Calciomercato, tutte le trattative del giorno LIVE

21:30 Papastathopoulos, cosa fai?

"Ho ancora un anno e mezzo di contratto col Dortmund". Sokratis Papastathopoulos, ex difensore di Milan e Genoa, non fa lumi sul proprio futuro: "Ora voglio dare il massimo con questa maglia - ha detto a calciomercato.com -. Ho tutto il tempo per parlare con la società e decidere cosa fare. Fino ad oggi non c'è stato nessun contatto con il Borussia per il rinnovo. Ritorno in Italia? Vediamo... Manca tanto al termine della stagione e ho tempo per pensare al mio futuro".

21:15 Inter, Lisandro Lopez a Milano

Lisandro Lopez è sbarcato a Milano. Nessuna dichiarazione da parte sua, solo un pollice alzato verso fotografi e telecamere all'arrivo in hotel. Il difensore firmerà lunedì con l'Inter.

21:00 Juve-Han, è frenata

Stefano Stemperini, agente di Han Kwang-Song, ha smentito l'imminente accordo tra il suo assistito e la Juve: "Siamo molto onorati di essere accostati alla Juventus, che è un grandissimo club. Al momento sto leggendo le notizie come voi, ma ufficialmente non ho ancora avuto nessun contatto coi bianconeri". Han, nordcoreano di 19 anni, ha segnato 7 gol in Serie B.

20:45 Milan-Jankto non si fa

Gerolin mette la parola fine alla telenovela Milan-Jankto. "L’abbiamo detto tante volte - spiega il d.s. dell'Udinese -: manterremo i nostri giocatori migliori e ci saranno alcuni movimenti in uscita con i giocatori con meno spazio, specialmente i giovani. È da due o tre mesi che si parla di Jankto al Milan. Noi abbiamo sempre detto che i nostri giovani si devono affermare prima qui e poi si vedrà cosa fare. A metà campionato non verranno assolutamente ceduti. Vogliamo portare a termine questo campionato con una buona posizione. E vogliamo farlo con loro. Ciciretti non arriverà, vedremo di sistemare altri giocatori in prestito come abbiamo fatto con Matos. Potrebbero andar via Ewandro, Pontisso o Ingelsson".

20:30 Babacar, c'è il Crystal Palace

Secondo l'autorevole Guardian, quotidiano britannico, il Crystal Palace avrebbe offerto 17 milioni di euro alla Fiorentina per El Khouma Babacar. L'attaccante senegalese vanta le pregevole media di un gol ogni 92 minuti: nei 366 giocati in Serie A, divisi per 15 presenze (quasi tutti spezzoni), ha segnato 4 gol.

20:15 Armenteros-Benevento, è addio?

Con l'esplosione di Coda nelle ultime due giornate di campionato, il Benevento è pronto a mettere sul mercato Samuel Armenteros, attaccante svedese con 9 presenze in campionato, tre consecutive da titolare tra la 12esima e la 14esima giornata. Il giocatore, che ha realizzato un solo gol (al Sassuolo), piace all'Utrecht.

20:00 Bologna, pressing su Orsolini

Il Bologna insiste con l'Atalanta per avere Riccardo Orsolini. Il talento di proprietà della Juve non ha trovato molto spazio in questa stagione a Bergamo e Donadoni lo accoglierebbe volentieri in Emilia visto l'imminente addio di Verdi, destinato al Napoli. I rossoblù hanno il sì dell'entourage del giocatore e dei bianconeri, aspettano l'ok di Percassi e Gasperini, che sembravano restii a perdere un'altra alternativa in attacco dopo l'addio di Kurtic.

19:40 Inter, ecco Ramires

Martedì è il d-day per il calciomercato invernale dell'Inter: oltre all'incontro con il Barcellona per chiudere la trattativa relativa all'arrivo di Rafinha, è in programma anche lo sbarco a Milano dell'agente di Ramires. Sabatini e Ausilio dovranno trovare l'accordo per la riduzione dell'ingaggio del centrocampista brasiliano che arriverà in prestito dallo Jiangsu Suning.

19:00 Inter-Rafinha, si decide martedì

Martedì si terrà l'incontro decisivo tra l'Inter e il Barcellona per il futuro di Rafinha. Il centrocampista ha già trovato l'accordo con i nerazzurri, ora tocca ai blaugrana dare l'ok al trasferimento del giocatore in prestito con diritto di riscatto.

18:35 Palermo, ipotesi Callegari

Ipotesi suggestiva per il Palermo. La squadra rosanero, prima in classifica nel campionato cadetto, potrebbe chiudere con il Psg per il prestito di Lorenzo Callegari, centrocampista centrale di 19 anni.

