Calciomercato, tutte le trattative del giorno LIVE

11:30 BARCELLONA, OCCHI SU SKRINIAR

Il rinnovo più difficile del previsto con Umtiti accende la voglia di Skriniar per il Barcellona, l'interesse blaugrana per il difensore dell'Inter è reale e negli scorsi giorni c'è stato un sondaggio. La frase di Spalletti "spero che nessuno dei miei parta" probabilmente era riferita a questa situazione.

11:00 NAPOLI TRA VERDI E DEULOFEU

Il Napoli, come riportato dal nostro Daniele Miceli, attenderà non oltre lunedì una risposta da Simone Verdi: De Laurentiis e Bologna sono già d'accordo sulla base di 24 milioni più due di bonus, ora si cerca di mettere un po' di fretta al giocatore. In caso di rifiuto, si virerebbe su Deulofeu ma non al prezzo della clausola (20 milioni), l'offerta dei partenopei sarebbe di 12-13 milioni di euro.

10:30 MANCHESTER CITY, FOLLIE PER SANCHEZ

Il Manchester City è sempre più vicino ad Alexis Sanchez: il cileno, in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal, si è accordato per passare a parametro zero a fine stagione ai Citizens. Un affare comunque non economico visto che Sanchez guadagnerà quasi 14 milioni di euro all'anno e prenderà oltre 30 milioni di euro di bonus alla firma del nuovo contratto. Se invece l'esterno andrà da Guardiola a gennaio, 20 milioni di euro ai Gunners e "solo" 15 milioni al giocatore.

10:00 BENEVENTO, CODA RIMANE

Massimo Coda giura fedeltà al Benevento: "Ho ricevuto delle offerte importanti. Tuttavia ho sempre desiderato rimanere a Benevento anche perché il presidente Vigorito in estate mi ha voluto fortemente" le parole alla Gazzetta dello Sport.

09:30 JUVENTUS, IN PORTA LA COPPIA SZCZESNY-MIRANTE

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta già pianificando il post Buffon. Se Szczesny si è guadagnato sul campo il posto da titolare in vista delle prossime stagioni, il suo vice potrà essere Antonio Mirante. Per l'attuale portiere del Bologna, 35 anni, si tratterebbe di un ritorno in bianconero visto che era in rosa nelle stagioni 2003-2004 e 2006-2007 con sette presenze nell'anno della serie B. Le alternative sono Sorrentino e Consigli.

09:00 barcellona, arriva mina

Dopo aver sistemato l'attacco, il Barcellona pensa adesso a sistemare anche la difesa che rimarrà orfana di Javier mascherano. L'obiettivo dichiarato è il colombiano Yerry Mina e, secondo la stampa spagnola entro uno-due giorni tutto dovrebbe essere chiarito. Barcellona e Palmeiras hanno infatti già un principio di accordo per il trasferimento del giocatore per 12 milioni di euro.

08:30 "REAL, ICARDI HA FATTO LE VISITE"

Icardi al Real Madrid sin da gennaio? La voce avrebbe del clamoroso ma rimbalza sia dalla Spagna che dall'Inghilterra. Il media iberico Diario Gol rivela che l'attaccante argentino è il colpo a sorpresa che Florentino Perez vorrebbe regalare a Zinedine Zidane per rialzare una stagione sin qui difficile. Il Daily Express, invece, parla di visite mediche addirittura già passate con i blancos che pagherebbero all'Inter i 110 milioni di euro della clausola.