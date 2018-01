Calciomercato, tutte le trattative del giorno LIVE

18:50 Inter-Ramires, cambiano i piani

Cambiano i piani dell'agente di Ramires, il centrocampista brasiliano seguito dall'Inter. Sembrava fatta per il trasferimento dallo Jiangsu Suning, ma dopo la smentita del canale tematico del club cinese, il procuratore del giocatore non arriverà più a Milano, ma andrà mercoledì nel ritiro dello Jiangsu.

18:35 Benali-Crotone, è fatta

Ahmad Benali torna in Serie A. Il centrocampista inglese naturalizzato libico passa dal Pescara al Crotone: la formula è quella del prestito oneroso da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato 1,5 milioni, più il 5% sulla futura rivendita. Il giocatore ha segnato 4 gol in 15 presenze in B in questa stagione, mentre l'anno scorso in A, con gli abruzzesi, chiuse il campionato a quota 6 reti.

18:00 Sanchez, è Manchester United

In Cile sono certi: Alexis Sanchez sarà un giocatore del Manchester United e probabilmente l'annuncio avverrà nel giro di 24 ore. Per l'attaccante dell'Arsenal, che andava in scadenza di contratto a giugno, i Red Devils pagheranno 35 milioni ai Gunners e per convincere il giocatore ad accettare la corte di Mourinho, anziché quella di Guardiola, darà al giocatore uno stipendio da oltre 300 mila sterline lorde a settimana, circa 9 milioni netti all'anno.

17:40 Inter-Ramires, ecco i problemi

Inter-Ramires, clamoroso dietrofront? Mancano ancora le conferme, ma il canale tematico di Suning (PPSportsTV) smentisce le voci che vorrebbero il giocatore in prestito all'Inter: "Lo Jiangsu Suning non lascerà partire il brasiliano, ci chiediamo da dove arrivino tali informazioni". Si profila un possibile "sgarbo" interno, visto che la proprietà dello Jiangsu è la stessa dei nerazzurri.

17:15 Giaccherini tra Atalanta e Chievo

Emanuele Giaccherini sarà quasi certamente un giocatore del Chievo. Ma c'è ancora una possibilità, in verità non altissima, che sia l'Atalanta la sua prossima squadra. Tutto ruota intorno ad Orsolini: il talento di proprietà della Juve non dovrebbe muoversi da Bergamo, nonostante il forte interesse del Bologna, ma se alla fine Percassi dovesse convincersi a rinunciare al giocatore lasciandolo partire per l'Emilia, lo sostituirà proprio con Giaccherini.

16:45 ZAMPARINI, RETROSCENA SU DYBALA

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, a Radio Kiss Kiss torna al 2015: "Dybala è il più grande giocatore che ho avuto. Anche il Napoli me lo chiese e voleva darmi Jorginho più un bel po' di soldi, circa 30 milioni. Ci ho pensato, ma gli altri furono più bravi a chiudere. Dybala a Napoli sarebbe stato perfetto, per lui sarebbe stata la piazza ideale, cosa che non è Torino. Alla Juventus è difficile che un calciatore diventi un idolo". La Juve acquistò la Joya a 32 milioni di euro più otto di bonus.

16:15 IL VALENCIA VUOLE INDIETRO CANCELO

Continua il pressing del Valencia sull'Inter per Joao Cancelo: il laterale portoghese è arrivato in nerazzurro la scorsa estate nello "scambio" di prestiti con Kondogbia ma gli spagnoli lo vorrebbero indietro per continuare a puntare alla qualificazione in Champions. Lo stesso obiettivo dell'Inter che, dopo uno scarso minutaggio iniziale (anche a causa di un infortunio), nelle ultime partite ha visto più spesso Cancelo in campo. Il ds del Valencia, dicono in Spagna, ha rivelato che la dirigenza interista avrebbe chiesto dei soldi per la chiusura anticipata del prestito in modo da reinvestirli per trovare un rinforzo (non necessariamente nello stesso ruolo).

15:45 spalletti: "LISANDRO LOPEZ? BRAVI I MIEI DIRETTORI"

Luciano Spalletti ha parlato al termine del confronto tra allenatori e arbitri: "Soddisfatto di Lisandro Lopez? La conferma del fatto che abbiamo direttori bravi che possono agire con determinate componenti. La loro bravura anticipa altri concorrenti in queste componenti. Rafinha? Non si può ancora dire niente".

15:00 Borussia Dortmund, ecco Akanji

Borussia Dortmund hat sich mit dem @FCBasel1893 auf einen sofortigen Wechsel des Spielers Manuel #Akanji verständigt. Der 22 Jahre junge Abwehrspieler unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und erhält die Rückkennummer 16. Herzlich willkommen, Manuel! pic.twitter.com/79VFrXKz9I — Borussia Dortmund (@BVB) 15 gennaio 2018

14:30 BENEVENTO, SOGNO CANALES

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Benevento non si ferma a Billong, Diabaté, Sandro e Guilherme: si studia l'arrivo di Sergio Canales, ex Real Madrid e alla Real Sociedad dal 2014. L'esterno, protagonista domenica contro il Barcellona, è in scadenza e i sanniti stanno provando a convincerlo.

