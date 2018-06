Calciomercato, tutte le trattative del 7 giugno

23:45 ROMA, ATTESA PER UN COLPO

23:15 LIVERPOOL, VICINISSIMO FEKIR

L'Equipe è sicuro: Nabil Fekir diventerà un nuovo giocatore del Liverpool sebbene il presidente del Lione Aulas preferisca non esporsi: "Trattativa ferma, se accordo ci sarà non accadrà durante il Mondiale e non mi aspetto novità prima del 14 giugno. Non abbiamo fissato un prezzo perché non abbiamo ancora discusso di questo possibile trasferimento". Ma dall'Inghilterra filtrano le prime cifre: i Reds pagheranno oltre 50 milioni di euro per il franco-algerino che domani svolgerà le visite mediche.

22:45 PREZIOSI: "MILAN? NO, PIUTTOSTO IL REAL..."

Enrico Preziosi stoppa sul nascere le voci su una possibile acquisizione di quote del Milan. È lo stesso presidente del Genoa a smentire "categoricamente" le indiscrezioni uscite nel pomeriggio, "voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento. Anche perché - è la conclusione ironica di Preziosi - se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid".

22:00 BORUSSIA DORTMUND, C'E' DELANEY

21:30 DALBERT-MONACO, CHE FRENATA

L'affare tra Inter e Monaco per Dalbert sembrava definito sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro più il diritto di riscatto da 24 ma dalla Francia si registra una brusca frenata: i nerazzurri vorrebbero l'obbligo di riscatto, i monegaschi no.

21:00 REAL MADRID, SPUNTA ANCHE SARRI

El Chiringuito Tv ribalta la corsa alla panchina del Real Madrid: "Rientra anche Maurizio Sarri in corsa anche se pesa il suo curriculum extra-panchina, molto polemico. Antonio Conte rimane tra i favoriti per la sua fama da vincente. Guti in terza posizione ma in grande rimonta".

20:30 THAUVIN: "BALO, VIENI AL MARSIGLIA"

Florian Thauvin chiama Mario Balotelli: "Gli ho parlato qualche secondo nell'intervallo di Italia-Francia, quando sta bene è un attaccante tra i migliori al mondo. Sarebbe bello venisse al Marsiglia, lo aspettiamo a braccia aperte".

19:50 milan, rispunta luiz gustavo

Secondo quanto riportato da France Football, il Milan sarebbe tornato ad interessarsi a Luiz Gustavo del Marsiglia per rinforzare il proprio centrocampo. Il brasiliano, 30enne, ha già avuto contatti con il club rossonero nella scorsa estate e potrebbe tornare nome caldo in entrata nell'attuale sessione di mercato. Il club francese valuta il suo cartellino tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma i rossoneri sono ancora in attesa di conoscere l'entità della sentenza Uefa che arriverà nei prossimi giorni.

19:40 bologna, c'è l'everton su masina

Secondo quanto riportato da Bolognanews.net, dopo il Watford un altro club di Premier League si sarebbe messo sulle tracce del terzino Adam Masina. Per l'italo-marocchino, che ha ancora un anno di contratto con i felsinei, si profila così un'asta fra i due club inglesi, che avrebbero ormai sopravanzato la Lazio.

19:25 juve, douglas costa fino al 2022

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022".

19:15 FIORENTINA, CEDUTO GASPAR

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Miguel Boialvo Gaspar allo Sporting Clube de Portugal.”

19:00 UDINESE, VELAZQUEZ NUOVO ALLENATORE

18:45 JUVE, PERIN DOMANI FA LE VISITE

Mattia Perin è sbarcato a Torino dove domani sono in programma le visite mediche al J Medical: la Juventus verserà al Genoa 12 milioni di euro più tre di bonus mentre il portiere firmerà un quadriennale.

18:15 CAGLIARI, MARAN: "PUNTO SU BARELLA E PAVOLETTI"

Conferenza stampa per il neo-tecnico del Chievo, Rolando Maran, che ha regalato spunti di mercato: "Castro mi piace ma non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre. Vorrei costruire la squadra attorno a Barella e Pavoletti, ci servono tre o quattro giocatori che migliorino la nostra rosa".

17:30 napoli, sarri pensa alle dimissioni

Il futuro di Maurizio Sarri resta più che mai incerto. Il tecnico attende novità da Londra o Madrid, ha già ricevuto e rifiutato offerte dalla Cina e ora medita la mossa a sorpresa: secondo quanto riferito da Il Mattino, per risolvere la situazione contrattuale col Napoli potrebbe infatti seguire la via delle dimissioni, per provocare una qualche reazione da parte del club azzurro.

17:10 samp, il primo colpo è colley

La Sampdoria ha chiuso per l'acquisto del difensore gambiano Omar Colley. Il club blucerchiato ha trovato l'intesa con il Genk, a cui verserà 7.5 milioni più 2 di bonus.

