Calciomercato, tutte le trattative del giorno

23:55 Crotone, idea Benali

Il Crotone pensa ad Ahmad Benali: il trequartista libico è a Pescara dal 2015 e si è messo in luce anche in Serie A nella scorsa stagione. In B, quest'anno, ha segnato 4 reti in 15 partite.

23:10 Inter, idea Rafinha

Ipotesi Rafinha per l'Inter: il centrocampista del Barcellona è fermo dalla scorsa primavera per la rottura del menisco destro e in questa stagione non ha mai messo piede in campo. I nerazzurri chiederanno il prestito con diritto di riscatto ai blaugrana,

22:30 Napoli, rimpianto Immobile?

Rimpianti forse, frecciate sicure. Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha svelato un retroscena di calciomercato relativo alle stagioni passate: "De Laurentiis poteva prendere Immobile a 8 milioni, ma non l'ha voluto. Il grande presidente De Laurentiis...". Insomma, il Napoli ha rinunciato all'attuale capocannoniere della Serie A. Ma era un altro periodo...

21:45 Napoli su Castillejo

Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha rivelato un altro obiettivo del Napoli: Samu Castillejo, esterno d'attacco classe 1995. "L'interesse del Napoli è sempre concreto e diretto - ha detto a Radio Kiss Kiss -. Gli azzurri lo stanno seguendo ormai da due anni. Recentemente non abbiamo avuto contatti ma, nel mercato, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Mai dire mai”.

21:15 Cagliari su Caldirola e Castan

Per un difensore in partenza (Capuano, vicino al Crotone), Lopez ne ha più di uno in possibile entrata. Le attenzioni del Cagliari si concentrano su Luca Caldirola, da cinque anni in Germania e di proprietà del Werder Brema, che attraverso i social ha manifestato un po' di nostalgia d'Italia. Ma i sardi sono in corsa col Genoa anche per Leandro Castan, che vive lo spogliatoio ma mai il campo, con la Roma di Di Francesco. E piace anche Letizia del Benevento.

20:55 Spal, Tonelli possibile rinforzo

In attesa che si formalizzi il trasferimento di Jasmin Kurtic dall'Atalanta alla Spal per 5 milioni di euro, Semplici attende novità anche in difesa e il nome giusto è quello di Lorenzo Tonelli, difensore centrale del Napoli che in questa stagione non ha mai giocato.

20:35 "Fiorentina su Bessa"

Secondo Tuttosport, la Fiorentina pensa a un rinforzo a centrocampo: l'idea è quella di puntare su Daniel Bessa, mezzala del Verona che è apparso in crescita nell'ultimo mese dopo aver perso il posto da titolare all'Hellas. La valutazione dell'italo-brasiliano è pari a 5 milioni di euro.

20:15 Gazzola, ciao Sassuolo

Marcello Gazzola è vicino a lasciare il Sassuolo dopo 6 anni. Il terzino destro neroverde, relegato in panchina da Iachini, sarà molto presto un giocatore del Parma, in Serie B. In questo campionato ha collezionato 9 presenze, quasi tutte con Bucchi che lo aveva promosso titolare all'ottava giornata, poi è stato esonerato.

19:50 Roma, "impossibile che gonalons se ne vada"

L'agente del centrocampista della Roma Maxime Gonalons, Frederic Guerra, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport della situazione di mercato del suo assistito. Queste le sue parole: "È assolutamente impossibile che Maxime si muova da Roma, qualsiasi altro tipo di notizia di mercato circolata in queste ore è falsa“.

19:35 wenger: "sanchez? Nessun contatto col city"

Si parla molto del possibile passaggio di Alexis Sanchez al Manchester City, ma Arsene Wenger non è dello stesso avviso: "Non ci sono stati contatti tra le società. È tra i possibili titolari della sfida di domani contro il Chelsea per la Coppa di Lega inglese".

19:15 Real, zidane: "non ho bisogno di nessuno"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re col Numancia, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, allontana le voci di mercato: "Non ho bisogno di nuovi giocatori, non voglio nessuno. Abbiamo una squadra nella quale credo. Ci sono stati momenti difficili in stagione, ma vedremo cosa succederà alla fine".

18:45 de vrij, petizione online per il rinnovo

La Lazio non ha ancora rinunciato all'idea di rinnovare il contratto di Stefan de Vrij. Come scrive lalaziosiamonoi.it, dopo il pressing di Inzaghi e dei compagni biancocelesti, su internet sarebbe addirittura spuntata una petizione per convincere l'olandese a restate a Roma.

18:30 roma, sondaggio sassuolo per under

Interessamento dalla Serie A per Cengiz Ünder, attaccante che la scorsa estate la Roma ha acquistato per oltre 13 milioni di euro. Gazzetta.it riporta di un sondaggio del Sassuolo per l'ex Istanbul Başakşehir che, però, non dovrebbe tramutarsi in una trattativa perché la Roma non sarebbe interessata alla sua cessione.