14:15 Ufficiale, Giggs nuovo ct del Galles

14:00 CROTONE, VIA CABRERA

OFICIAL | Leandro Cabrera ya es jugador azulón.



¡Bienvenido! 🎉👏💙#CabreraAzulon pic.twitter.com/uqbZwHSCcX — Getafe C.F. (@GetafeCF) 15 gennaio 2018

13:00 Rafinha, martedì incontro decisivo Inter-Barça

Sarà martedì la giornata decisiva nella trattativa tra l'Inter e il Barcellona per Rafinha. I nerazzurri hanno già trovato l'intesa con il il centrocampista ma non quella con i blaugrana: Ausilio volerà in Catalogna per sbloccare l'affare. Il club di corso Vittorio Emanuele potrebbe sfruttare l'effetto cessione di Arda Turan (all'Istanbul Basaksehir) per proporre un formula "creativa" simile, come un prestito pluriennale con diritto di riscatto a una cifra variabile in base al rendimento del giocatore.

12:40 Stoke City, Lambert è il nuovo tecnico

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club’s new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC pic.twitter.com/KyiQSrPmzA — Stoke City FC (@stokecity) 15 gennaio 2018

12:15 Lo United vuole blindare De Gea

Il Manchester United vuole togliere definitivamente dal mercato David de Gea, 27 anni, anche per impedire al Real Madrid di tornare all'assalto ciclicamente per il suo acquisto. Il club inglese ha intenzione di offrire al portiere della Nazionale spagnola un contratto fino al 2019, con l'opzione per un'altra stagione. Secondo il Sun, De Gea avrebbe ricevuto un'offerta di aumento da 210 mila a 300 mila sterline (circa 337 mila euro) a settimana, gli stessi percepiti da Paul Pogba, il giocatore più pagato e l'acquisto più costoso nella storia dei Red Devils. Una fonte citata dal quotidiano inglese afferma che "il club avvierà finalmente i contatti con De Gea per il suo rinnovo. Ci sono stati approcci in estate, ma i colloqui formali non sono ancora iniziati. Tuttavia, il problema non esiste e gli emissari del club sono pronti per la sigla dell'accordo a lungo termine".

11:50 Hamsik: "Chiuderò la carriera al Napoli"

Marek Hamsik giura amore eterno al Napoli in un'intervista al Corriere dello Sport: "Qui a Napoli sono felice, mi hanno sempre fatto sentire a casa. Quando sono stato tentato da Juventus e Milan non ho mai vacillato. Credo che la mia carriera finirà qua".

11:00 Il Torino insiste per Pazzini

Giampaolo Pazzini resta sempre sul taccuino del Torino. Secondo quanto scrive la Stampa proseguono i contatti tra i granata e il Verona: molto dipenderà dalle condizioni e dal recupero di Andrea Belotti, la cui presenza contro il Sassuolo alla ripresa del campionato resta in dubbio.

09:50 Benali verso il Crotone

Ahmad Benali si avvicina al Crotone. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il centrocampista, dopo aver rinnovato il contratto con il Pescara fino al 2022, dovrebbe essere girato in prestito oneroso ai calabresi per sei mesi.

09:15 Marchisio, ipotesi Mls

Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il centrocampista azzurro sta trovando sempre meno spazio (davanti a lui ci sono Pjanic, Khedira e Matuidi) e con il molto probabile arrivo di Emre Can sarebbe ancora più difficile farsi largo. Da qui l'idea, secondo Tuttosport, di cambiare radicalmente andando a giocare in Usa.

09:00 Psg, Lucas: "Non credo che resterò"

"Non credo che resterò qui a gennaio. Sfortunatamente credo sia la fine della mia avventura a Parigi. Mi piace la Premier League, adesso dovrò sedermi al tavolo con la mia famiglia e decidere cosa fare". Lucas Moura, parlando con alcuni media brasiliani, conferma l'addio prossimo al Psg. L'ala è seguita dal Manchester United.

08:45 Lazio, atteso l'ok di De Vrij

Scatta l'ora X in casa Lazio. I biancocelesti attendono oggi l'ok di De Vrij alla proposta di rinnovo da 2,5 milioni di euro più bonus (come Immobile e Lucas Leiva) con clausola rescissoria da 10-15 milioni. Il difensore olandese dovrebbe quindi proseguire, a meno di colpi di scena, la sua avventura nella Capitale.

08:30 Napoli-Verdi, ci siamo

Nella giornata odierna dovrebbe arrivare il tanto atteso sì di Simone Verdi al Napoli. Gli azzurri hanno già raggiunto l'accordo con il Bologna (20 milioni più bonus) mentre per l'attaccante esterno è pronto un quinquennale da quasi 2 milioni di euro.

08:00 Suso, il Milan è tranquillo

Il Milan non corre il pericolo di perdere Suso, cercato dal Liverpool. La società rossonera avrebbe infatti fatto sapere, come riferisce la Gazzetta dello Sport, che la clausola rescissoria da 40 milioni di euro non è valida a gennaio ma partirà a luglio. L'esterno spagnolo, dichiarato a più riprese incedibile, non si muoverà da Milanello.