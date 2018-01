Calciomercato, tutte le trattative del 26 gennaio LIVE

Buffon: "Vorrei giocare ancora"

Gigi Buffon incontrerà presto Andrea Agnelli per discutere del proprio futuro. Ad annunciarlo è stato il capitano stesso in un'intervista a Repubblica: "Voglio capire se la Juventus pensa che io possa essere ancora importante. Mi piacerebbe continuare. Certo è che non voglio diventare un problema né per la Juve né per i miei compagni". Ha escluso, inoltre, di poter proseguire la carriera altrove: "O la Juve o nulla"

Machach verso il Carpi

Il primo acquisto del mercato invernale del Napoli, come previsto, cambierà subito squadra: Zinedine Machach, infatti, sembra diretto verso il Carpi, in Serie B. In Emilia l'esterno arrivato in azzurro da svincolato potrà dimostrare le proprie qualità.

Genoa su Hiljemark

Subito il sorpasso della Sampdoria per l'acquisto di Daniel Bessa, il Genoa si tuffa su Oscar Hiljemark, già in rossoblù per 6 mesi nella scorsa stagione. Lo svedese potrebbe arrivare di nuovo a gennaio dopo aver cominciato questa stagione al Panathinaikos in Grecia.

Ljajic, ci vogliono 20 milioni

Adem Ljajic è sul mercato, ma Urbano Cairo spara alto sul prezzo dell'attaccante serbo: la richiesta fatta allo Spartak Mosca per il giocatore è di 20 milioni. La trattativa probabilmente andrà avanti fino all'ultimo giorno di mercato.

Napoli, visite mediche per Younes

Giorno di visite mediche per Amin Younes: l'ala tedesca in arrivo dall'Ajax farà i test a Villa Stuart, poi firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2023. Gli azzurri lo hanno pagato circa 5 milioni per averlo subito dagli olandesi.

Inter, offerto Lucas

C'è anche Lucas Moura tra i possibili rinforzi dell'ultim'ora dell'Inter. Il brasiliano lascerà il Psg in questa sessione di calciomercato e sembrava a un passo dal Tottenham, ma è stato offerto ad Ausilio e Sabatini: l'obiettivo dei nerazzurri, però, resta Javier Pastore.

Giaccherini, si inserisce la Spal

Altro possibile colpo di scena a Napoli: Emanuele Giaccherini sembrava destinato al Chievo, ma nella trattativa si è inserita anche la Spal. Il jolly di centrocampo potrebbe occupare il ruolo di mezzala nel 3-5-2 di Semplici.

Real Madrid, 300 milioni in cassa

Secondo Marca, principale quotidiano sportivo di Madrid, il Real Madrid avrebbe un tesoretto di 300 milioni in cassa per la prossima estate, dovuto al bilancio in attivo di quest'anno (+178 milioni), alle prevedibili cessioni che frutteranno altri 100 miloni e ai 200 milioni in 4 anni che riceverà da un'azienda statunitense per lo sfruttamento dei diritti tv sul web. Così partirà l'assalto a Neymar.

Donsah verso il Torino

Godfred Donsah è sempre più vicino al Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa col Bologna verrà chiusa intorno agli 8 milioni di euro: l'accordo con il giocatore c'è già.

Mattiello, colpo Atalanta

L'Atalanta scommette su Federico Mattiello: il giocatore resterà alla Spal fino a fine stagione, ma in estate si trasferirà a Bergamo. Il terzino sinistro, ormai recuperato dopo il lungo stop e spesso titolare a Ferrara, verrà acquistato dalla Juve e sostituirà Spinazzola, che andrà in bianconero a giugno.

"Allegri resta alla Juve"

Secondo quanto scrive Tuttosport, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di restare alla Juve anche la prossima stagione, indipendentemente da come andrà a finire questa. I bianconeri sono ancora in corsa si tre fronti, campionato, Coppa Italia e Champions.

Spal, serve un difensore

L'acquisto di Cionek non basta a Leonardo Semplici: la Spal va a caccia di un altro difensore e sceglierà uno tra De Maio, Pisacane e Bonifazi. Il centrale del Bologna, a segno contro il Benevento nell'ultima giornata, è la prima scelta: costa 3 milioni.

Samp, addio Alvarez

Ricky Alvarez torna sul mercato. L'ex trequartista dell'Inter ha trovato pochissimo spazio in questa stagione alla Sampdoria e i blucerchiati stanno cercando una sistemazione per il giocatore. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ai blucerchiati piace Tyler Roberts, punta del Wba.

Lucas verso il Tottenham

Lucas Moura sempre più vicino al Tottenham: l'agente del brasiliano è a Londra per chiudere la trattativa, i londinesi dovrebbero trovare l'accordo col Psg intorno ai 30 milioni di euro. Non è una beffa per l'Inter, che non aveva mai puntato sul giocatore.