45 inter, ufficiali Pompetti e Peschetola

Il Pescara, con una nota, ha ufficializzato i trasferimenti a titolo definitivo all'Inter di Marco Pompetti (classe 2000) e Lorenzo Peschetola (2003): "Il presidente Daniele Sebastiani e la società biancazzurra augurano ai due ragazzi ogni bene per il loro futuro calcistico". Intanto i nerazzurri hanno ceduto agli svizzeri del Sion il terzino sinistro Federico Dimarco, classe 1997.

10:10 ufficiale, enzo zidane all'alaves

Si muove in uscita il calciomercato del Real Madrid. Il Deportivo Alavés ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane trequartista francese Enzo Zidane, figlio dell'ex numero 10 della Juventus e attuale tecnico dei Blancos.

09:15 Manolas va in premier

Lo Zenit San Pietroburgo rinuncia a Kostas Manolas, difensore in uscita dalla Roma. Il Messaggero fa sapere che c'è la Premier League dietro la rottura della trattativa tra il greco e il club russo. Il Chelsea e il Manchester United sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per l'ex Olympiacos.

09:00 samp, sneijder ha detto di sì

I tifosi della Sampdoria possono sognare. Il trequartista olandese Wesley Sneijder, dopo aver rescisso con il Galatasaray, avrebbe dato la propria disponibilità all'avvocato Romei per un ritorno in Italia in maglia blucerchiata. Le parti avrebbero anche raggiunto un accordo sull'ingaggio, con l'olandese che guadagnerebbe 2 milioni di euro più bonus e firmerebbe per un solo anno. Sembra tutto deciso, ma perché arrivi la definitiva fumata bianca occorrerà che il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo dia il suo via libera all'operazione. In attesa dell'accordo, l'agente di Sneijder, Albers, è uscito allo scoperto ai microfoni de 'Il Secolo XIX' "Wesley vuole la Sampdoria, è la sua prima scelta tra tutte le destinazioni che sono state proposte all'estero. Ovunque è andato si è sempre trovato bene, mai una polemica".

08:20 Napoli, adl blinda ghoulam

"Ghoulam resta? Certo, ha un contratto. Dove dovrebbe andare, nessun titolare andrà via". Così Aurelio De Laurnetiis sui rumors insistenti di un possibile addio dell'algerino, inamovibile per Maurizio Sarri, ma che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.

08:00 "Il barcellona vuole merè"

"Il Barça vuole Meré". Questo il titolo del Mundo Deportivo in edicola questa mattina, con i catalani che sono sulle tracce del difensore centrale dello Sporting Gijon, che ha una clausola rescissoria da 15 milioni e che piace moltissimo alla dirigenza blaugrana.