Calciomercato, tutte le trattative del 29 gennaio LIVE

09:45 Sturridge aspetta Eder

L'Inter non ha mollato la presa su Sturridge, ma è tutto legato alla cessione di Eder. L'italo-brasiliano, però, ha rifiutato il Crystal Palace, e negli ultimi giorni Zenit e Sampdoria, gli unici club che il giocatore avrebbe accettato, non si sono fatti avanti.

09:30 Aristoteles addio

Non sarà la saudade a portarlo via, come accadde con il protagonista di "L'allenatore nel pallone", ma lo scarso adattamento alla Serie A: Aristoteles Romero, centrocampista del Crotone, è vicino all'addio. Potrebbe andare all'Aek Atene insieme a Tonev, ma su di lui ci sono anche Getafe e Videoton.

09:15 Spal, arriva Bonifazi

La Spal è vicina all'acquisto di un difensore che completerà l'organico a disposizione di Leonardo Semplici: si tratta di Kevin Bonifazi, classe 1996, che ha già giocato in prestito a Ferrara l'anno scorso. In questa stagione non è mai sceso in campo al Torino.

09:00 Cagliari tra Rigoni e Acquah

Il Cagliari va a caccia di un centrocampista: la prima scelta è Acquah, che lascerebbe il Torino se dovesse andare in porto l'acquisto di Donsah dal Bologna; l'alternativa è Rigoni del Genoa.

08:45 Inter, casting mediano

Secondo la Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti insiste con il club per avere anche un mediano oltre a Pastore. Dopo il no di Suning per Ramires, i nomi caldi sono quelli di Thomas (Atletico Madrid), Bissouma (Lille), Cyprien (Nizza), William Carvalho (Sporting), Fabian Ruiz (Betis) e Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca).

08:30 Politano, si decide oggi

Al di là delle voci di una cena tra Marotta e Carnevali, la Juve aspetta l'esito degli esami di Juan Cuadrado per capire se affondare il colpo per Matteo Politano con il Sassuolo oppure no. Il giocatore è richiesto anche dal Napoli e ha già manifestato al club il desiderio di trasferirsi in azzurro.

08:15 Torino, Cairo trattiene Ljajic

Adem Ljajic sembrava vicino allo Spartak Mosca, ma secondo quanto riporta Tuttosport, Urbano Cairo, presidente del Torino, avrebbe espresso l'intenzione di trattenere il giocatore in granata: "Giocherà, avrà le sue chance per mettersi in mostra". Il timore di Ljajic è quello di arrivare al Mondiale in condizioni fisiche non ottimali visto che con Mazzarri non sta trovando spazio.