16:50 Cagliari-Srna: "In 3/4 giorni..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Rolando Maran, il ds del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato della trattativa per Darijo Srna: "Negare la trattativa è inutile. È un'idea, è un giocatore di personalità ed esperienza e può dare tanto nello spogliatoio come mentalità. Ha numeri straordinari, tante presenze in Nazionale e Champions. Il ragazzo è venuto a Cagliari e gli è piaciuta tanto, ora tocca a lui perché ha una situazione particolare. Nel giro di 3-4 giorni chiariremo la cosa".

16:30 udinese, incontro con barak per il rinnovo

In attesa del nuovo allenatore, l'Udinese si muove anche sotto il profilo dei rinnovi di contratto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club friulano avrebbe già messo in programma un incontro con l'agente di Barak per l'adeguamento dell'accordo ad oggi in scadenza nel 2022.

16:10 felipe anderson, lazio e west ham trattano

La Lazio tratta con il West Ham la cessione di Felipe Anderson. Attualmente gli inglesi mettono sul piatto 30 milioni e un contratto da 3,5 per il giocatore (circa il doppio rispetto a quanto guadagna alla Lazio). Una proposta ritenuta molto interessante, anche se Lotito valuta il brasiliano 40 milioni. Gli agenti del giocatore, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, si sono incontrati oggi con i dirigenti biancocelesti per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

15:50 "su skriniar i 5 top club del mondo"

Parla l'agente di Milan Skriniar: "Ci sono stati casi in passato in cui sia i club che i giocatori hanno detto che avrebbero continuato insieme - ha dichiarato Csonto - ma poi l’unico che può determinare se questo sia vero, sul mercato, è il mercato stesso. Milan è felice all’Inter, ha giocato una stagione fantastica. I tifosi lo amano e per lui essere a 22 anni uno dei difensori più forti del mondo è motivo di grande prestigio. Non siamo certo nella posizione di chiedere all’Inter di andare via. Abbiamo offerte dai primi cinque club al mondo, ma non siamo nella posizione di voler andare via ad ogni costo. Non abbiamo nessuna intenzione di fare pressioni sull’Inter".

15:30 Laxalt a un passo dalla Lazio

Salutato l'arrivo di Criscito, i tifosi rossoblù rischiano però di perdere un giocatore molto amato come Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano infatti è ad un passo dalla Lazio che lo vorrebbe a titolo definitivo. Con il giocatore, impegnato nei Mondiali in Russia, la società biancoceleste avrebbe già trovato un accordo e ora partirebbe la trattativa con il Genoa che valuta Laxalt 15 milioni di euro. Visti i buoni rapporti tra le due società non dovrebbero esserci problemi per un accordo ma in ballo potrebbe rientrare anche Armando Izzo, per il quale la società di Lotito ha espresso interesse e che il Genoa è pronto a cedere a fronte di un'offerta interessante.

14:50 Lazio, respinta l'offerta Juve per Milinkovic-Savic

Secondo quanto riferisce Sportmediaset la Lazio ha rifiutato un'offerta importante della Juventus per Milinkovic-Savic. I bianconeri avevano messo sul piatto 70 milioni di euro più il cartellino di Daniele Rugani ma Lotito ha detto no e non intende lasciare partire il centrocampista serbo per meno di 150 milioni.

14:30 Udinese, il nuovo tecnico sarà Velazquez

Julio Velazquez sarà il nuovo allenatore dell'Udinese. Il 36enne tecnico spagnolo, lo scorso anno all'Alcorcon in Segunda Division, si trova già in sede per firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri.

13:44 Cagliari, ufficiale Maran: firma fino al 2020

12:55 higuain, la juve fa il prezzo

Higua...in o Higua out? Il futuro del centravanti argentino è l'argomento caldo in casa Juventus. Il Pipita ha dichiarato che gli piace la Premier e il club bianconero ha già fatto capire che in caso di offerta congrua non si opporrebbe alla cessione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'offerta dovrà essere almeno di... 63 milioni di euro, perché al di sotto di quella soglia la Juve (per non cadere nella minusvalenza rispetto ai 94 milioni spesi due anni fa) non ha intenzione di andare.

12:45 fiorentina, sogno el shaarawy

La Fiorentina si muove per El Shaarawy. Il d.g. viola Corvino - scrive La Gazzetta dello Sport - ha chiesto alla Roma l’esterno offensivo, che per ora non si muove. Con il possibile arrivo di un nuovo attaccante (come Kluivert dall’Ajax) si potrebbe, però, aprire uno spiraglio per la trattativa.

