Calciomercato, tutte le trattative del 26 gennaio

23:40 real, ronaldo spegne le voci

In Spagna e non solo in questi giorni si sono moltiplicate le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, che vorrebbe fare una vera e propria rivoluzione estiva con Neymar ciliegina sulla torta, ma il fenomeno portoghese rispedisce le voci al mittente e sottolinea: "Amo questo club e voglio restarci". Il cinque volte Pallone d'Oro non ha alcuna intenzione di lasciare il Bernabeu e lo ha ribadito anche alla premiazione come miglior giocatore della scorsa stagione per il sito sportivo cinese Dongqiudi: "Amo vivere qui, mi piace il clima, la gente e sono vicino al Portogallo. Madrid è la mia città dal 2009". Florentino Perez è avvisato.

23:20 inter, brozovic sblocca pastore?

Marcelo Brozovic potrebbe essere il sacrificato di gennaio dell'Inter per arrivare all'obiettivo numero uno dei nerazzurri, il fantasista del Psg Javier Pastore. Oltre al Siviglia, che potrebbe rilanciare nelle prossime ore il proprio interesse, per il croato si sono fatte avanti anche due squadre di Premier League come Arsenal, la preferita del giocatore, ed Everton, che nei prossimi giorni potrebbero presentare un'offerta concreta all'Inter per il centrocampista classe '92.

22:50 city, Laporte fa le visite martedì

Aymeric Laporte è atteso martedì a Manchester per effettuare le visite mediche prima di firmare un contratto quinquennale con il City. Il difensore francese si trasferisce dall'Athletic Bilbao per 65 milioni di euro e già in serata il tecnico basco José Angel Ziganda ha deciso di non convocarlo per la sfida contro l'Eibar.

22:15 inter, il betis su nagatomo

L'Inter continua a lavorare anche in uscita. Dopo Joao Mario, anche Yuto Nagatomo potrebbe lasciare la Pinetina. Chiuso da Santon e D'Ambrosio, il giapponese ha diversi estimatori soprattutto in Spagna e sulle sue tracce si è messo il Betis Siviglia, che ha avviato alcuni contatti con i nerazzurri.

21:45 aubameyang-arsenal, 50 milioni non bastano

L'Arsenal vuole spendere il tesoretto incassato per Sanchez e punta Aubameyang. Secondo la stampa inglese il Dortmund avrebbe però respinto un'offerta superiore ai 50 milioni di sterline da parte dei Gunners. Trattativa quindi ancora non chiusa, come si era prospettato qualche giorno fa e come ha confermato lo stesso Wenger in conferenza stampa: "L'affare è ancora possibile. ma ad oggi siamo lontani dall'accordo - ha spiegato l'allenatore francese - Oggi non ho nulla da annunciare, al momento restiamo quelli che siamo. Se qualcosa deve succedere succederà, se non succede siamo abbastanza forti da concentrarci sui giocatori che abbiamo. Sono assolutamente soddisfatto di loro, la squadra è già forte così, ma continueremo a cercare se possibile il rinforzo giusto".

21:05 psg, anche pastore tra i convocati

In attesa di capire gli sviluppi degli ultimi giorni di mercato, Unai Emery non intende pensare all'eventuale partenza di Javier Pastore: l'argentino è regolarmente convocato per la sfida di domani sera tra il Paris Saint-Germain e il Montpellier al Parc des Princes. Fuori dall'elenco invece Lucas Moura, ormai sempre più vicino a lasciare la capitale francese destinazione Tottenham, e l'infortunato Kylian Mbappé.

20:35 athletic, laporte a un passo dal city

Aymeric Laporte è ormai a un passo dal Manchester City. Il difensore francese, 23 anni, è fuori dalla lista dei convocati per la sfida di questa sera fra Athletic ed Eibar. Affare in dirittura d'arrivo per 65 milioni di euro, equivalenti alla clausola rescissoria del giocatore.

20:00 sassuolo, caccia al sostituto di politano

Il Sassuolo inizia a guardarsi intorno nel caso in cui Matteo Politano dovesse partire prima della fine del mercato. Uno dei primi nomi nella lista neroverde, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, è quello di Marco D'Alessandro del Benevento, piace anche Gianluca Caprari della Samp.

