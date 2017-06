Calciomercato, tutte le trattative della giornata

23:30 Duello Inter-Juve per Cancelo

Nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus. Secondo quanto riferisce Marca, nerazzurri e bianconeri starebbero trattando Joao Cancelo, portoghese in forza al Valencia. Il 23enne terzino destro ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Un altro derby d'Italia dopo quello per Bernardeschi.

22:00 Keita, c'è anche l'Inter

Nella corsa a Keita si inserisce anche l'Inter. Come è noto il giocatore, che ha rifiutato il Milan, vorrebbe vestire la maglia della Juventus ma la Lazio lo avrebbe offerto ai nerazzurri, chiamati a trovare un sostituto di Perisic, destinato a vestire la maglia del Manchester United. Le piste Bernardeschi e Berardi non sono affatto semplici: ecco perché il giovane senegalese potrebbe essere il giocatore giusto nello scacchiere di Spalletti. Con questa mossa Lotito punta ad alzare il prezzo del 22enne lanciando un segnale a Marotta: la proposta dei bianconeri non è infatti ritenuta adeguata dal club capitolino.

21:08 Agenti Diego Alves: "Falsa ipotesi Roma"

Gli agenti di Diego Alves, portiere del Valencia, smentiscono seccamente l'ipotesi Roma che era circolata nelle ultime ore. La Promoesport, che cura gli interessi del giocatore, ha negato con un cominicato ufficiale, l'esistenza di qualsiasi accordo o trattativa con il club capitolino.

19:15 Manolas e Paredes verso lo Zenit

Manolas e Paredes si preparano a salutare la Roma. I due giocatori sarebbero infatti in procinto di passare allo Zenit San Pietroburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro. Il difensore viene valutato 35 milioni mentre il centrocampista 30. Se per il greco, grazie alla presenza di intermediario giallorosso, siamo già ai dettagli, per il giovane brasiliano si attende l'arrivo del suo agente nella Capitale. Entro l'inizio della prossima settimana il doppio affare dovrebbe comunque andare in porto. Per la Roma, dopo i 42 milioni arrivati dal Liverpool per Salah, si tratterebbe di un'altra somma molto importante da reinvestire. In questo senso Il ds Monchi e il dg Baldissoni domani voleranno in Olanda per chiudere l'acquisto del terzino olandese Rick Karsdorp dal Feyenoord e in settimana annunceranno il ritorno a Trigoria di Pellegrini dal Sassuolo. Per sostituire Manolas Monchi avrebbe deciso di puntare su Marcos Foyth, 19enne argentino dell'Estudiantes su cui però è forte anche l'interesse dell'Atletico Madrid.

19:00 Fatta per Murru alla Samp

E' praticamente cosa fatta il passaggio di Murru dal Cagliari alla Sampdoria come riferisce il nostro Claudio Raimondi. Al club sardo per il terzino 22enne andranno 6 milioni di euro oltre a Regini e Cigarini come contropartite tecniche.

18:20 Udinese, ufficiale Bizzarri

Il portiere argentino Albano Bizzarri è dell'Udinese. Ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2018. Bizzarri è cresciuto nel Racing Club de Avellaneda, formazione in cui ha militato fino all'acquisto da parte del Real Madrid nel 1999. Con i Galacticos ha vinto la Champions League nella stagione 1999-2000. Nel 2000 è passato al Real Valladolid dove è rimasto fino al 2005. L'ultima parentesi in Spagna è al Gimnastic, poi dal 2007 ha giocato nel campionato italiano passando dal Catania, alla Lazio, al Genoa, al Chievo e infine al Pescara, con cui ha collezionato circa 150 presenze in Serie A. Nella ultima stagione in Abruzzo ha disputato 29 incontri.