12:40 Juve, l'agente di sturaro: "Ha giocato meno di marchisio"

Carlo Volpi, agente di Sturaro, ha parlato del futuro del proprio assistito: "Stefano resta alla Juve al 90%, i rapporti tra lui e la società sono ottimi. Il suo impiego è stato scarso, se Marchisio si lamenta delle poche presenze, Stefano ne ha anche di meno, ma in una squadra come la Juve è normale, ci sono giocatori come Khedira e Matuidi che sono in Russia pronti a vincere il Mondiale. Genoa? Tra Stefano e il grifone c’è tanto amore ma non è mai stato inserito nell’operazione Perin. Offerte estere? Il campionato ideale è la Premier, ma dalla Liga stanno arrivando offerte importanti. Dopo la Juve restare in Italia sarebbe un passo indietro”.

12:30 Juve, attesa per le visite mediche di Perin ed Emre Can

Si attendono le visite mediche per avere l'ufficialità del trasferimento di Mattia Perin alla Juventus. La trattativa è ormai conclusa tra la società bianconera e il Genoa, proprietaria del cartellino del portiere: nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi lo stallo e Perin potrebbe sostenere le visite mediche già domani, firmando poi il contratto che lo legherà ai bianconeri per quattro anni. Il portiere non è l'unico in procinto di sostenere le visite mediche: anche il tedesco Emre Can, andato in scadenza dal contratto con il Liverpool, ha accettato l'offerta della Juventus e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche al J Medical.

12:15 Milan, riscattato Borini

11:55 Roma, no a Donnarumma

Retroscena di mercato da parte del Corriere della Sera: Mino Raiola, nel corso dei colloqui per Justin Kluivert, avrebbe offerto alla Roma Donnarumma. Il club giallorosso ha rifiutato perché ritiene l'operazione troppo costosa.

11:45 Fiorentina, spunta Defrel

Ultima ideea in casa Fiorentina per l'attacco. Secondo il Corriere Fiorentino il club viola, dopo aver ricevuto un primo no dalla Roma per El Shaarawy, starebbe pensando a Defrel: ci sarebbero già stati contatti con l'entourage dell'ex punta del Sassuolo.

11:00 "Hamsik verso la Cina"

Marek Hamsik starebbe per dire di sì al club cinese dello Shandong Luneng, che mette sul piatto 35 miloni per le prossime tre stagioni. Lo riporta il Mattino secondo cui De Laurentiis non lascerà partire lo slovacco per meno di 30 milioni.

10:15 Napoli, idea Santi Mina

In caso di partenza di un big in attacco il Napoli potrebbe fare un tentativo con il Valencia per Santi Mina secondo quanto scrive Tuttosport. Il club spagnolo valuta però la punta 22enne 40 milioni.

10:00 Maran a Cagliari per firmare con i rossoblu

È sbucato alle 7.45 dall'uscita del settore arrivi dell'aeroporto di Elmas dopo il volo che da Verona lo ha portato in Sardegna. Rolando Maran, il nuovo allenatore del Cagliari in pectore, è pronto alla nuova avventura in rossoblù dopo quattro stagioni al Chievo. In giornata firmerà il contratto con la società di Tommaso Giulini e poi il club annuncerà ufficialmente l'ingaggio: gli accordi sono stati già presi, si tratta solo di firmare materialmente le carte. L'arrivo mattutino ha spiazzato i tifosi: ad attenderlo c'erano solo gli addetti ai lavori. Nessuna dichiarazione, per ora: solo un "tutto bene" a chi gli ha chiesto come fosse andato il viaggio.

09:20 Inter, Spalletti telefona a Nainggolan

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport Luciano Spalletti si sarebbe mosso in prima persona, con una telefonata, per convincere Nainggolan a trasferirsi all'Inter (che non potrà affondare prima di luglio a causa del Fair Play Finanziario). Sul centrocampista belga della Roma c'è anche il Guangzhou Evergrande di Cannavaro, pronto a offrire al giocatore 12 milioni di euro all'anno e ai giallorossi 30 milioni (prestito biennale con obbligo di riscatto).

09:00 Roma, Cristante a Villa Stuart per le visite mediche

08:40 Napoli, occhi puntati su Hakimi e Lainer

Due nomi nuovi per il Napoli. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su deu terzini, Achraf Hakimi, 19enne marocchino del Real Madrid e Stefan Lainer, 25enne in forza al Salisburgo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

08:20 Milan, torna di moda Baselli

Viste le difficoltà ad arrivare a Fellaini (forte l'interesse di Arsenal e Ajax) il Milan mette di nuovo gli occhi su Baselli secondo il Corriere dello Sport. Anche questa trattativa non si preannuncia però semplice perché il Torino chiede 20 milioni.

08:00 Inter, Joao Mario nell'affare Dembelé

L'Inter insiste per Dembelé. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero pronti a inserire Joao Mario nella tratttiva con il Tottenham per fare abbassare il prezzo del centrocampista 30enne. Gli Spurs chiedono infatti 30 milioni mentre il club di corso Vittorio Emanuele punta a chiudere a 15-16 milioni proprio grazie a Joao Mario.