18:15 Genoa, Centurion rifiuta il Malaga

Centurion fa muro. Dopo aver parlato da giocatore del Malaga (c'era l'accordo con il Genoa) il trequartista argentino avrebbe cambiato idea facendo sapere al club rossoblù di non gradire la destinazioen andalusa ma di preferire il Boca Juniors. La proposta dei gialloblù, prestito con diritto di riscatto, non piace però a Preziosi.

17:30 Sassuolo, Iachini blocca Politano

Iachini "trattiene" Politano. "Non in è preventivo una sua partenza e nemmeno quella di altri ragazzi, dobbiamo solo inserire nel collettivo alcuni elementi per rimpiazzare Cannavaro e forse Gazzola, per il resto il gruppo è questo" ha dichiarato il tecnico del Sassuolo.

17:20 Inter, Lisandro Lopez in partenza da Lisbona

Lisandro Lopez in partenza la Lisbona: il difensore raggiungerà Milano per le visite mediche con l'Inter, poi firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a fine stagione. Arriva in prestito dal Benfica.

16:50 Il Newcastle vuole Reina

Secondo quanto riferisce il Sun il Newcastle intende sferrare un nuovo assalto a Pepe Reina su precisa indicazione di Rafa Benitez. Il portiere spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli.

16:00 Milan, spunta Bailey

Nome nuovo per il Milan in vista della prossima stagione. Il ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli, in 'missione' in Germania, sarebbe stato piacevolmente sorpreso dalla prova offerta dal giocatore del Bayer Leverkusen Leon Bailey contro il Bayern Monaco. Il 22enne nasce come ala sinistra ma può giocare anche sul lato opposto e anche in posizione più arretrata, a centrocampo. Il prezzo del giamaicano, seguito pure dal Chelsea, si aggira intorno ai 28 milioni di euro.

15:30 "Sanchez vago, situazione non decisa"

"Sanchez per ora è stato vago, la sua situazione non è completamente decisa, né in una direzione, né nell'altra. Quindi l'ho lasciato a casa. Sembra che Alexis non prolungherà il suo contratto. Lui sta con un piede dentro e con l'altro fuori, ma il mercato è aperto e per questo non ha giocato. Comunque la soluzione è imminenete anche se non so quale sarà". Arsene Wenger, prima della sfida tra Arsenal e Bournemouth, motiva l'esclusione dell'attaccante cileno che sarebbe molto vicino al Manchester United.

15:00 Lazio, Tare: "Il rinnovo di De Vrij arriverà"

Igli Tare fa il punto sulla situazione relativa a De Vrij. "Siamo sulla buona strada. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. Il rinnovo? Magari arriva domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà" le parole del ds biancoceleste a 4-4-2 l'Originale.

14:30 dortmund, in arrivo akanji

Il Borussia Dortmund è vicinissimo all'acquisto di un difensore. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, sarebbe infatti ormai fatta per l'arrivo di Manuel Akanji, difensore del Basilea che costerà 21.5 milioni alla squadra tedesca.

14:15 genoa, perinetti blinda pellegri

Giorgio Perinetti esclude il prestito di Pellegri nonostante il giovane attaccante non trovi più spazio nel Genoa: "Pietro resta qui, non si muove. Pellegri continuerà a crescere con noi, appena possibile troverà di nuovo spazio per giocare e farà vedere quello di cui è capace".

13:50 Bayern, Rummenigge: "Vogliamo trattenere Heynckes"

Il Bayern Monaco vuole trattenere Jupp Heynckes anche nella prossima stagione. "Vogliamo che continui e lotteremo per convincerlo. Se non sarà possibile e vorrà andare via, il suo sostituto sarà, senza dubbio, tedesco", le parole dell'amministratore delegato Rummenigge.

13:30 lipsia, "keita resta"

Dopo le numerose notizie circolate in queste settimane sul possibile arrivo anticipato di Naby Keita al Liverpool, il Lipsia ha deciso di porre fine alle voci con un comunicato ufficiale: "Naby keita resterà un giocatore del Lipsia fino al 30 giugno 2018. Ci auguriamo che la speculazione su un suo trasferimento al Liverpool a gennaio abbia fine".

13:00 "luis alberto sta bene alla lazio"

Nonostante l'interesse del Barcellona l'agente di Luis Alberto assicura: "È felice a Roma, per ora pensa solo a fare grande la Lazio".

