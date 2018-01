Calciomercato, tutte le trattative del 25 gennaio LIVE

09:30 Juventus, offerto Leandro Fernandes

Mino Raiola avrebbe offerto alla Juventus Leanadro Fernandes. Stando a quanto scrive Tuttosport il centrocampista 18enne, in scadenza di contratto con il Psv, spinge per anticipare la partenza e vorrebbe trasferirsi a Torino alla corte di Allegri.

09:10 Fiorentina, spunta Zurkowski

Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Come riferisce La Nazione i Viola hanno fatto un sondaggio per Szymon Zurkowski, mediano 20enne del Górnik Zabrze.

08:50 "Inter, le mani su Martinez"

L'Inter avrebbe bloccato Lautaro Martinez, attaccante 20enne del Racing Avellaneda. Per la Gazzetta dello Sport i nerazzurri potrebbero portare subito a Milano la punta centrale con la formula del prestito con diritto di riscatto facendo leva sulla presenza di Diego Milito, direttore tecnico del club argentino.

08:30 Il Napoli non molla Politano

Nonostante l'arrivo imminente di Younes il Napoli insiste per Matteo Politano. Come riporta la Gazzetta dello Sport gli azzurri ci proveranno fino al 31 gennaio. Il club di De Laurentiis mette sul piatto 20 milioni di euro e sarebbe disposto a inserire nella trattativa il prestito di Maksimovic anche se il difensore preferirebbe essere ceduto a titolo definitivo. Il Sassuolo per ora fa mura sebbene Politano, attraverso il suo procuratore, abbia espresso grande gradimento per la capolista.

08:20 Milan, ipotesi Crotone per Zanellato

Il Crotone segue con interesse Niccolò Zanellato, centrocampista 19enne del Milan. I rossoneri potrebbero cedere il giocatore, aggregato quest'anno alla prima squadra, in prestito. Non si muoverà invece da Milanello Manuel Locatelli.

08:00 Juventus, occhi su Darmian

La Juventus ha messo nel mirino Matteo Darmian per la prossima estate. Com eriferisce la Gazzetta dello Sport i bianconeri al termine della stagione perderanno due elementi tra Lichtsteiner, Alex Sandro e Asamoah e per questo servirà un altro rinforzo a sinistra oltre a Spinazzola. Intanto lo united avrebbe rifiutato la proposta di prestito della Roma per il laterale azzurro ex Torino.