17:45 Gomez, il Boca insiste

Il Boca Juniors continua l'assalto a Gustavo Gomez, difensore del Milan che in questa stagione non sta trovando spazio. "Non c'è niente da nascondere - spiega il presidente Daniel Angelici a margine della presentazione di Carlos Tevez - . Ci stiamo provando ma la trattativa non è semplice. Mi auguro di averlo qua accanto a me nella prossima presentazione".

17:00 milan, locatelli per arrivare a jankto

L'Udinese punta Manuel Locatelli e il Milan potrebbe inserirlo nella trattativa per arrivare a Jakub Jankto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore potrebbe lasciare Milano anche in questa finestra di mercato per vestire la maglia bianconera e in questo modo il Milan potrebbe strappare un'opzione per l'acquisto del ventiduenne ceco.

16:15 giaccherini, ci sono atalanta e chievo

Il futuro di Emanuele Giaccherini sarà con ogni probabilità lontano da Napoli. L'esterno, scrive la Gazzetta dello Sport, in Italia piace particolarmente ad Atalanta e Chievo, mentre all'estero sono Spartak Mosca e Galatasaray le squadre ad essersi interessate.

15:40 ARDA TURAN TORNA A CASA

Il Basaksehir ha annunciato un principio di accordo con il Barcellona per Arda Turan. Il centrocampista turco è già in città e non vede l'ora di firmare il nuovo contratto perché vorrebbe dire giocare con la squadra del suo quartiere: il Basaksehir, fondato nel 1990, guida il campionato turco davanti al Galatasaray.

15:30 lazio, mauricio torna in brasile

Il difensore centrale della Lazio, Mauricio, lascerà i biancocelesti nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe pronto a tornare in patria, dove lo attende l'Atletico Mineiro.

15:00 vidal, montella "batte" roma e napoli

Il ritorno di Aleix Vidal a Siviglia sarebbe una questione di ore, almeno stando a quanto riportato dal sito “mundodeportivo.com”. Nonostante l’interesse mostrato da Roma e Napoli, l’esterno del Barcellona avrebbe spinto per rimanere in Spagna e tornare a vestire la maglia del Siviglia, con cui disputò una stagione di grande livello nel 2014-2015 e con cui vinse da protagonista l’Europa League. El Mundo Deportivo sottolinea che ci sarebbero da limare alcuni ultimi dettagli, ma con molta probabilità Aleix Vidal sarà presto a disposizione di Vincenzo Montella per la seconda parte di stagione.

14:40 bessa, torino o fiorentina per la consacrazione

Incomprensioni tattiche con Fabio Pecchia: è questa la motivazione che avrebbe portato Daniel Bessa a chiedere all'Hellas Verona la cessione già in questa finestra di mercato. Sul centrocampista brasiliano di scuola Inter, 17 presenze di cui 15 da titolare in stagione, c'è l'interesse di Torino e Fiorentina.

14:25 Guangzhou Evergrande: "aubameyang? tutto falso"

Pierre-Emerick Aubameyang in Chinese Super League? La smentita ufficiale arriva direttamente dal Guangzhou Evergrande: "La storia del Guangzhou Evergrande che compra un giocatore di Bundesliga con una cifra di trasferimento significativamente superiore al limite massimo fissato dalle norme regolamentari della CFA è completamente infondata, il Borussia Dortmund ha anche chiaramente smentito le voci durante le interviste con i media tedeschi - recita il comunicato del club campione di Cina - Il Guangzhou Evergrande continuerà a rispettare rigorosamente le leggi della CFA sui trasferimenti dei giocatori".

14:10 fiorentina, arriva Nino Kukovec

Con un comunicato apparso pochi minuti fa sul proprio sito, il Maribor ha comunicato la cessione di Nino Kukovec, attaccante classe 2001, alla Fiorentina. Il giocatore lascia la scuola calcio del suo club e passa così in maglia viola.

13:50 benevento, brignoli addio?

Da uomo della storia a panchinaro di lusso. Dopo il clamoroso gol al Milan Alberto Brignoli, reduce da quattro panchine consecutive, potrebbe fare le valigie: ufficialmente non sono ancora arrivate comunicazioni dal Benevento né al portiere né al suo agente Polo Dattola, che aspettano novità per settimana prossima. Spettatrice interessata anche la Juventus, proprietaria del cartellino del portiere-goleador ex Ternana. Nel contratto di Brignoli, infatti, è stato inserito l’obbligo di riscatto per 1,5 milioni di euro da parte del Benevento in caso di salvezza dei sanniti e almeno 20 presenze.

13:30 L'AGENTE DI VERDI: "PAUSA DI RIFLESSIONE"

Così Orgnoni, agente di Verdi a Radio Kiss Kiss: "Simone al Napoli? Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo".