17:30 Sebastiani frena su Coulibaly-Inter

Sembrava praticamente cosa fatta il trasferimento di Mamadou Coulibaly dal Pescara all'Inter e invece l'affare si è bloccato. A spiegare il perché, a Rete8.it, è il presidente degli abruzzesi Sebastiani: "Situazione di stallo per Coulibaly. Imprevisti ? Siamo d’accordo su tutto con l’ Inter ma il ragazzo, dopo aver assaggiato la serie A, non vuole giocare in Primavera".

16:45 Enzo Raiola in Polonia da Donnarumma

Enzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino, è in Polonia per assitere alla partita dell'Italia Under 21 contro la Germania. Dopo la gara, in caso di eliminazione degli azzurri, dovrebbe parlare con Gigio Donnarumma col quale è molto legato: è possibile che i due discutano nello specifico delle prospettive future dopo il mancato rinnovo con il Milan.

15:30 Inter, idea Nastasic

L'incontro di venerdì sera tra il direttore sportivo Ausilio e l'agente Ramadani ha fatto emergere una nuova possibilità per l'Inter: il secondo rinforzo in difesa chiesto da Spalletti (dopo Skriniar, ormai in dirittura d'arrivo) è Matija Nastasic, centrale dello Schalke che ha già giocato in Serie A nel 2011-12, prima di trasferirsi dalla Fiorentina al Manchester City per circa 15 milioni. In Germania è arrivato nel gennaio 2015 e l'anno scorso è rimasto spesso fuori per problemi muscolari, collezionando solo 22 presenze in campionato.

15:00 Roma, ipotesi Diego Alves

Non è la priorità nella ricostruzione della Roma, ma è un profilo che viene considerato per avere un'alternativa valida ad Alisson dopo la partenza di Szczesny, nel caso in cui anche Skorupski chiedesse di andar via per giocare di più: Monchi pensa così all'acquisto di Diego Alves, portiere pararigori del Valencia valutato 5 milioni.

14:00 Fiorentina, occhi su Politano

Non solo operazioni in uscita per la Fiorentina: i viola, in attesa di capire il futuro di tre stelle come Bernardeschi, Kalinic e Borja Valero, destinate rispettivamente a Juve, Milan e Inter, provano già a cercare eventuali sostituti. La prima scelta come esterno d'attacco è Matteo Politano che in questa stagione ha segnato 5 gol in 32 partite al Sassuolo.

13:00 Roma, anche Paredes via?

La Roma mette anche Leandro Paredes sul mercato: il centrocampista argentino classe 1994 ha giocato 27 partite e segnato 3 gol in campionato nella scorsa stagione, confermando di poter competere già ad alti livelli. Così si è guadagnato le attenzioni di altri club, soprattutto all'estero, anche se il suo nome a gennaio era stato accostato alla Juve. Su di lui ci sono il Borussia Dortmund e lo Zenit: Mancini lo inserirebbe nella trattativa per Manolas provando a effettuare il doppio colpo. La valutazione oscilla intorno ai 30 milioni.

12:30 Inter, addio Gabigol

Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, ha parlato al quotidiano portoghese Record: "L'Inter ha intenzione di mandare in prestito il giocatore e vi è l’interesse di club spagnoli e inglesi. Dal Porto non mi ha contattato nessuno, è una menzogna".

12:00 Napoli-Reina, l'ora della verità

L'inizio della settimana prossima è decisivo per la permanenza di Pepe Reina al Napoli: tra lunedì e martedì l'incontro con i dirigenti azzurri e verosimilmente con De Laurentiis di rientro dagli Stati Uniti stabilirà l'intesa tra il portiere e il club. Il Napoli offre un contratto di un anno, o al massimo di due per spalmare l'ingaggio, il portiere vorrebbe un triennale. Questa trattativa blocca il mercato in entrata del Napoli: se Reina resta, Sarri può accontentarsi di un portiere di affiancamento, altrimenti il grosso del budget in entrata va dirottato sul portiere. Neto (che piace anche a Watford e Valencia), Meret (valutato più di 20 milioni dall'Udinese), e Leno (costo 25) sono le prime scelte. Col sì di Reina, il Napoli va su Alex Berenguer e Adam Ounas, due giovanissimi esterni d'attacco che sono in attesa di un rilancio definitivo con i rispettivi club. Per Berenguer servono i 9 milioni della clausola da dare all'Osasuna, per Ounas ne occorrono 15 da dare al Bordeaux, anche se l'inserimento della Roma nella trattativa rischia di far saltare tutto.