19:45 MONACO, SORPASSO SULLA JUVE PER PELLEGRI

Il duello Juventus-Monaco per Pietro Pellegri vede un nuovo sorpasso dei francesi sui bianconeri (che hanno incontrato l'agente): il club campione di Ligue 1 avrebbe alzato ulteriormente l'offerta al Genoa per il giovane attaccante classe 2001. La differenza tra le due offerte sarebbe di 5 milioni di euro più bonus.

18:50 giaccherini-chievo, è fatta

Dopo un lungo corteggiamento, ecco la fumata bianca. Secondo la Gazzetta dello Sport il Chievo ha chiuso per Emanuele Giaccherini a titolo definitivo dal Napoli: contratto fino al 2020 per l’ex Juve, che percepirà 750mila euro netti a stagione.

18:35 tottenham-psg, accordo per lucas

Secondo quanto riporta RMC Sports, il Tottenham e il Psg hanno trovato l'accordo per il trasferimento a Londra di Lucas Moura. Le cifre dell'affare dovrebbero essere queste: 25 milioni di euro per il cartellino e contratto quadriennale al giocatore. L'annuncio è atteso ad ore.

18:25 roma, il torino scarica sadiq

Il Torino Football Club comunica di aver definito con la AS Roma la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Umar Sadiq. L'attaccante di proprietà dei giallorossi torna dunque alla base, ma ci resterà poco: nelle prossime ore infatti si trasferirà al NAC Breda, in Olanda.

18:15 udinese, ufficiale zampano

Francesco Zampano ritrova ufficialmente Massimo Oddo: "L’Udinese Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Francesco Zampano dalla società Delfino Pescara 1936". Riscatto fissato a 2 milioni di euro.

17:50 liverpool, klopp chiude il mercato

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa ha parlato anche dei possibili colpi dei Reds: “Non credo che faremo altri acquisti - ha detto - Dovrei dire di no al 100%? Ma questo ucciderebbe tutti i rumours di mercato. Comunque non credo che succederà molto in questi ultimi giorni di mercato”.

17:30 NAINGGOLAN, NIENTE CINA

A prescindere dall'esito dell'affare Dzeko-Emerson, Radja Nainggolan non si muoverà dalla Roma in questa sessione di mercato. Dopo l'offerta del Guangzhou Evergrande, emissari del Beijing Guoan avrebbero offerto 50 milioni per il ninja: niente da fare.

17:00 WEST HAM, UFFICIALE JOAO MARIO

16:00 Psg, Emery trattiene Neymar

"Neymar sarà il miglior giocatore del mondo, sono sicuro. E lo sarà qui, al Psg, sicuro". Il tecnico Unai Emery trattiene Neymar in Francia: l'allenatore smentisce le ultime voci sempre più insistenti sul possibile addio del brasiliano a fine stagione, con destinazione Real Madrid.

15:25 Mascherano, ultimo saluto al Barça

15:00 Leali al Perugia

Nicola Leali lascia il Belgio e torna in Italia. Il Perugia non ha ancora ufficializzato l'arrivo del portiere perché manca il transfer, ma è certo che il numero uno di proprietà della Juventus proverà a ripartire dalla Serie B dopo l'esperienza allo Zulte Waregem.

14:15 Inter, Lautaro Martinez a giugno

Nei prossimi giorni una delegazione del Racing (probabilmente con la presenza di Diego Milito) arriverà a Milano per sottoscrivere l'accordo della cessione di Lautaro Martinez all'Inter che diventerà poi operativo a luglio. L'attaccante classe 1997 ha segnato 4 gol in sei partite in Primera Division prima della sosta ancora in corso.

14:00 Il Chelsea vira su Benteke

La telenovela Dzeko va per le lunghe e il Chelsea si cautela: i Blues hanno chiesto Benteke al Crystal Palace inserendo Batshuayi nella trattativa. I londinesi potrebbero lavorare allo scambio per i due giocatori.

13:45 Zampano all'Udinese

Francesco Zampano lascia il ritiro del Pescara: il club abruzzese ha comunicato ufficialmente di aver dato l'ok al giocatore, sempre più vicino al trasferimento all'Udinese. Il terzino potrebbe arrivare insieme a Mamadou Coulibaly, già di proprietà dei friulani.

13:30 Puscas, vicina la firma col Novara

George Puscas sta per dire addio al Benevento: l'attaccante di scuola Inter è vicinissimo al Novara. In questi mesi in Serie A ha segnato un gol in 11 partite, contribuendo al primo storico punto dei sanniti nel 2-2 contro il Milan.

