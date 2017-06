Calciomercato, tutte le trattative della giornata

19:30 Pellegrini: "Venerdì firmo con la Roma"

19:00 Poli a un passo dal Bologna

Andrea Poli si appresta a salutare il Milan. il centrocampista avrebbe infatti trovato l'accordo con il Bologna per un contratto quadriennale: il club di via Aldo Rossi dovrebbe liberare il giocatore a parametro zero.

17:55 Milan-Biglia, affare in salita

Claudio Lotito ha parlato anche di calciomercato all'uscita dalla Commissione Antimafia, dove ha tenuto un'audizione sui rapporti tra le società di calcio e gli ultrà: "Biglia al Milan ancora possibile? Chiedetelo a loro". Il presidente della Lazio non si è sbilanciato più di tanto, ma dalle sue poche parole emerge con evidenza la sua volontà di non abbassare le richieste economiche.

17:05 Napoli-Reina, ADL frena

Frenata di Aurelio De Laurentiis sul rinnovo di Pepe Reina col Napoli: "Sarri ha un contratto per il quale deve restare con noi per altri tre anni, per Reina è ancora in piedi un contratto: che stiamo sempre a rinnovare? Per l'arrivo di Ounas sono molto contento, ma siamo agli inizi e il mercato comincia ufficialmente l'1 luglio"

17:00 Sampdoria-Ilicic, ci siamo

La Sampdoria prova a immettere giocatori di qualità nell'organico: già vicinissimi a Caprari, pronti a chiudere per Sneijder e in trattativa per Mati Fernandez, i blucerchiati sono vicini anche Josip Ilicic, in uscita dalla Fiorentina. Lo sloveno dovrebbe arrivare intorno ai 4-5 milioni di euro.

16:45 Inter, Medel verso l'addio

Gary Medel è sempre più vicino all'addio all'Inter. Un tesserato del Boca Juniors, rimasto anonimo, ha confessato al quotidiano El Mercurio, che la trattativa per l'acquisto del cileno è in fase avanzata: "Medel è la nostra prima opzione per il centrocampo. Stiamo trattando direttamente con lui e con l’Inter. Siamo in una fase avanzata e speriamo che l’affare si concretizzi. Il Boca è campione in carica e deve rinforzarsi come il grande club che è".

16:10 Samp, l'agente di Sneijder domani a Roma

Tuttomercatoweb parla di importanti novità sul futuro di Wesley Sneijder. L'ex Inter è un'idea (forse anche qualcosa di più) per la Sampdoria, alla caccia di un profilo importante per la propria trequarti (in corsa anche Josip Ilicic della Fiorentina). Le ultime riguardano l'imminente arrivo in Italia dell'agente del numero 10 del Galatasaray, Guido Albers, che incontrerà domani a Roma l'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente Massimo Ferrero. Da superare l'ostacolo economico: l'olandese percepisce uno stipendio fuori portata per il Doria, anche se pare che per tornare in Italia Wes sarebbe disposto a un significativo passo indietro. Le parti sono al lavoro, il pubblico blucerchiato sogna.

16:00 roma, karsdorp prende la n. 26

Rick Karsdorp è un nuovo giocatore della Roma, l'ufficialità arriverà a breve. L'olandese ha già firmato il contratto e scelto la maglia numero 26.

15:20 spezia, sogno gilardino: ma l'ingaggio...

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l'attaccante Alberto Gilardino sarebbe stato offerto allo Spezia. Il calciatore non ha infatti intenzione di smettere e sta cercando una squadra in cui continuare dopo le deludenti esperienze di Empoli e Pescara nell'ultimo anno. L'ingaggio del calciatore però è troppo elevato per i parametri del club ligure e per questo al momento non può essere avviata alcuna trattativa.

14:45 Inter, Galante saluta il Chiasso

Fabio Galante saluta il Chiasso: presto potrebbe diventare il club manager dell'Inter. Ecco il suo addio al club svizzero dove è stato direttore sportivo dal gennaio 2015: "Oggi finisce la mia avventura come direttore sportivo del Chiasso non essendoci più i presupposti e le condizioni ideali per affrontare un altro anno calcistico... In questi miei due anni e mezzo tutti insieme abbiamo raggiunto tre splendide e meritate salvezze in Challenge League e valorizzato tanti giovani di sicuro avvenire".

