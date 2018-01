Calciomercato, tutte le trattative del giorno LIVE

17:00 Ufficiale: menez al club america

16:15 fiorentina, piace obiang

C'è anche Pedro Obiang tra gli obiettivi della Fiorentina per gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che il club viola è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e che lo spagnolo ex Sampdoria piace molto a Pioli. Per strapparlo al West Ham servono circa undici milioni di euro.

15:50 Sampdoria-eder, certi amori...

La Sampdoria sogna il ritorno in blucerchiato di Eder. Secondo Tuttosport il club ligure sarebbe alla ricerca di rinforzo per l'attacco e avrebbe intavolato una trattativa con il Cagliari che potrebbe portare allo scambio tra Dodò e Farias. Qualora l'affare non si concretizzasse, i genovesi proveranno a riportare a Genova l'italo-brasiliano dell'Inter.

15:25 Dortmund, Zorc gela l'inter

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato ai microfoni di Ruhr Nachrichten negando categoricamente che la dirigenza giallonera stia pensando alla partenza di André Schürrle, per il quale nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse dell'Inter: "Movimenti in vista per lui? No, assolutamente no. Con il tecnico Peter Stöger abbiamo stabilito che possiamo raggiungere i nostri obiettivi con questa rosa".

14:45 bologna, è galano l'erede di verdi

Per sostituire Simone Verdi, sempre più vicino al Napoli, il Bologna guarda in casa Bari. Secondo quanto riferito da Antenna Sud, il club felsineo avrebbe bussato alla porta dei pugliesi chiedendo Cristian Galano. Per il "Robben del Tavoliere", il club biancorosso chiede circa 3 milioni di euro: al momento non ci sarebbe ancora una trattativa concreta, ma un primo sondaggio per l'attaccante, 26 anni e 13 gol in 16 presenze fin qui con la maglia dei biancorossi, è stato fatto.

14:20 Sassuolo, ufficiale: preso cappa dalla roma

L'attaccante Riccardo Cappa lascia la Roma e passa al Sassuolo. La punta classe 1999 va in Emilia a titolo definitivo, il club di Squinzi ha già depositato il contratto in Lega Calcio.

14:05 "liverpool, klopp vuole aubameyang"

Per il dopo-Coutinho Jurgen Klopp vuole andare sul sicuro. Secondo i francesi di "Le 10 Sport", infatti, il tecnico del Liverpool pensa Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante che ha allenato al Borussia Dortmund e che, a 28 anni, potrebbe lasciare la Germania. Il nome del gabonese ex Milan sarebbe schizzato in cima alla lista dei desideri de Liverpool, che ha appena incassato il ricco assegno staccato dal Barcellona per Coutinho ed è in vantaggio su tutti. L'affare potrebbe chiudersi per circa 65 milioni di euro.

13:35 juve, caccia al terzino

La Juventus guarda con attenzione in Spagna alla ricerca di rinforzi per la prossima campagna acquisti. Con il Valencia interessato a Sturaro, potrebbe tornare in auge il nome di Gayà, giovane terzino sinistro in forza alla squadra di Marcelino. Le alternative allo spagnolo sono Darmian, Hector ed Emerson Palmieri. Un'altra pista iberica, molto più difficile, è quella che porta a Dani Ceballos, scontento dello scarso minutaggio riservatogli da Zinedine Zidane al Real Madrid.

13:15 lo united scarica ibra?

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Manchester United prima della fine della stagione. Secondo il The Sun, i Red Devils starebbero valutando di sostituire l’attaccante, alle prese con diversi infortuni, prima della fine della stagione, quando il giocatore andrà in scadenza. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus ha offerte dalla Major League Soccer e dalla Chinese Super League.

13:00 UDINESE, JANKTO NON È SUL MERCATO

Jakub Jankto, che piace molto al Milan, non è sul mercato: lo ribadisce direttamente l'Udinese alla nostra squadra mercato. Per una cessione del calciatore ceco se ne riparlerà eventualmente a giugno.

12:40 darmian, ipotesi benfica

Matteo Darmian è finito nel mirino del Benfica. Al Manchester United dal 2015, l'esterno Torino piace anche alla Juventus, ma la stampa portoghese insiste sull'interessamento del club di Lisbona e ha contattato l'agente del giocatore, Tullio Tinti, per fare il punto della situazione. "Matteo è un giocatore dello United e sta bene a Manchester - ha spiegato il procuratore al sito del quotidiano "A Bola" -, ma se il Benfica, un club che conosco, dovesse contattarci, li ascolteremo"

12:00 CAGLIARI, COLPO CASTAN

Il Cagliari è vicino a un colpo in difesa: in dirittura di arrivo il prestito secco di 6 mesi di Leandro Castan dalla Roma, il giocatore potrebbe fare le visite mediche già domani.

11:30 CROTONE SU BENALI

Come riportato dal nostro Giammarco Menga, il Crotone è su Benali del Pescara. Il centrocampista è valutato due milioni e mezzo, gli abruzzesi chiedono il prestito con obbligo di riscatto o la cessione a titolo definitivo. A Crotone potrebbe tornare Federico Ricci (in prestito al Genoa dal Sassuolo).

10:30 CORINTHIANS, MAYCON NON SI MUOVE

Come riferito dal nostro Andersinho Marques non trovano riscontro le voci di un interesse del Napoli per Maycon, centrocampista del Corinthians. Il club brasiliano fa sapere che non esiste alcuna trattativa né si è parlato del giocatore con il club partenopeo.

10:00 ARSENAL, ECCO IL SOSTITUTO DI SANCHEZ

Se Alexis Sanchez passasse al Manchester City, l'Arsenal ha individuato in Malcom il sostituto del cileno: il Bordeaux chiede 50 milioni di euro per il classe 1997. Possibile alternativa Aubameyang, che continua a trattare per andare in Cina.

09:30 LIVERPOOL: GOMEZ AL POSTO DI COUTINHO

Perso Coutinho, il Liverpool cerca un giocatore con le stesse caratteristiche: secondo Tuttosport, i Reds potrebbero bussare la porta all'Atalanta per Alejandro Gomez. Il capitano però è considerato incedibile da Percassi.

09:00 NAPOLI, SOGNO DOLBERG

Mentre il Napoli è al lavoro per Verdi o Deulofeu, il ds Giuntoli studia le mosse per il mercato estivo: secondo il Corriere dello Sport il sogno è Dolberg, 20enne attaccante dell'Ajax, ma in lista c'è pure Denis Suarez del Barcellona.

08:30 inter, sturridge si propone

Jurgen Klopp da circa un mese non convoca più Sturridge, considerandolo di fatto fuori dal progetto Liverpool. L'esterno offensivo 28enne vuole giocarsi le chance per andare al Mondiale e quindi si è offerto all'Inter: affare possibile ma solo se i Reds accetteranno il prestito con diritto di riscatto.

08:00 NAPOLI, LOPEZ PER REINA

Secondo Il Mattino, grande attenzione del Napoli su Pau Lopez: il portiere dell'Espanyol potrebbe arrivare in estate a parametro zero per sostituire il partente Reina. Alternative Reno (Leverkusen), Rulli (Real Sociedad), Perin (Genoa) e Rui Patricio (Sporting Lisbona).