12:50 arsenal, sanchez non convocato

Alexis Sanchez non giocherà contro il Bournemouth, Wenger lo ha escluso dall'elenco dei convocati e l'addio dell'attaccante cileno all'Arsenal è ormai certo ("Addio imminente? Sì ma ora voglio parlare di chi giocherà" ha detto il tecnico dei Gunners). Intanto lo United sembra sempre più vicino a chiudere (Mourinho ha ammesso: "Se c'è un'occasione a gennaio...") e secondo il Mirror per averlo subito verserà all'Arsenal 33 milioni di euro. L'attaccante cileno guadagnerà circa 450.000 mila euro a settimana, ovvero circa 21 milioni a stagione.

12:30 roma, el shaarawy piace in bundesliga

Stephan El Shaarawy può lasciare la Roma a gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'esterno d'attacco ha attirato l'interesse di alcune squadre della Bundesliga e la sua cessione consentirebbe di smuovere il mercato in entrata dei giallorossi. In questa stagione il classe '92 ha collezionato finora 24 presenze, sei gol e sette assist.

12:10 il milan blinda suso

Stop alle voci. Nell'appuntamento quotidiano dell'"Edicola rossonera" sul proprio sito ufficiale il Milan commenta così le indiscrezioni degli ultimi giorni: "Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un'operazione molto importante". Nessun dubbio dunque sulla permanenza dell'esterno d'attacco, cercato dal Liverpool per sostituire Coutinho.

11:55 bologna, orsolini a un passo

Con la cessione, ormai quasi certa, di Simone Verdi al Napoli, il Bologna sarebbe pronto a stringere con la Juventus per portare alla corte di Donadoni Riccardo Orsolini, attaccante esterno attualmente in prestito all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il classe '97 dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro e controriscatto a favore dei bianconeri di dodici milioni.

11:40 Inter scatenata: assalto anche a Gaitan

Nico Gaitan apre all’Inter e attraverso il suo procuratore fa capire che, se tra il club nerazzurro e l’Atletico Madrid nascesse una trattativa, lui non direbbe di no. Lo riporta il Corriere dello Sport, che riporta le parole di Josè Iribarren, l’agente dell’argentino, a fcinternews.it: "Lui vuole giocare - ha detto - e per questo potrebbe lasciare i colchoneros visto che non sta avendo un buon minutaggio. Dove può andare? Ci sono varie opzioni. All’Atletico non è titolare e per uno come lui che al Benfica era abituato ad esserlo, non è facile".

11:15 fiorentina, anche il valencia su sanchez

Non solo Getafe e Deportivo de La Coruna. Su Carlos Sanchez, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, si muove anche il Valencia. L'entourage del centrocampista colombiano sta cercando in questi giorni la migliore soluzione, puntando a portare alla Fiorentina un'offerta tra i 3,5 e i 4 milioni di euro per il suo cartellino.

11:05 Real Madrid, "Per Neymar Perez offrirà CR7 al Psg"

Dalla Spagna arriva una notizia che se dovesse essere confermata porterebbe allo "scambio" più clamoroso della storia del calciomercato. Cadena Ser, radio molto vicina al mondo Blancos, ha riferito ieri che il Real Madrid farà tutto il possibile per prendere Neymar la prossima estate. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione spagnola, il brasiliano sarebbe il più grande desiderio di Florentino Pérez, che sarebbe addirittura pronto a includere Cristiano Ronaldo nell'operazione. Il Real Madrid, sostengono a Cadena Ser, aspetterà la fine del Mondiale in Russia e poi andrà all'assalto.

10:45 inter, ausilio in missione per rafinha

Entra nel vivo la trattativa tra Inter e Barcellona per Rafinha. Il ds dei nerazzurri, Piero Ausilio, è atteso nelle prossime ore in Spagna per rifinire i dettagli dell'affare e trovare l'accordo per il prestito del brasiliano. La distanza al momento è ancora sufficientemente ampia, dato che i blaugrana valutano il giocatore una trentina di milioni mentre l'Inter non sembra disposta ad andare oltre i 20 già offerti, ma il viaggio spagnolo di Ausilio è un chiaro segnale di come i nerazzurri abbiano tutta l'intenzione di chiudere e di chiudere in fretta.

10:20 napoli, maksimovic fa le valigie

In questa finestra di mercato Nikola Maksimovic potrebbe salutare il Napoli e accasarsi all'estero. Sul difensore ex Torino, come riporta Il Mattino, ci sono due club tedeschi (Hoffenheim ed Eintracht Francoforte) e uno spagnolo (Villarreal). Un addio che resta comunque legato a quello di Lorenzo Tonelli: è infatti difficile che gli azzurri possano scegliere di far partire entrambi i giocatori a gennaio.