13:00 INTER, IL PIANO DEULOFEU

Come spiegato dal nostro Daniele Miceli, questo lo scenario che consentirebbe all'Inter di raggiungere Deulofeu: che il Napoli compri Verdi (e quindi lasci perdere lo spagnolo) e che non riceva altre offerte fino agli ultimi giorni di gennaio quando i nerazzurri, facendo leva sulla volontà del giocatore, proverebbe a strapparlo in prestito.

12:30 PSG, PASTORE FORZA LA CESSIONE

Secondo Le Parisien, Javier Pastore avrebbe motivato così ai compagni la decisione di rientrare in ritardo in ritiro: "Voglio forzare la cessione". El Flaco è cercato dall'Inter che però non ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo in questa sessione.

12:00 CODA: "CASSANO, VIENI AL BENEVENTO"

Massimo Coda, nell'intervista alla Gazzetta, ha dato un suggerimento di mercato al Benevento: "In passato ho avuto un compagno prestigioso come Cassano. Con lui a Parma stavo davvero per fare il definitivo salto di qualità. È un campione unico, bastava fare il movimento in profondità e sapevi già che sarebbe arrivato il pallone. Se mi piacerebbe ritrovarlo? In effetti non sarebbe male se Vigorito ci pensasse (ride, ndr), se Antonio si mette a posto fisicamente fa ancora la differenza".

11:30 BARCELLONA, OCCHI SU SKRINIAR

Il rinnovo più difficile del previsto con Umtiti accende la voglia di Skriniar per il Barcellona, l'interesse blaugrana per il difensore dell'Inter è reale e negli scorsi giorni c'è stato un sondaggio. La frase di Spalletti "spero che nessuno dei miei parta" probabilmente era riferita a questa situazione.

11:00 NAPOLI TRA VERDI E DEULOFEU

Il Napoli, come riportato dal nostro Daniele Miceli, attenderà non oltre lunedì una risposta da Simone Verdi: De Laurentiis e Bologna sono già d'accordo sulla base di 22 milioni più bonus, ora si cerca di mettere un po' di fretta al giocatore. In caso di rifiuto, si virerebbe su Deulofeu ma non al prezzo della clausola (20 milioni), l'offerta dei partenopei sarebbe di 12-13 milioni di euro.

10:30 MANCHESTER CITY, FOLLIE PER SANCHEZ

Il Manchester City è sempre più vicino ad Alexis Sanchez: il cileno, in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal, si è accordato per passare a parametro zero a fine stagione ai Citizens. Un affare comunque non economico visto che Sanchez guadagnerà quasi 14 milioni di euro all'anno e prenderà oltre 30 milioni di euro di bonus alla firma del nuovo contratto. Se invece l'esterno andrà da Guardiola a gennaio, 20 milioni di euro ai Gunners e "solo" 15 milioni al giocatore.

10:00 BENEVENTO, CODA RIMANE

Massimo Coda giura fedeltà al Benevento: "Ho ricevuto delle offerte importanti. Tuttavia ho sempre desiderato rimanere a Benevento anche perché il presidente Vigorito in estate mi ha voluto fortemente" le parole alla Gazzetta dello Sport.

09:30 JUVENTUS, IN PORTA LA COPPIA SZCZESNY-MIRANTE

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta già pianificando il post Buffon. Se Szczesny si è guadagnato sul campo il posto da titolare in vista delle prossime stagioni, il suo vice potrà essere Antonio Mirante. Per l'attuale portiere del Bologna, 35 anni, si tratterebbe di un ritorno in bianconero visto che era in rosa nelle stagioni 2003-2004 e 2006-2007 con sette presenze nell'anno della serie B. Le alternative sono Sorrentino e Consigli.

09:00 barcellona, arriva mina

Dopo aver sistemato l'attacco, il Barcellona pensa adesso a sistemare anche la difesa che rimarrà orfana di Javier mascherano. L'obiettivo dichiarato è il colombiano Yerry Mina e, secondo la stampa spagnola entro uno-due giorni tutto dovrebbe essere chiarito. Barcellona e Palmeiras hanno infatti già un principio di accordo per il trasferimento del giocatore per 12 milioni di euro.

08:30 "REAL, ICARDI HA FATTO LE VISITE"

Icardi al Real Madrid sin da gennaio? La voce avrebbe del clamoroso ma rimbalza sia dalla Spagna che dall'Inghilterra. Il media iberico Diario Gol rivela che l'attaccante argentino è il colpo a sorpresa che Florentino Perez vorrebbe regalare a Zinedine Zidane per rialzare una stagione sin qui difficile. Il Daily Express, invece, parla di visite mediche addirittura già passate con i blancos che pagherebbero all'Inter i 110 milioni di euro della clausola.