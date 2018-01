Calciomercato, tutte le trattative del 25 gennaio

23:45 INTER, ECCO LA CHIAVE PER PASTORE

Come spiega il nostro Claudio Raimondi, la tattica dell'Inter per arrivare a Pastore dipende anche da Lucas Moura. Se il Psg ottenesse almeno 25 milioni di euro dalla cessione del brasiliano (vicino al Tottenham), i parigini potrebbero anche aprire alla cessione in prestito del Flaco. Una situazione da monitorare nelle ultime ore dell'ultimo giorno di mercato, il 31 gennaio.

23:30 INTER, LAUTARO MARTINEZ FUTURO VICE-ICARDI

La prossima settimana l'Inter formalizzerà l'offerta di 15 milioni di euro per Lautaro Martinez del Racing Avellaneda: il giovane attaccante argentino sarà il primo acquisto dell'estate nerazzurra e sarà il vice Icardi.

23:15 NAPOLI, DOMANI INCONTRO PER POLITANO

Il Napoli insiste per Politano: domani incontro con il Sassuolo che ha aperto alla trattativa. L'offerta dovrebbe essere impostata sulla base di 15 milioni di euro più il prestito di Ounas.

23:00 PALMEIRAS, IDEA MAURICIO

Sondaggio del #Palmeiras per #Maurício, difensore centrale della #Lazio. Per il momento non c’è l’intesa, non c’è accordo sull’ingaggio.@PremiumSportHD — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 25 gennaio 2018

22:30 SPAGNA, LOPETEGUI RINNOVA

Fernando Hierro, ds della Federcalcio spagnola, sta trattando il rinnovo contrattuale del ct Julien Lopetegui prima dei Mondiali 2018 in Russia. il contratto potrebbe essere esteso fino al 2020, anno dell'Europeo itinerante che si aprirà a Roma. Secondo As, al momento dell'ingaggio da parte della Federazione, Lopetegui percepiva 500 mila euro all'anno ma, se dovesse rinnovare, il suo ingaggio salirebbe a 750 mila.

22:00 UDINESE, ARRIVA ZAMPANO

Francesco Zampano sta per diventare un nuovo giocatore dell'Udinese: dopo averlo inseguito già in estate, il terzino del Pescara domani effettuerà le visite mediche, diventerà bianconero e tornerà agli ordini di Massimo Oddo (che lo aveva allenato lo scorso anno in Abruzzo).

21:30 SOUTHAMPTON, ECCO CARRILLO

21:00 NAPOLI, BARBA PER MAKSIMOVIC

Con Maksimovic in partenza verso lo Spartak Mosca, c'è una richiesta diretta di Maurizio Sarri per colmare il buco nella rosa: Federico Barba. Il difensore 24enne giocava nell'Empoli allenato dall'attuale tecnico del Napoli e ora gioca nello Sporting Gijon. Barba ha lasciato la porta aperta: "Tutto è possibile".

20:00 Sassuolo su D'Alessandro

Matteo Politano fa pressing sul Sassuolo per essere ceduto al Napoli: il club in un primo momento aveva opposto resistenza, adesso sta provando a sondare eventuali alternative. Ha chiesto Caprari alla Sampdoria ricevendo un secco no, si è cautelato provandoci con D'Alessandro del Benevento. Va detto che la proposta del Napoli è offrire Ounas come parziale contropartita.

19:40 Roma, idea Dembelé

Spunta un altro nome per la Roma: è Moussa Dembelé, attaccante classe 1996 del Celtic: il costo è di 15 milioni di sterline pari a 18 milioni di euro. Il giocatore sta trovando meno spazio in questa stagione dopo i 17 gol dello scorso campionato.

19:20 Torino, Ljajic verso lo Spartak Mosca

Adem Ljajic sembra vicino allo Spartak Mosca: la squadra campione di Russia allenata da Massimo Carrera sta provando a chiudere la trattativa tramite la mediazione dell'agente Ramadani, considerando che il giocatore vuole continuità in vista del Mondiale e che con Mazzarri rischia di trovare poco spazio.

19:00 Zanellato-Crotone, tutto rimandato

Rimandata la cessione di Niccolò Zanellato in prestito al Crotone. Massimiliano Mirabelli ha incontrato i dirigenti calabresi, ma per ora non ha ancora chiuso l'accordo per il trasferimento del giovane centrocampista: si deciderà la settimana prossima.