10:00 sanchez, klopp sfida mourinho e guardiola

Non ci sono solo Manchester City e Manchester United su Alexis Sanchez. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, infatti, il Liverpool avrebbe deciso di inserirsi nella corsa per arrivare al cileno che ha il contratto in scadenza con i Gunners. Perso Coutinho dunque i Reds sono pronti ad investire parte della cifra su Sanchez, che sembra ormai destinato a lasciare l'Arsenal ma a restare in Premier League.

09:45 Il psg piomba su kanté

Dopo i botti offensivi dello scorso mercato estivo, il Paris Saint-Germain prepara un piano diverso per il prossimo giugno: secondo quanto riporta 'L'Equipe', infatti, il primo obiettivo per il mercato estivo è N'Golo Kanté del Chelsea. I parigini cercano l'erede di Thiago Motta, in scadenza di contratto, e il centrocampista dei Blues sarebbe il profilo ideale.

09:20 fiorentina, sei squadre su babacar

"Baba-dubbio". La Nazione di oggi titola sul futuro Khouma Babacar. L'attaccante della Fiorentina è seguito da ben sei club (Sassuolo, SPAL, Udinese, Crystal Palace, Everton e Galatasaray) e i viola potrebbero così valutare la sua partenza per poi aprire il mercato in entrata. Finora Babacar è stato infatti utilizzato da alternativa di Giovanni Simone, ma ha espresso più volte le volontà di giocare di più.

09:00 "Özil alla Juventus"

L'anno prossimo a Torino si parlerà tedesco. Ne sono convinti i tabloid inglesi, che sostengono che Mesut Özil, in scadenza di contratto con l'Arsenal, sia molto affascinato dalla possibilità di fare un’esperienza in bianconero, dove ritroverebbe anche i compagni di nazionale Khedira, Howedes ed Emre Can (in arrivo dal Liverpool).

08:45 torino, mazzarri vuole pazzini

Secondo 'La Stampa' per il Torino torna di moda il nome di Giampaolo Pazzini, l'attaccante è già stato allenato da Mazzarri ai tempi della Sampdoria.

08:40 lipsia, pronta l'offerta per embalo

Il giocatore del Benfica Umaro Embalo ha estimatori anche in Germania. Dopo Barcellona e Manchester United, l'attaccante di 16 anni è finito nel mirino anche del Lipsia, che secondo le indiscrezioni della BILD a breve presenterà un'offerta al club portoghese.

08:30 inter, è un tris da champions

"Ecco Lopez, ora Rafinha e Ramires". L'apertura del QS-Sport di oggi è tutta per l'Inter. I nerazzurri si preparano infatti al tris di colpi. E, se il difensore argentino in arrivo dal Benfica già oggi sarà a Milano, i tempi si stringono anche per i due centrocampisti.

08:25 napoli, verdi è tornato in italia

Ore decisive per il sempre più probabile passaggio di Simone Verdi dal Bologna al Napoli. Terminate le vacanze a Dubai, oggi il trequartista classe 1992 è tornato in Italia e adesso deve prendere una decisione importante sul proprio futuro: terminare la stagione in rossoblù con Donadoni oppure tentare subito il grande salto, rispondendo alla chiamata di Sarri. Da una parte c'è la sicurezza del posto (da titolare) fisso, dall'altra il sogno di vincere lo scudetto.

08:15 Juve, fares colpo in prospettiva

Nessun acquisto immediato ma sguardo sempre attento sul calciomercato per la Juventus che, secondo 'Tuttosport', nelle ultime settimane sta seguendo un nome a sorpresa. Si tratta di Fares, classe 1996 in forza al Verona capace di giocare sia come terzino sinistro che come esterno alto, ruolo in cui è stato utilizzato recentemente da Pecchia. Il nuovo Ghoulam piace per la giovane età e la duttilità tattica, la Juve vorrebbe bloccarlo e portarlo a Torino a giugno.

08:00 "Occhio milan, il liverpool tenta suso"

"Occhio Milan, il Liverpool tenta Suso". L'indiscrezione sull'interesse dei Reds per il fantasista rossonero trova spazio anche nella prima pagina di Tuttosport. Klopp è infatti alla ricerca del sostituto di Coutinho e lo spagnolo piace non poco. Si tratterebbe di un ritorno, visto che Suso ha già giocato nel Liverpool tra il 2010 e gennaio 2015 (nel mezzo il prestito all'Almeria).