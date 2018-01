Calciomercato, tutte le trattative del giorno

13:00 UDINESE, JANKTO NON È SUL MERCATO

Jakub Jankto, che piace molto al Milan, non è sul mercato: lo ribadisce direttamente l'Udinese alla nostra squadra mercato. Per una cessione del calciatore ceco se ne riparlerà eventualmente a giugno.

12:00 CAGLIARI, COLPO CASTAN

Il Cagliari è vicino a un colpo in difesa: in dirittura di arrivo il prestito secco di 6 mesi di Leandro Castan dalla Roma, il giocatore potrebbe fare le visite mediche già domani.

11:30 CROTONE SU BENALI

Come riportato dal nostro Giammarco Menga, il Crotone è su Benali del Pescara. Il centrocampista è valutato due milioni e mezzo, gli abruzzesi chiedono il prestito con obbligo di riscatto o la cessione a titolo definitivo. A Crotone potrebbe tornare Federico Ricci (in prestito al Genoa dal Sassuolo).

10:30 CORINTHIANS, MAYCON NON SI MUOVE

Come riferito dal nostro Andersinho Marques non trovano riscontro le voci di un interesse del Napoli per Maycon, centrocampista del Corinthians. Il club brasiliano fa sapere che non esiste alcuna trattativa né si è parlato del giocatore con il club partenopeo.

10:00 ARSENAL, ECCO IL SOSTITUTO DI SANCHEZ

Se Alexis Sanchez passasse al Manchester City, l'Arsenal ha individuato in Malcom il sostituto del cileno: il Bordeaux chiede 50 milioni di euro per il classe 1997. Possibile alternativa Aubameyang, che continua a trattare per andare in Cina.

09:30 LIVERPOOL: GOMEZ AL POSTO DI COUTINHO

Perso Coutinho, il Liverpool cerca un giocatore con le stesse caratteristiche: secondo Tuttosport, i Reds potrebbero bussare la porta all'Atalanta per Alejandro Gomez. Il capitano però è considerato incedibile da Percassi.

09:00 NAPOLI, SOGNO DOLBERG

Mentre il Napoli è al lavoro per Verdi o Deulofeu, il ds Giuntoli studia le mosse per il mercato estivo: secondo il Corriere dello Sport il sogno è Dolberg, 20enne attaccante dell'Ajax, ma in lista c'è pure Denis Suarez del Barcellona.

08:30 inter, sturridge si propone

Jurgen Klopp da circa un mese non convoca più Sturridge, considerandolo di fatto fuori dal progetto Liverpool. L'esterno offensivo 28enne vuole giocarsi le chance per andare al Mondiale e quindi si è offerto all'Inter: affare possibile ma solo se i Reds accetteranno il prestito con diritto di riscatto.

08:00 NAPOLI, LOPEZ PER REINA

Secondo Il Mattino, grande attenzione del Napoli su Pau Lopez: il portiere dell'Espanyol potrebbe arrivare in estate a parametro zero per sostituire il partente Reina. Alternative Reno (Leverkusen), Rulli (Real Sociedad), Perin (Genoa) e Rui Patricio (Sporting Lisbona).