Calciomercato, tutte le trattative del 27 gennaio LIVE

13:50 juve, darmian può arrivare subito

La Juventus piomba su Matteo Darmian, arrivano conferme dall'Inghilterra. Come riporta il quotidiano britannico The Sun, infatti, i bianconeri vorrebbero il terzino subito in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Mourinho avrebbe dato il via libera alla cessione, lunedì i bianconeri potrebbero fare un blitz in Inghilterra.

13:45 monaco, anche babacar

Il Monaco pesca in Italia. Non solo il giovane Pellegri del Genoa, il club monegasco starebbe seguendo anche l'attaccante della Fiorentina Babacar. Secondo quanto scrive Tuttosport, il club del Principato avrebbe messo gli occhi sull'attaccante viola per sostituire Carrillo, ceduto nei giorni scorsi al Southampton.

13:30 NIENTE BEIJING GUOAN PER NAINGGOLAN

Il Beijing Guoan ha smentito l'interesse per Radja Nainggolan: "Non abbiamo mai contattato la Roma e Nainggolan non è mai stato un nostro obiettivo. La storia di una lotta di mercato con il Guangzhou è quindi falsa, non ci faremo distrarre da queste voci".

13:15 fiorentina, per dabo servono 4,5 milioni

In attesa di avere l'ok dallo Slavia Praga per il giovane ceco Soucek, la Fiorentina sta portando avanti una trattativa parallela con il centrocampista del Saint Etienne Bryan Dabo. L'operazione per il mediano, legato al club francese fino al 2020, procede in maniera fluida: il giocatore, scrive Tuttosport, può arrivare a titolo definitivo per circa 4.5 milioni.

13:00 MILAN-BOCA, DOPO IL WEEKEND NUOVO CONTATTO PER GOMEZ

Lunedì possibile nuovo assalto del Boca Juniors per Gustavo Gomez: il club argentino ha avuto una deroga sulla data di chiusura del mercato dalla federazione. Ballano sempre 2 milioni: la richiesta del Milan è di 7, l'offerta è di 5 con la formula del prestito 18 mesi e obbligo di riscatto.

12:50 genoa, dopo callegari arriva hiljemark

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato del Genoa, pronto a chiudere almeno due colpi prima del gong del mercato: in dirittura d'arrivo l'accordo con il Psg per il talento italiano Lorenzo Callegari, che dovrebbe restare in prestito in Ligue 1 altri sei mesi per poi sbarcare in Liguria a giugno, oggi sarà anche il giorno di Oscar Hiljemark, che domani sarà in tribuna al Ferraris per assistere alla gara con l'Udinese. Per la difesa un'idea nuova: si parla di Timm Klose del Norwich City, gigante svizzero di 193 centimetri.

12:30 SADIQ AL NAC BREDA

OFFICIEEL | NAC huurt Umar Sadiq van @OfficialASRoma tot einde seizoen. De intentie is om dit in de zomer te verlengen tot medio 2019.



👉 https://t.co/oFtOgMhEE0 pic.twitter.com/9luDLeZQ0I — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) 27 gennaio 2018

12:15 PELLEGRI: "NON CI CREDO"

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Pietro Pellegri (genovese, genoano, figlio di un dirigente rossoblù) si sarebbe lasciare una frase particolare prima di partire per Monaco: "Non ci credo che devo lasciare il mio club; non ci credo che devo andar via dalla mia città. Non ci credo".

12:00 MILAN, NON SI SBLOCCANO LE CESSIONI

Se il Milan non farà operazioni in entrata a gennaio, non si muove niente neanche sotto il profilo delle cessioni: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Mirabelli e Fassone non vogliono fare sconti. Paletta, José Mauri e soprattutto Gustavo Gomez (al centro di un intrigo con Boca Juniors e Celta Vigo) non riescono a partire: la dirigenza rossonera non riconosce buonuscite e commissioni superiori al 5% agli agenti.

11:00 LA SAMP CI PROVA PER GIACCHERINI

Lunedì Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, vedrà la Sampdoria che vuole un rinforzo visto l'infortunio di Praet. Ieri il procuratore non ha trovato l'accordo con il Chievo per spalmare l'ingaggio fino al 2020 dato che il Napoli lo lascerebbe partire gratis. Sullo sfondo resta anche la Spal.

10:15 ROMA, DEULOFEU SE PARTE DZEKO

Prima accostato al Napoli, poi all'Inter ma potrebbe finire alla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Dzeko i giallorossi si tufferebbero sull'esterno del Barcellona che vuole un milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a quota 15.

09:45 IL LEVANTE SU PAZZINI

Secondo Superdeporte, Verona e Levante hanno trovato l'accordo economico per Giampaolo Pazzini (cercato anche dal Torino): ora l'attaccante deve decidere se accettare l'offerta.

09:15 DEPORTIVO LA CORUNA, IPOTESI SEEDORF

Cristobal Parralo a rischio sulla panchina del Deportivo La Coruna: in caso di esonero, in Spagna si parla anche di Clarence Seedorf come possibile sostituto in panchina.

09:00 INTER, LOBOTKA NOME NUOVO

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter tiene caldo il nome di Stanislav Lobotka. Il centrocampista classe '94 del Celta Vigo potrebbe essere il nome giusto in caso di partenza last-minute di Brozovic anche se viene valutato 35 milioni di euro.

08:40 MONACO, PELLEGRI FIRMA

Pietro Pellegri è pronto a sbarcare in Ligue 1 (campionato esclusiva Premium Sport): l'attaccante classe 2001 è arrivato a Monaco per le visite mediche e per firmare il nuovo contratto con i campioni in carica. Al Genoa 21 milioni di euro più 4 di bonus oltre a una percentuale su una eventuale rivendita futura per cifre oltre i 40 milioni.

08:15 PASTORE, TOCCA AL PROCURATORE

Dopo qualche giorno a Milano, l'agente di Pastore torna a Parigi: Simonian (che sarà in tribuna alle 17 per la partita contro il Montpellier) avrà un confronto con la dirigenza del Psg, potrebbe essere uno snodo decisivo per il passaggio del Flaco all'Inter. Margini risicati ma Simonian ha previsto un viaggio di ritorno a Milano per lunedì, segno che la speranza dell'entourage c'è.