13:50 Inter, preso Pompetti

Inter scatenata nel mercato dei millennials: dal Pescara arriverà Marco Pompetti, centrocampista classe 2000. Formalizzato l'accordo che prevede, come per Caprari, il 50% agli abruzzesi in caso di futura rivendita del calciatore.

13:30 Besiktas, 10 mln per gustavo gomez: ma montella ha detto no

Secondo quanto scrivono in Turchia il Besiktas avrebbe fatto un'offerta da 10 milioni di euro al Milan per Gustavo Gomez, ma Montella si sarebbe opposto alla cessione. Il difensore classe 1993 è arrivato a Milano la scorsa estate dal Lanus per 7 milioni (il riscatto è diventato obbligatorio viste le 18 presenze stagionali) dunque i rossoneri chiuderebbero una plusvalenza interessante, ma il tecnico non vuole farlo partire. Cosa farà però la società se il Besiktas, come sembra, alzerà l'offerta?

13:00 l'agente di skriniar: "Inter ma non solo"

Il procuratore di Milan Skriniar ha parlato del possibile trasferimento del suo assistito all'Inter gettando più di un'ombra sul buon esito della trattativa: "E' vero che l’Inter è interessata a lui, ma la scelta della nuova squadra non dipende solo dalla Sampdoria. Ho parlato in maniera decisa con il club e ho ribadito che vogliamo essere anche noi a decidere quale sarà la destinazione di Milan. Per esempio, ci sono quattro squadre in Premier League e anche in Spagna che hanno mostrato un certo interesse. Non è così automatico che Skriniar giochi nell’Inter. Nelle prossime due-tre settimane decideremo. C’è l’Inter, ma non solo“.

12:45 Inter-Coulibaly, ci siamo

Dirigenti del Pescara nella sede del'Inter: è ormai in chiusura la trattativa che porterà Mamadou Coulibaly all'Inter. Il centrocampista classe 1999 ha giocato 9 partite in Serie A nella scorsa stazione con Zeman.

12:40 Sampdoria su Mati Fernandez

Non solo trattative in entrata per il Milan: la Sampdoria è interessata a Mati Fernandez, che nel modulo di Giampaolo potrebbe giocare come mezzala sinistra o all'occorrenza da trequartista occupando il posto lasciato vuoto da Bruno Fernandes. Il centrocampista è arrivato dalla Fiorentina in rossonero la scorsa estate con Galliani che bruciò la concorrenza del Cagliari in extremis.

12:30 Fiorentina, stretta per politano

Pantaleo Corvino da oggi sarà a Milano con due obiettivi primari: cessioni e acquisto di un esterno offensivo. Dopo il mancato riscatto di Tello e vista la possibile partenza di Bernardeschi - scrive il Corriere Fiorentino -, il dg della Fiorentina avrebbe effettuato più di un sondaggio per Matteo Politano del Sassuolo. Col giocatore ci sarebbe già l'accordo, ma adesso bisognerà convincere i neroverdi ad accettare 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.

12:15 paredes allo zenit, c'è l'accordo

Con l'affare Manolas in standby (visite mediche rinviate per via di alcuni problemi economici), via libera per Leandro Paredes allo Zenit. Nella notte è arrivato l'accordo definitivo tra il club russo e l'argentino, che entro fine settimana farà le visite mediche di rito. Una volta ufficializzata la partenza di Paredes, la Roma chiuderà per Maxime Gonalons: al Lione andranno circa 5 milioni di euro più bonus, il giocatore firmerà un quadriennale da 2 mln a stagione. Le visite mediche sono fissate, se tutto andrà bene, per l'inizio della prossima settimana.