13:15 Vanheusden-Inter fino al 2022

Zinho Vanheusden ha firmato il nuovo contratto con l'Inter fino al 2022. Un gran bel gesto di fiducia da parte del club nerazzurro nel momento in cui il difensore classe 1999 sta rientrando dal gravissimo infortunio subito a inizio stagione, con la rottura del crociato sinistro. Il giocatore andrà in prestito allo Standard Liegi.

13:00 Maksimovic-Spartak Mosca, ufficiale

Nikola Maksimovic è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. Il difensore serbo ha firmato il contratto con il club russo dove resterà fino a giugno: il Napoli, infatti, l'ha ceduto in prestito oneroso senza diritto di riscatto, incassando 1,5 milioni.

12:45 Flamini proposto alla Cremonese

Ricordate Mathieu Flamini? L'ex centrocampista di Milan e Arsenal a 33 anni è svincolato e va a caccia di una squadra dopo l'ultima esperienza poco fortunata al Crystal Palace. Secondo la Gazzetta dello Sport è stato proposto alla Cremonese.

12:30 Arsenal-Aubameyang, salta tutto?

Il trasferimento di Pierre-Emerick Aubameyang all'Arsenal sembra sempre più complicato: "Non posso dirvi niente - ha spiegato Arsene Wenger -, non abbiamo nulla da annunciare. Al momento rimaniamo così, mantenendo i nostri calciatori e accogliendo al meglio Mkhitaryan. Non so se faremo qualcos'altro, ma in ogni caso, anche se è possibile che qualcosa arrivi, non vi darò mai un nome. Giroud? Voglio che rimanga. Se nessuno entra, nessuno esce". Il Dortmund ha chiesto 70 milioni per l'attaccante gabonese.

12:15 Benevento, spunta Carlao

Le difficoltà per arrivare a Yanga-Mbiwa e Bacary Sagna che chiedono un ingaggio elevato stanno spingendo il Benevento a trovare strade alternative per la caccia al difensore centrale che sosttuisca capitan Lucioni, squalificato per doping. L'ultimo nome - secondo Tuttosport - è quello di Carlao, ora all'Apoel Nicosia e meteora al Torino nella scorsa stagione.

12:00 Han, ipotesi Cagliari subito

Sandro Stemperini, agente di Han, ha fatto il punto della situazione sull'attaccante nordcoreano con le trattative tra Cagliari, proprietaria del cartellino, e Juventus, ancora in corsi: "La cosa più importante per il ragazzo è che in questo momento c'è la seria intenzione della Juventus di portarlo a Torino - spiega - C'è apertura da entrambe le parti. Con Fabio Paratici stiamo discutendo di questa possibilità da due giorni, ma l'interesse è partito dallo scorso settembre: praticamente ogni settimana c'era un osservatore della Juventus a vedere le partite del Perugia. Soluzione migliore? Secondo me che rimanga a giocare a Perugia o a Cagliari. Potrebbe concludere il campionato di serie B a Perugia e poi farsi un altro anno di serie A nel Cagliari, oppure tornare già da adesso in Sardegna per un percorso di crescita di un anno e mezzo".

11:45 Crotone, pressing per Zanellato

Il Crotone non si accontenta di avere Niccolò Zanellato in prestito semplice. La richiesta dei calabresi al Milan per il giovane centrocampista è di prestito con obbligo di riscatto e diritto di riacquisto da parte dei rossoneri: si aspetta la risposta di Mirabelli.

11:30 Chievo sprint per Giaccherini

Il Chievo prova ad accelerare per Emanuele Giaccherini per evitare la beffa della Spal: il Napoli lo libera gratis, i veneti allungano il suo contratto di un anno (scadenza attuale 2019) e spalmano l'ingaggio fino al 2020. L'incontro tra gli agenti del giocatore e il club definirà il tutto.

11:15 Lucas verso il Tottenham

Lucas Moura sempre più vicino al Tottenham: l'agente del brasiliano è a Londra per chiudere la trattativa, i londinesi dovrebbero trovare l'accordo col Psg intorno ai 30 milioni di euro. Non è una beffa per l'Inter, che non aveva mai puntato sul giocatore.

11:00 Samp, addio Alvarez

Ricky Alvarez torna sul mercato. L'ex trequartista dell'Inter ha trovato pochissimo spazio in questa stagione alla Sampdoria e i blucerchiati stanno cercando una sistemazione per il giocatore. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ai blucerchiati piace Tyler Roberts, punta del Wba.

