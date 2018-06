Calciomercato, tutte le trattative del 5 giugno LIVE

12:05 balotelli: "Torino mi piace"

Mario Balotelli, a margine della presentazione di un libro, ha parlato ai media presenti: "Se torno in Italia? Non lo so. Non andremo ai Mondiali e purtroppo ora dovrò pensare alle vacanze. Se mi piace Torino? Sì, Torino è una bella città".

12:00 IL CITY OFFRE 50 MILIONI PER PJANIC

Il Manchester City è alla ricerca di un regista: piace molto Jorginho del Napoli ma, secondo Tuttosport, gli inglesi hanno fatto recapitare un'offerta da 50 milioni di euro per Miralem Pjanic. La risposta della Juventus è stata secca: no, il bosniaco è incedibile.

11:45 juve, benatia allontana il marsiglia

Da France Football arrivano delle dichiarazioni importanti di Mehdi Benatia, centrale della Juventus in ritiro con il Marocco in vista dei Mondiali. Il giocatore ha commentato così le voci sul suo futuro e sull'ipotesi di un approdo all'Olympique Marsiglia: "Stimo molto Rudi Garcia e tutto il suo staff (con il quale ha lavorato alla Roma, ndr) ma ho ancora due anni di contratto con la Juventus e voglio rispettarli. Adesso però le mie attenzioni sono rivolte al Mondiale. Al futuro penserò dopo".

11:30 NAPOLI, TUTTO SU LENO

Dopo aver abbandonato la pista Rui Patricio, il Napoli guarda alla Bundesliga per sostituire Reina: Ancelotti vorrebbe Leno, secondo il Corriere dello Sport la richiesta è di 23 milioni di euro.

11:15 genoa, sondaggio per cornelius

Andrea Petagna potrebbe non essere l'unico centravanti a salutare l'Atalanta in estate. In partenza, secondo Il Giorno, c'è anche il danese Andreas Cornelius che, in attesa della vetrina Mondiale, piace al Genoa. Il club di Enrico Preziosi avrebbe già effettuato un sondaggio con l'agente dell'attaccante danese.

11:00 CANCELO VICINO AL WOLVERHAMPTON

Joao Cancelo non è stato riscattato dall'Inter, interessa alla Juventus ma potrebbe finire in Premier League: il Valencia vuole farlo partire per fare cassa, il Wolverhampton ha messo sul piatto 35 milioni di euro.

10:45 parma, Faggiano: "balotelli costa troppo"

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del mercato dei ducali: "Siamo in buoni rapporti col Napoli. Parleremo con loro se sarà possibile trattenere Ciciretti, Anastasio e Insigne. Sappiamo bene che messaggio dobbiamo far passare, siamo ripartiti dalla Serie D e non è stato facile. Per Insigne vedremo cosa fare, mentre Balotelli è un giocatore importante e potrebbe anche finire a Napoli. È un giocatore che non si discute, ma ha un ingaggio alto e non possiamo permettercelo"

10:30 INTER, PERISIC PER IL FAIR PLAY FINANZIARIO

L'Inter deve fare plusvalenze per 40 milioni di euro entro il 30 giugno per far fronte al Fair Play Finanziario: secondo Tuttosport, il sacrificato potrebbe essere Ivan Perisic ed è per questo che la dirigenza sta cercando nuovi esterni (Malcom e Politano su tutti). L'anno scorso il Manchester United aveva offerto oltre 50 milioni per il croato.

10:15 roma-cristante, frenata sulle contropartite

La Roma rimane in netto vantaggio sulle concorrenti per l'acquisto di Bryan Cristante dall'Atalanta, ma secondo quanto riportato da Il Giorno, nella trattativa si registra una frenata sul fronte delle contropartite. Marco Tumminello, infatti, viene considerato troppo acerbo per un ruolo di primo piano nella rosa della Dea, mentre Gregoire Defrel ha dei costi ritenuti eccessivi visto l'ingaggio attualmente percepito nella Capitale (1,8 milioni l'anno, ndr).

10:00 INTER, INCONTRO PER MALCOM

Lunedì sera incontro tra dirigenza dell'Inter e il presidente del Bordeaux: sul tavolo l'esterno brasiliano Malcom. I francesi lo valutano 50 milioni di euro, i nerazzurri non vogliono andare oltre i 40 più bonus: nell'affare potrebbe rientrare Biabiany, di rientro dallo Sparta Praga.

09:45 lazio, nuovo sondaggio per romulo

Lazio a caccia di un esterno difensivo a basso costo e il profilo perfetto sembra essere quello di Romulo, che è in uscita da Verona a parametro zero. Il terzino brasiliano piace a Inzaghi, ma chiede tre anni di contratto ad almeno un milione a stagione, mentre i biancocelesti vorrebbero fargli un contratto più breve. La sensazione è che l'accordo si possa trovare.

09:30 MILAN TRA FALCAO E MORATA

La Gazzetta dello Sport propone per il Milan due profili di alto livello con un "se": dipenderà dal via libera dell'Uefa all'Europa League o meno. In caso di campagna europea, Mirabelli è pronto a sferrare l'attacco ad Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea, e obiettivo anche della Juventus. Senza Europa, difficile chiamarlo ripiego: ecco Falcao (che recentemente ha rilasciato parole al miele) in cambio di Andrè Silva.

09:15 fiorentina, per chiesa si parte da 60 milioni

Federico Chiesa è il protagonista del mercato della Fiorentina. La Repubblica di Firenze scrive che Napoli e Inter sono molto interessate e che gli azzurri di Ancelotti hanno già presentato una prima offerta da 50 milioni di euro rispedita però al mittente dai viola. Si potrà trattare, si legge, solo quando i milioni sul piatto saranno almeno 60, cifra in linea anche con quanto il Cies ha valutato il giovane attaccante.

09:00 ROMA, STROOTMAN: "FELICE QUI"

Kevin Strootman ha parlato al termine di Italia-Olanda: "Io ho un contratto di 4 anni con la Roma e non ho firmato per nessuno. Sono contento e felice alla Roma e basta".

08:45 ASENSIO: "NON VEDO REAL SENZA CR7"

Parla Asensio: "Non riesco ad immaginare di giocare senza Cristiano Ronaldo al Real Madrid: è stato e sarà molto importante per i blancos". Così lo spagnolo sul possibile addio del portoghese dopo le frasi post-finale di Champions League.

08:30 PSG-BUFFON IN STANDBY

La probabile sanzione dell'Uefa al Psg mette in standy affare Buffon: sinora il rinvio dell'ufficialità è stato causato dall'attesa per l'entità della squalifica del portiere in seguito alle dichiarazioni post-Real Madrid in Champions League, ma anche l'aspetto economico del club potrebbe allungare nuovamente i tempi se non addirittura far saltare la trattativa.

08:00 JUVENTUS, ALLEGRI DICE NO AL REAL MADRID

Dopo aver detto no al Chelsea, Massimiliano Allegri rifiuta anche la panchina del Real Madrid: secondo La Gazzetta dello Sport vuole aprire un ciclo alla Ferguson in bianconero per poi puntare alla Nazionale una volta finita l'era Mancini.