11:50 Parma, ufficiale il rinnovo di lucarelli

"La Società Parma Calcio 1913 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il proprio Capitano Alessandro Lucarelli per il prolungamento di un anno del contratto in essere: la nuova scadenza sarà il 30.06.2018. Per la Bandiera Crociata, la prossima, sarà la decima stagione consecutiva con i colori del Parma".

11:30 Il trabzonspor piomba su Medel

Secondo quanto riporta il sito divaneyiz.net, il centrocampista cileno dell’Inter Gary Medel sarebbe vicino al Trabzonspor. Il Pitbull è un obiettivo dei turchi, come confermato dall'allenatore Ersun Yanal (“Medel è un giocatore di grande livello che sicuramente migliorerebbe il campionato”) e anche dal presidente del club, Başkan Usta, che ha confermato che le trattative sono in corso. Per il numero 17 nerazzurro, che nelle ultime settimane era stato accostato a Boca Juniors, Zenit e CSKA Mosca, filtra ottimismo dalla Turchia: l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 5 ed i 9 milioni di euro.

11:00 napoli, nuovo summit adl-reina

In casa Napoli tiene ancora banco la questione legata al futuro di Pepe Reina, portiere classe '82 in scadenza contrattuale tra un anno. Il Mattino fa sapere che, col ritorno in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis, si attende un altro incontro con il suo manager Quilon per il prolungamento dell’accordo dopo il primo round che aveva riportato una distanza considerevole tra le parti.

10:30 toni-verona, l'addio è ufficiale

10:10 Manolas-zenit, problemi economici

Kostas Manolas non ha ancora sostenuto le visite mediche previste per stamattina alle 7. Alla base del rinvio problemi economici con lo Zenit: secondo quanto si scrive in Russia il greco non vuole che la cifra dell'ingaggio sia stabilita con la valuta russa.

09:45 Barcellona, ultimatum a Verratti

4 luglio. E' questa la data che secondo il quotidiano Sport il Barcellona avrebbe scelto per avere una risposta definitiva dal Psg per Marco Verratti. Il club parigino continua a considerare il centrocampista azzurro incedibile, ma i blaugrana insistono e sarebbero pronti a offrire fino a 80 milioni di euro. Verratti da parte sua ha già comunicato al club di volersi trasferire in Catalogna e alla fine probabilmente la sua volontù risulterà decisiva.

09:20 ilicic alla samp per 5 milioni

In giornata Fiorentina e Sampdoria definiranno il passaggio di Josip Ilicic in blucerchiato: 5 milioni di euro e contratto triennale con opzione per il quarto, questi i dettagli svelati dalla 'Gazzetta dello Sport'.

08:55 Napoli, avanti per mario rui

L'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino' aggiorna la situazione legata all'interesse del Napoli per Mario Rui, esterno della Roma che piace a Maurizio Sarri. Il club giallorosso chiede 12 milioni di euro più bonus per il terzino portoghese che quest’anno ha giocato solo nove partite, il club azzurro ne offre otto. Una trattativa che potrebbe chiudersi positivamente a dieci milioni.

08:40 Samp, "pazza idea" Sneijder

"Pazza idea". Il Secolo XIX rilancia in prima pagina l'indiscrezione di mercato raccolta ieri da TuttoMercatoWeb.com. La Sampdoria starebbe pensando a Wesley Sneijder, centrocampista in uscita dal Galatasaray. Intanto Skriniar è a un passo dall'Inter, mentre Caprari farà il percorso inverso.

08:15 "Alex Sandro ha scelto il Chelsea"

"Alex Sandro ha scelto il Chelsea: Juve su Aurier". Il QS in edicola si concentra stamani sulle ultime novità di mercato in casa bianconera. Col laterale brasiliano a un passo dall'addio, la Juventus sembra puntare su Aurier, terzino ivoriano del Paris Saint-Germain.

08:00 Roma, Monchi è scatenato

"Karsdorp firma per quattro anni. In arrivo anche Gonalons". Il Corriere di Roma riporta le ultime novità di mercato in casa giallorossa. L'esterno olandese del Feyenoord ieri ha svolto le visite mediche, intanto il capitano del Lione avrebbe già detto sì a Monchi.