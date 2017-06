Calciomercato, tutte le trattative della giornata

11:40 Roma-Bologna, scambio di prestiti

Gerson Santos da Silva, jolly offensivo attualmente in forza alla Roma, dirà addio alla Capitale nel corso del mercato estivo. Per il giovane brasiliano sarebbe pronto un prestito al Bologna, che a sua volta potrebbe girare ai giallorossi il centrocampista Godfred Donsah.

11:05 bologna, ufficiale de maio

10:20 Roma, doumbia vicino allo sporting

La Roma è pronta a piazzare un'altra cessione dopo quella di Salah, stavolta meno 'pesante': si tratta dell'approdo di Seydou Doumbia allo Sporting per circa 6 milioni di euro.

10:00 Zamparini: "Diamanti è venuto a svernare"

Il presidente del Palermo ha parlato di mercato ai microfoni di Live Sicilia: “Diamanti va via perché non rientra nei piani dell’allenatore, non per qualche motivazione di natura personale – ha detto l'imprenditore friulano - Tedino vuole un organico da combattimento, di corsa, e naturalmente non possiamo tenere calciatori che sono venuti qui per svernare. E dico questo, pur volendo bene a Diamanti. Se un giocatore in tre campionati fa solamente due gol, ci sarà pure un motivo“.

09:45 milan: paletta va via, Deulofeu non torna

Gines Carvajal, procuratore di Gerard Deulofeu, chiude alla possibilità di un ritorno dello spagnolo in rossonero: “Milan? Un'ipotesi da scartare, opzione molto difficile”.

In casa rossonera ha parlato anche l'agente di Paletta, annunciando l'addio: "La società non vuole rinnovare, abbiamo chiesto di andare via".

09:30 Juventus, Matuisì

Torna prepotentemente di moda in casa Juventus il nome di Blaise Matuidi, trattato lungamente a gennaio ("Non se ne fece nulla per ragioni politiche, vediamo ora..." ha detto l’agente Mino Raiola) e oggetto di un ritorno di fiamma che lo stesso manager italo-olandese, nella conferenza stampa di Montecarlo, ha confermato. Il giocatore, che è legato al Psg fino al prossimo giugno, vorrebbe lasciare Parigi ed ecco quindi che prende decisamente corpo la possibilità di uno scambio con Juan Cuadrado, che piace moltissimo a Unai Emery.

09:00 Napoli: "silenzio Reina, non risponde"

In casa Napoli c'è da fare i conti col futuro di Pepe Reina, portiere classe '82 sotto contratto fino al giugno 2018. Il Mattino, quotidiano partenopeo, nelle proprie pagine sportive titola: “Silenzio Reina. Nuovo contratto dal Napoli ma il portiere non risponde”. L'estremo difensore spagnolo, intanto, è in vacanza a Ibiza insieme a Lorenzo Tonelli e alle rispettive mogli. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe confermare lo spagnolo fino al 30 giugno 2019.

08:30 Milan, kucka sblocca conti

Spazio all'Atalanta sul quotidiano L'Eco di Bergamo, che nel taglio basso della prima pagina titola: “Pupillo di Gasperini, Kucka può sbloccare l'affare Conti-Milan”. Il centrocampista ex Genoa piace da sempre all'attuale tecnico della Dea: l'inserimento nella trattativa dello slovacco può favorire l'approdo dell'esterno a Milanello.

08:15 Roma, salah trasferimento record

Momo Salah è praticamente un nuovo giocatore del Liverpool, la Roma da questa cessione incasserà oltre 40 milioni che potrebbero diventare 44-45 con i vari bonus. Un trasferimento da record: per la Roma sarà la cessione più remunerativa di sempre, per i Reds il colpo in entrata più costoso della propria storia. Sorride Jürgen Klopp, che lo avrà a disposizione già per i playoff di Champions League, ma sorride anche lo stesso Salah, che guadagnerà 90mila sterline a settimana (circa 5,5 milioni di euro l'anno).

08:00 Samp, fuori b.fernandes e dentro ilicic

Bruno Fernandes verso lo Sporting Lisbona, Josip Ilicic alla corte di Giampaolo. Questa è la doppia operazione alla quale sta lavorando la dirigenza blucerchiata in queste ore. 9 milioni da incassare dai portoghesi per il trequartista classe 1994, 5-6 milioni per lo sloveno classe 1988. La trattativa è in fase avanzata.