Calciomercato, tutte le trattative della giornata

11:10 Sassuolo, rinnovo per quattro giocatori

Giornata di rinnovi in casa Sassuolo. Questo il comunicato ufficiale dei neroverdi: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dei seguenti calciatori neroverdi: Davide Biondini (’83, centrocampista) fino al 30 Giugno 2018, Paolo Cannavaro (’81, difensore) fino al 30 Giugno 2018, Francesco Magnanelli (’84, centrocampista) fino al 30 Giugno 2019, Gianluca Pegolo (’81, portiere) fino al 30 Giugno 2018".

10:45 Palermo, Tedino per la panchina

Il Palermo ha scelto: l'allenatore della prima squadra sarà Bruno Tedino. Classe 1964, dopo un breve percorso da calciatore ha iniziato nella seconda metà degli anni '80 la sua carriera da tecnico, allenando nel vivaio di Treviso, Conegliano e Venezia. Successivamente, esperienze in prima squadra con il Novara, la Pistoiese, il Sudtirol e la Sangiovannese, fino a ricoprire il ruolo di commissario tecnico delle selezioni under 16 ed under 17 della Nazionale italiana. In questa stagione ha condotto il Pordenone fino alla semifinale play-off della Lega Pro.

10:15 Inter in pole per Pellegri

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe superato la concorrenza di Milan e Monaco per Pellegri, 16enne attaccante del Genoa. Suning dovrebbe offrire 12 milioni di euro ma lasciare il giovane ancora per due stagioni in Liguria.

09:30 Roma, Manolas può partire: Monchi cerca i sostituti

Kostas Manolas potrebbe lasciare la Roma. I giallorossi farebbero partire il difensore centrale qualora arrivasse un'offerta superiore ai 30 milioni di euro: in prima fila c'è lo Zenit San Pietroburgo: Baldissoni e Monchi, secondo alcune indiscrezioni, sono diretti in Germania per trattare la cessione del centrale con il club russo. Il ds si sta già adoperando per trovare il sostituto del greco: nel mirino Juan Foyth, 19enne dell'Estudiantes, e Mauricio Lemos, 21enne del Las Palmas.

09:15 Schick a Torino per le visite mediche

09:00 Marchisio sempre nel mirino del Chelsea

Antonio Conte continua a cercare rinforzi in serie A. L'allenatore del Chelsea segue con grande attenzione il centrocampista della Juve Claudio Marchisio che non è più un elemento inamovibile nella squadra di Allegri ma anzi ha perso posizioni nelel gerarchie del tecnico bianconero. Per questo un'eventuale offerta dei Blues potrebbe spingere il mediano a lasciare Torino.

08:30 Juve, assalto a Bernardeschi

La Juventus è pronta all'affondo per Federico Bernadeschi. I bianconeri sembrano intenzionati a mettere sul piatto 40 milioni di euro più una serie di bonus per cercare di convincere la Fiorentina. Al giocatore verrebbe invece offerto un ingaggio di circa 3 milioni. In questo modo il club di corso Galileo Ferraris prova a superare la concorrenza dell'Inter.