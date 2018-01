Calciomercato, tutte le trattative del 28 gennaio LIVE

11:20 inter, anche l'arsenal su brozovic

L'Arsenal si è fatto avanti per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta il Daily Mirror i Gunners sono pronti a intavolare una trattativa per il centrocampista croato, che arrivò a Milano per 7 milioni di euro e potrebbe lasciare la Pinetina per una cifra vicina ai 20. Se l'affare andrà in porto l'Inter avrà la liquidità necessaria per portarsi a casa Pastore dal Psg.

10:50 genoa, anche il cagliari su rigoni

Nuova pretendente per Luca Rigoni: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola anche il Cagliari sarebbe interessato al centrocampista in uscita dal Genoa.

10:30 torino, obi va al benfica

Potrebbe esserci anche Joel Obi nella lista dei partenti per il Torino. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domani il Benfica potrebbe fare un’offerta per il giocatore, corteggiato anche dal Deportivo.

10:10 inter, tre big su skriniar

Le grandi d’Europa hanno messo gli occhi su Milan Skriniar. Per il momento si tratta solo di sondaggi, ma Barcellona, Real Madrid e Manchester City hanno aperto un canale diretto con l’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega che Walter Sabatini e Piero Ausilio parlano di "giocatore incedibile" e di rinnovo del contratto imminente, ma sanno benissimo che nel giro di qualche mese potrebbe aprirsi un’asta ricchissima alla quale sarebbe poi parecchio difficile restare indifferenti. A maggior ragione per un club alle prese con i rigidi paletti del Fair Play Finanziario, con 50-60 milioni di plusvalenze da incassare entro il 30 giugno prossimo e con la politica dell’autofinanziamento totale imposta da Nanchino.

09:30 sorpresa west ham, occhi su Pellé

Il club inglese, dopo l'arrivo di Joao Mario dall'Inter, vorrebbe concludere la propria campagna acquisti riportando in Premier League l'attaccante italiano, ora allo Shandong Luneng. Si sta cercando di trovare l'intesa sull'ingaggio.

09:05 torino-bologna, si tratta per donsah

Il Torino ha trovato l'accordo con Donsah, ma non ancora quello col Bologna, che chiede un milione in più. Se il centrocampista arriverà a Torino i granata lasceranno partire Acquah, mentre Obi piace a Benfica e Deportivo. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

08:45 genoa, arriva un difensore

Nuovo difensore in arrivo in casa Genoa: il club rossoblù è vicino a Jawad El Yamiq. Centrale, classe '92, marocchino in forza al Raja Casablanca, per lui i rossoblu hanno offerto un milione e mezzo più bonus, si attendono segnali positivi.

08:40 psg, neymar allontana il real

Il brasiliano del Psg ha dichiarato: "Sono contento dei miei compagni e di essere qui in Francia. Sto facendo del mio meglio, i miei numeri sono ottimi e ho intenzione di fare la storia di questo club. Le speculazioni di mercato sul mio conto ci sono sempre state e sempre ci saranno".

08:35 samp-giaccherini, lunedì l'incontro

Sampdoria in pressing per arrivare a Emanuele Giaccherini: entro lunedì il club blucerchiato avrà un incontro per arrivare al centrocampista in uscita dal Napoli. Alla finestra, c'è sempre il Chievo.

08:30 real, ronaldo non si muove

Cristiano Ronaldo, intervistato da Dongqiudi, non ha mostrato dubbi sul suo futuro in maglia Real Madrid, nonostante i rumors degli ultimi mesi: "Mi piace vivere a Madrid, mi piace il clima e mi piace la gente. Adoro la Spagna. Per questo voglio restare qui, il Real Madrid è il top".

08:20 inter, nagatomo è la chiave per ruiz

L'Inter continua il pressing su Fabian Ruiz, centrocampista classe '96 del Betis. Stando a quanto si scrive in Spagna, i nerazzurri sarebbero disposti a pagare la clausola (che ad oggi è di 15 milioni) per portare il giocatore a Milano la prossima estate. Fabian Ruiz sarebbe molto interessato ad un trasferimento in nerazzurro, anche se vorrebbe restare al Betis fino al termine della stagione. L'Inter continuerà a lavorare in vista di giugno e per battere la concorrenza di Roma e Napoli potrebbe lasciar partire Nagatomo destinazione Betis già a gennaio.

08:10 roma, nuova idea Guendouzi

Secondo quanto riportato da L'Equipe, la Roma avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Lorient Mattéo Guendouzi. Per il classe 1999 i giallorossi avrebbero offerto 5 milioni, cifra ritenuta insufficiente per battere la concorrenza di un "club inglese di metà classifica".

08:00 "pastore ha deciso, vuole l'inter"

Non solo Juventus sulla prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, il quotidiano torinese si occupa anche del mercato dell'Inter e svela le intenzioni del Flaco Pasore, che starebbe spingendo per trasferirsi in nerazzurro: “Pastore deciso. Vuole l’Inter e il Mondiale”.