18:40 Verona, Pazzini fuori

Giampaolo Pazzini escluso dal ritiro di Coverciano insieme a Bessa e Bruno Zuculini. L'attaccante è richiesto dal Torino e molto probabilmente lascerà il Verona prima del 31 gennaio: in granata sarebbe il vice-Belotti.

18:10 Mourinho, rinnovo ufficiale

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.



Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI — Manchester United (@ManUtd) 25 gennaio 2018

18:00 Ausilio-Simonian, altro incontro

Altro incontro tra Piero Ausilio e Marcelo Simonian, agente (tra gli altri) di Javier Pastore. Continua l'assalto dell'Inter, dunque, al trequartista argentino del Psg, anche se non è da escludere che sul tavolo ci siano anche altri nomi, come quello di Driussi.

17:45 Bessa, sorpasso Sampdoria

L'infortunio di Praet costringe la Sampdoria a insistere per l'acquisto di Daniel Bessa, mezzala del Verona non convocata in ritiro dopo la sconfitta dell'Hellas contro il Crotone proprio per ragioni di mercato. I blucerchiati hanno sorpassato il Genoa e ora proveranno a chiudere la trattativa.

17:15 Perinetti: "Pellegri, niente Napoli"

Pietro Pellegri è oggetto del desiderio della maggior parte dei club di Serie A. Quest'estate sembrava a un passo dell'Inter, poi ci ha provato il Milan. Adesso l'offerta più concreta è della Juve: 10 milioni più 10 di bonus, anche se il Genoa chiede 30 milioni o almeno l'inserimento di una contropartita. "In tanti ce l'hanno chiesto - ha spiegato il d.s. del Genoa Perinetti - Non abbiamo mai avuto contatti col Napoli"

17:00 Subotic, addio Dortmund

16:15 Milan-Crotone, incontro per Zanellato

Niccolò Zanellato è in procinto di passare al Crotone: è in corso un incontro tra i dirigenti calabresi e quelli del Milan per definire il passaggio in prestito del centrocampista della Primavera rossonera che ha già esordito in prima squadra. Classe 1998, compiurà 20 anni a giugno.

15:45 Aubameyang, il Dortmund fa ancora muro

Il Borussia Dortmund fa ancora muro per Pierre-Emerick Aubameyang: l'attaccante gabonese, seguito anche dal Milan quest'estate, è l'obiettivo numero uno dell'Arsenal che hanno messo sul piatto 57 milioni. Ma i dirigenti tedeschi ne chiedono 70.

15:15 Laporte-Man City, ci siamo

Il Manchester City si è convinto: pagherà la clausola da 65 milioni di euro per Aymeric Laporte, difensore dell'Athletic Bilbao. I dirigenti inglesi stanno negoziando con l'entourage del giocatore per discutere del contratto.

15:00 Gabigol al Santos, è ufficiale

14:30 Genoa, ufficiali Pereira e Medeiros

Doppio colpo del Genoa. Il Grifone ha perfezionato gli acquisti (in prestito) di Pedro Pereira (difensore di 20 anni) dal Benfica e di Iuri Medeiros (centrocampista di 23 anni) dallo Sporting Lisbona.

13:45 Chievo-Giaccherini, è fatta

Emanuele Giaccherini lascia Napoli: il centrocampista è stato accontentato e andrà al Chievo, dove potrà rilanciarsi dopo un anno e mezzo in azzurro senza andare quasi mai in campo. Con Maran potrà fare il trequartista nel 4-3-1-2, la mezzala, o giocare accanto a Birsa dietro una sola punta.

13:35 Napoli insiste per Politano

Ounas più 15 milioni di euro: il Napoli prova l'ultima carta per avere Matteo Politano dal Sassuolo. Il muro neroverde sta scricchiolando nelle ultime ore e la carta giocata da Giuntoli, con l'esterno algerino come parziale contropartita, potrebbe far davvero partire la trattativa.

13:30 Roma, idea Sansone

Non gioca da due mesi per l'infortunio a un polpaccio e in questa stagione è sceso in campo col contagocce, ma Nicola Sansone, ex attaccante esterno del Sassuolo, è uno degli obiettivi della Roma per l'eventuale sostituzione di Edin Dzeko. Monchi è disposto ad offrire 10 milioni più bonus, il Villareal ne chiede almeno 14.

