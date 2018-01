Calciomercato, tutte le trattative del giorno LIVE

19:00 BENEVENTO, ALTRI DUE COLPI IN ARRIVO?

Dopo Sandro e Billong, il Benevento è pronto a sferrare altri due colpi per tentare di agguantare un'insperata salvezza. Molto vicini Theo Bongonda, esterno offensivo di proprietà del Celta Vigo ma ora al Trabzonspor, e Cheick Diabaté, attaccante dell'Osmanlispor.

18:00 INTER, SONDAGGIO PER MAICON

Un nuovo Maicon per l'Inter? In Turchia sono convinti di sì, ci sarebbe stato un sondaggio nerazzurro per Maicon Pereira Roque, esterno del Galatasaray, ma la richiesta del club sarebbe stata 20 milioni di euro, troppo per le intenzioni attuali dei nerazzurri. Il giocatore è interessato alla destinazione, se ne potrà riparlare a gennaio.

17:00 LA LAZIO PROVA A SOFFIARE MINA AL BARCELLONA

Indiscrezione del Corriere dello Sport: la Lazio, che sta perdendo ogni speranza di trattenere de Vrij in scadenza a fine stagione, cerca di strappare Yerri Mina al Barcellona. I blaugrana in estate avevano opzionato il difensore del Palmeiras in vista di gennaio ma, complice anche la "disattenzione" Coutinho, l'opzione sta scadendo e il ds laziale Tare sta facendo l'impossibile per inserirsi nell'affare.

16:00 CARPI, ARRIVA MELCHIORRI

#Calciomercato: Federico #Melchiorri è ufficialmente biancorosso ⚪️🔴‼️ Arriva in prestito con diritto di riscatto dal @CagliariCalcio

Qui il comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/2zF1C3e3bh pic.twitter.com/EXDy2zk4iE — Carpi F.C. 1909 (@carpifc1909) 8 gennaio 2018

15:00 Spal, arriva Kurtic

Colpo grosso della Spal: dall'Atalanta arriva Jasmin Kurtic. Il centrocampista sloveno ha collezionato 14 presenze segnando 2 gol in questo campionato, ma pian piano è finito ai margini del progetto di Gasperini dopo la scorsa stagione da protagonista. Va a Ferrara per circa 5 milioni, giocherà molto probabilmente da mezzala sinistra togliendo il posto a Grassi.

14:15 Crotone, ecco Capuano

Il Crotone ha chiuso l'accordo con il Cagliari per l'acquisto di Marco Capuano: il difensore, che può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale, ha collezionato solo 9 presenze in campionato in questa stagione. Piaceva anche alla Spal

13:45 Milan, occhi su Maroni

In Argentina l'hanno ribattezzato il nuovo Dybala e il Milan l'ha messo nel mirino: è Gonzalo Maroni, seconda punta classe 1999 del Boca Juniors nell'orbita della prima squadra. Secondo tuttomercatoweb potrebbe essere inserito nell'operazione che porterebbe Gustavo Gomez in Argentina.

13:15 Barcellona, Coutinho firma

@Phil_Coutinho firma el contrato como nuevo jugador del Barça

#CoutinhoDay pic.twitter.com/i93ZOgjZh2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 gennaio 2018

12:00 Toro-Okaka, Cairo frena

Negli ultimi giorni è circolata con insistenza la voce di un ritorno di Stefano Okaka in Serie A, destinazione Torino. L'attaccante del Watford verrebbe in granata come vice-Belotti su richiesta di Mazzarri, ma Cairo frena: "Di Okaka ho letto - ha spiegato a Radio anch'io Sport -, ma non è una trattativa avviata. L'alternativa a Belotti è proprio Niang, che può fare anche l'esterno. Al Toro Okaka giocherebbe pochi minuti. Pentito di non aver venduto Belotti? Assolutamente no, era un patto che avevo stipulato con i tifosi. Il giocatore ha avuto tanta sfortuna, ma può tornare ai livelli dello scorso anno e penso che con Mazzarri ci riuscirà. Anche Niang si potrà rilanciare".

11:30 Elez all'Hannover

L'ex difensore della Lazio, Josip Elez, si trasferisce in Bundesliga, all'Hannover: il croato classe 1994, che ha giocato al Rijeka in questa prima parte di stagione, è stato ceduto in prestito al club tedesco.

10:30 Barella-Juve, ecco il prezzo

Tommaso Giulini fissa il prezzo per Nicolò Barella, 20enne centrocampista del Cagliari che piace molto alla Juve: "Resterà con noi a meno che non ci offrano 50 milioni".

09:45 Il Psg molla Dybala

Il Psg si ritira dalla corsa per Paulo Dybala. "La verità è che ci sono un sacco di buoni giocatori nella vostra serie A, non solo Dybala - ha detto Nasser Al Khleaifi a La Stampa -. Se saremo interessati a lui chiameremo la Juventus... Agnelli è un caro amico, ci siamo sentiti altre volte, ma posso dirle che non è Dybala, al momento, la chiave per il futuro del Psg".

09:20 Celta, adios Guidetti

Cambia squadra John Guidetti, attaccante della nazionale svedese: lascia il Celta Vigo, dove nei primi mesi di campionato ha collezionato 8 presenze senza mai segnare, e va in prestito all'Alaves terzultimo in classifica. La sua avventura in Liga continua dunque in un'altra squadra con un obiettivo diverso: la salvezza.

08:55 Sneijder-Al Gharafa, ufficiale

Wesley Sneijder saluta ufficialmente il Nizza e proseguirà la sua carriera in Qatar, all'Al Gharafa. L'ex trequartista dell'Inter ha firmato per un anno e mezzo dopo l'esperienza deludente in Ligue 1, dove ha giocato appena 5 partite.

08:45 Il Barcellona scarica Deulofeu

Il Barcellona scarica Deulofeu, che potrebbe tornare in Italia, all'Inter, dopo l'esperienza al Milan. "Ci sono molti giocatori in rosa - ha detto Amor -. Alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo futuro dovremo aspettare i prossimi giorni".

08:30 Parma, arriva Da Cruz

Colpo del Parma per provare ad acciuffare la promozione in Serie A: dal Novara arriva Alessio Da Cruz, esterno d'attacco olandese classe 1997 che al primo anno in Italia ha segnato 5 gol in Serie B.

08:15 Juve, spunta Ozil

Secondo il Corriere dello Sport, la Juve segue Mesut Ozil, trequartista 29enne in scadenza di contratto con l'Arsenal. Su di lui è in vantaggio il Manchester United, ma i bianconeri provano a inserirsi: il tedesco re degli assist della Premier negli ultimi anni si libera a parametro zero a fine stagione, la spunterà chi gli offrirà un contratto migliore.