11:30 Bakayoko al Chelsea

Secondo quanto riporta l'Evening Standard, il Chelsea ha chiuso per Tiemoue Bakayoko: il centrocampista del Monaco che compirà 23 anni ad agosto lascerebbe la Francia per 40 milioni di euro. L'ufficializzazione dell'affare dovrebbe esserci già la prossima settimana. Per Conte un altro centrocampista con spiccate doti di interdizione, in alternativa o da affiancare a Kanté.

11:15 Arsenal, affondo su Lacazette

Secondo i media inglesi Alexandre Lacazette potrebbe andare all'Arsenal nella prossima stagione: destinato all'Atletico Madrid se Griezmann fosse partito per trasferirsi al Manchester United, l'attaccante di proprietà del Lione piace ai Gunners che hanno fatto un'offerta ai Gunners tra i 50 e i 55 miloni di euro. Il suo arrivo scatenerebbe una sorta di effetto domino perché indurrebbe il connazionale Giroud a lasciare Londra.

11:00 L'attesa di Gigio

Marco Fassone, a.d. del Milan, fa il punto della situazione relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma: "Non ci sono novità importanti - ha detto a MilanTV - Siamo ancora qui, in attesa, non troppo lunga, di una serie di cose. Stiamo lavorando per arrivare, al 3 luglio, con qualche certezza in più".

10:45 Cigarini-Samp: rottura?

Giovanni Bia, agente di Luca Cigarini, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito, che molto probabilmente lascerà Genova: "Aspetto una chiamata. Luca è combattuto, ci penserà molto molto bene prima di lasciare la Sampdoria. Per lui andare via sarebbe tra virgolette una sconfitta, perché ha giocato pochissimo e vorrebbe dimostrare a tutti i tifosi blucerchiati chi è veramente. Ha un po’ ‘il dente avvelenato’ e non andrebbe via sereno da qui: Cigarini è stato benissimo quest’anno alla Samp, a prescindere dal fatto di aver giocato o meno. Lo avevano cercato Fiorentina e Sassuolo, quindi tanto ‘scarpone’ non è e vorrebbe giocarsi le sue carte qua".

10:30 Roma, Torreira si propone

Lucas Torreira, centrocampista 21enne della Sampdoria, potrebbe cambiare squadra dopo una sola stagione. "La Roma è interessata a me - ha detto a Fox Sports Uruguay - Questo mi rende molto felice anche se gestisco la situazione con tranquillità. Di tutto questo se ne sta occupando il mio agente. Uno da ragazzo sogna sempre di giocare con le migliori squadre del mondo e sentire che la Roma è interessata a me è un riconoscimento del lavoro e del sacrificio".

10:15 Vido all'Atalanta

Il Milan chiuderà la settimana prossima la trattativa per Andrea Conti che a luglio andrà in ritiro con Montella. Tra i rossoneri e l'Atalanta verrà concluso anche un altro affare che porterà Luca Vido, classe 1997, a Bergamo: costa 5 milioni, ha segnato 4 gol in 12 presenze con la maglia del Cittadella in Serie B nella scorsa stagione.

10:00 Kalinic-Milan, è lunga...

Venerdì sera il Milan ha incontrato Ramadani, agente di Nikola Kalinic, anche per capire come muoversi con la Fiorentina. Al momento l'impressione è che non sia una trattativa lampo perché c'è distanza tra le parti, sia per il cartellino che per l'ingaggio. I viola, che partivano da una richiesta di 50 milioni, non scendono sotto i 30-35, i rossoneri al momento sono fermi a un'offerta tra i 20 e i 25. Il giocatore al momento guadagna 2 milioni a stagione e ne chiede 3.