10:45 Spal, serve un difensore

L'acquisto di Cionek non basta a Leonardo Semplici: la Spal va a caccia di un altro difensore e sceglierà uno tra De Maio, Pisacane e Bonifazi. Il centrale del Bologna, a segno contro il Benevento nell'ultima giornata, è la prima scelta: costa 3 milioni.

10:30 "Allegri resta alla Juve"

Secondo quanto scrive Tuttosport, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di restare alla Juve anche la prossima stagione, indipendentemente da come andrà a finire questa. I bianconeri sono ancora in corsa si tre fronti, campionato, Coppa Italia e Champions.

10:15 Mattiello, colpo Atalanta

L'Atalanta scommette su Federico Mattiello: il giocatore resterà alla Spal fino a fine stagione, ma in estate si trasferirà a Bergamo. Il terzino sinistro, ormai recuperato dopo il lungo stop e spesso titolare a Ferrara, verrà acquistato dalla Juve e sostituirà Spinazzola, che andrà in bianconero a giugno.

10:00 Donsah verso il Torino

Godfred Donsah è sempre più vicino al Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa col Bologna verrà chiusa intorno agli 8 milioni di euro: l'accordo con il giocatore c'è già.

09:45 Real Madrid, 300 milioni in cassa

Secondo Marca, principale quotidiano sportivo di Madrid, il Real Madrid avrebbe un tesoretto di 300 milioni in cassa per la prossima estate, dovuto al bilancio in attivo di quest'anno (+178 milioni), alle prevedibili cessioni che frutteranno altri 100 miloni e ai 200 milioni in 4 anni che riceverà da un'azienda statunitense per lo sfruttamento dei diritti tv sul web. Così partirà l'assalto a Neymar.

09:30 Giaccherini, si inserisce la Spal

Altro possibile colpo di scena a Napoli: Emanuele Giaccherini sembrava destinato al Chievo, ma nella trattativa si è inserita anche la Spal. Il jolly di centrocampo potrebbe occupare il ruolo di mezzala nel 3-5-2 di Semplici.

09:15 Inter, offerto Lucas

C'è anche Lucas Moura tra i possibili rinforzi dell'ultim'ora dell'Inter. Il brasiliano lascerà il Psg in questa sessione di calciomercato e sembrava a un passo dal Tottenham, ma è stato offerto ad Ausilio e Sabatini: l'obiettivo dei nerazzurri, però, resta Javier Pastore.

09:00 Napoli, visite mediche per Younes

Giorno di visite mediche per Amin Younes: l'ala tedesca in arrivo dall'Ajax farà i test a Villa Stuart, poi firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2023. Gli azzurri lo hanno pagato circa 5 milioni per averlo subito dagli olandesi.

08:45 Ljajic, ci vogliono 20 milioni

Adem Ljajic è sul mercato, ma Urbano Cairo spara alto sul prezzo dell'attaccante serbo: la richiesta fatta allo Spartak Mosca per il giocatore è di 20 milioni. La trattativa probabilmente andrà avanti fino all'ultimo giorno di mercato.

08:30 Genoa su Hiljemark

Subito il sorpasso della Sampdoria per l'acquisto di Daniel Bessa, il Genoa si tuffa su Oscar Hiljemark, già in rossoblù per 6 mesi nella scorsa stagione. Lo svedese potrebbe arrivare di nuovo a gennaio dopo aver cominciato questa stagione al Panathinaikos in Grecia.

08:15 Machach verso il Carpi

Il primo acquisto del mercato invernale del Napoli, come previsto, cambierà subito squadra: Zinedine Machach, infatti, sembra diretto verso il Carpi, in Serie B. In Emilia l'esterno arrivato in azzurro da svincolato potrà dimostrare le proprie qualità.

08:00 Buffon: "Vorrei giocare ancora"

Gigi Buffon incontrerà presto Andrea Agnelli per discutere del proprio futuro. Ad annunciarlo è stato il capitano stesso in un'intervista a Repubblica: "Voglio capire se la Juventus pensa che io possa essere ancora importante. Mi piacerebbe continuare. Certo è che non voglio diventare un problema né per la Juve né per i miei compagni". Ha escluso, inoltre, di poter proseguire la carriera altrove: "O la Juve o nulla"