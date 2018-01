Calciomercato, tutte le trattative del 31 gennaio LIVE

10:30 Inter, ufficiale: Nagatomo al Galatasaray

L'Inter saluta Yuto Nagatomo: il terzino giapponese si trasferisce in prestito al Galatasaray. Ecco il comunicato ufficiale del club turco.



Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda futbolcu ve kulubü Inter ile resmi görüşmelere başlandı.https://t.co/CdSoheaXdM pic.twitter.com/uuBo6LmFPY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 gennaio 2018

10:10 Inter, Gaitan piano B

L'Inter tiene in piedi il piano B per il trequartista: se la trattativa per Javier Pastore non dovesse concretizzarsi, i nerazzurri vireranno in extremis su Nico Gaitan, ex Benfica ora all'Atletico Madrid.

09:45 Roma, Jonathan Silva

Salta la possibilità che Blind, difensore del Manchester United, arrivi a Roma. L'idea last minute è Jonathan Silva, terzino sinistro classe 1994 dello Sporting Lisbona. Reduce da un infortunio al ginocchio, non gioca dal 16 novembre.

09:30 lazio, ultimo giorno per il rinnovo di de vrij

In casa Lazio tiene sempre banco il rinnovo di Stephan De Vrij. La trattativa è stata molto travagliata, poi finalmente si è raggiunto un accordo, ma si attende ancora l’annuncio ufficiale del nuovo contratto con scadenza 2019 e clausola a 25 milioni. Essendo l'ultimo giorno di mercato, se l’annuncio slitterà ancora De Vrij, da un punto di vista prettamente regolamentare, da domani sarà totalmente libero e può firmare con qualsiasi altro club. La Lazio, ovviamente, può ufficializzare la firma anche a mercato chiuso, sempre che non lo faccia oggi.

09:15 Dortmund, arriva Batshuayi

Pierre Emerick Aubameyang oggi diventerà un nuovo giocatore dell'Arsenal per 68 milioni di euro e a Londra guadagnerà 11 milioni di euro all’anno. Al suo posto il Borussia Dortmund prenderà Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea, che sta prendendo Giroud.

09:00 raiola: "kean vale 75 milioni"

Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Premium Sport di Moise Kean, gioiellino classe 2000 da lui assistito quest'anno all'Hellas (di proprietà della Juventus): "Il Monaco ha sborsato 30 milioni per Pellegri? Allora lui ne vale 75 perché è più forte di Pellegri". "In generale tutti i miei assistiti possono cambiare maglia quest'estate" ha poi aggiunto Raiola.

08:40 chievo, belec a un passo

Svolta vicina nell'affare tra Seculin e il Craiova il portiere del Chievo lascerà Verona e con ogni probabilità verrà sostituito da Vid Belec, in uscita dal Benevento.

08:30 inter, brozovic da montella

Le ultime ore potrebbero infatti vedere un addio eccellente in casa Inter come quello di Marcelo Brozovic, che piace molto in Spagna, al Siviglia di Vincenzo Montella. Gli andalusi propongono un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, l'Inter sta valutando il da farsi, anche in base all'affare Pastore.

08:25 babacar-falcinelli: è fatta

È praticamente tutto fatto per il trasferimento di Babacar dalla Fiorentina al Sassuolo che, per avere l'attaccante a titolo definitivo, pagherà alla Fiorentina 10 milioni di euro. La svolta decisiva alla trattativa è arrivata nella notte, i viola otterranno dal Sassuolo anche l'alternativa a Babacar dato che a Firenze arriverà Falcinelli, seppure solo in prestito e con diritto di riscatto.

08:15 napoli, offerto klaassen

Il Napoli lavora ancora su Matteo Politano, ma ha già pronta l'alternativa in caso l'affare con il Sassuolo non dovesse andare in porto. Al ds Giuntoli infatti è stato proposto Davy Klaassen, il duttile trequartista in uscita dall'Everton che la scorsa estate per il suo cartellino pagò all'Ajax la bellezza di 27 milioni di euro. Il rendimento del calciatore è però stato sotto le aspettative e adesso lo stesso Klaassen starebbe cercando una nuova sistemazione per riscattare la sua stagione. In Premier League il calciatore ha collezionato solo 4 presenze.

08:10 roma, nuova idea blind

L’idea nuova per la fascia sinistra della Roma si chiama Daley Blind, terzino olandese del Manchester United. Il giocatore, che ha dato l'ok al trasferimento, ha 28 anni ed è stato proposto nelle ultime ore a Monchi. La Roma ci sta pensando, il tempo è poco, ma la possibilità è concreta, magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato alle presenze.

08:00 city, guardiola vuole mahrez

Il Manchester City fa sul serio per l'esterno del Leicester Riyad Mahrez. L'algerino ha chiesto la cessione e il club di Guardiola ha già presentato una'offerta alle Foxes per averlo subito a disposizione, complice anche l'infortunio che terrà fuori Sané per 6-7 settimane: 62 milioni di euro. Il Leicester, però, non ritiene adeguata la proposta.