13:15 Milan-Gomez, ipotesi Celta

La lite tra Mirabelli e l'agente di Gustavo Gomez dopo il rifiuto del Milan di cedere il difensore al Boca Juniors non ha chiuso completamente la porta a un addio del difensore paraguaiano. Il procuratore del giocatore è stato di nuovo in sede per aprire al trasferimento al Celta Vigo: i rossoneri aspettano l'offerta del club spagnolo.

13:00 Udinese, Ewandro in prestito all'Estoril

Si è aperta una nuova pagina della carriera di Ewandro: il giovane attaccante brasiliano è stato infatti ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, al @estorilpraiasad . Un sentito "in bocca al lupo" per la nuova avventura da parte di tutta l'Udinese! pic.twitter.com/SwR11KNFQt — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 25 gennaio 2018

12:30 Inter, Joao Mario a Londra

Joao Mario a Londra per visite mediche e firma del contratto con il West Ham: il centrocampista portoghese lascerà l'Inter con la formula del prestito oneroso (1,2 milioni) con diritto di riscatto. Sarà la sua prima esperienza in Premier League.

12:10 Bayern Monaco, Tuchel favorito per la panchina

Thomas Tuchel sarebbe il favorito per sedersi sulla panchina del Bayern Monaco il prossimo anno qualora Heynckes decidesse di lasciare i bavresi. Sarebbe invece sfumata la pista Nagelsmann. Lo riporta la Bild.

12:00 Benevento, Yanga-Mbiwa lontano

Il Benevento è sempre al lavoro per rinforzare la difesa: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sembra allontanarsi l'ipotesi Yanga-Mbiwa, attualmente in forza al Lione. Frenata anche sul fronte Sagna: il francese, svincolato, non convincerebbe De Zerbi.

11:25 Bessa, il Genoa insiste

Il Genoa non molla la presa su Daniel Bessa. I rossoblù hanno offerto 6 milioni di euro al Verona: a fare il percorso inverso, riferisce la Gazzetta dello Sport, sarebbe Rigoni. Potrebbe andare in Liguria anche Romulo mentre i veneti non hanno intenzione di privarsi di Caracciolo.

11:00 Maksimovic, visite mediche con lo Spartak

Maskimovic davvero a un passo dallo Spartak Mosca. Il difensore croato sta svolgendo le visite mediche con il club russo allenato da Massimo Carrera: l'addio al Napoli è ormai cosa fatta.

10:30 Van Marwijk nuovo ct dell'Australia

La panchina dell'Australia parla olandese. Bert van Marwijk è il nuovo commissario tecnico della Nazionale come annunciato in una nota dalla federcalcio. Il 65enne, che ha guidato l'Olanda dal 2008 al 2012 (secondo posto ai Mondiali del 2010), ha dichiarato: "Non andremo in Russia solo per partecipare, cercheremo di vincere tutte le partite".

10:00 Pastore, sì all'Inter

Javier Pastore spinge per raggiungere Spalletti. Nelle ultime ore l'argentino del Psg avrebbe espresso la propria volontà di trasferirsi all'Inter che da tempo lo segue e ora potrebbe puntare sulla preferenza del 28enne per chiudere un'operazione che resta comunque a dir poco complicata. La formula proposta dai nerazzurri è quella del prestito con diritto di riscatto: Sabatini e Ausilio, in stretto contatto con l'agente del Flaco Marcelo Simonian, non possono andare oltre mentre la scoietà di Al-Khelaifi vuole cedere il giocatore solamente a titolo definitivo

09:50 Conte: "Dzeko? Non dico nulla"

"Di mercato non voglio parlare e neanche di altri calciatori perchè il mercato lo fa la società. Quindi la società prende le sue decisioni e fa quello che ritiene più opportuno". Antonio Conte commenta così, dopo l'eliminazione del Chelsea in Coppa di Lega, il possibile arrivo di Dzeko dalla Roma.

09:30 Juventus, offerto Leandro Fernandes

Mino Raiola avrebbe offerto alla Juventus Leanadro Fernandes. Stando a quanto scrive Tuttosport il centrocampista 18enne, in scadenza di contratto con il Psv, spinge per anticipare la partenza e vorrebbe trasferirsi a Torino alla corte di Allegri.

09:10 Fiorentina, spunta Zurkowski

Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Come riferisce La Nazione i Viola hanno fatto un sondaggio per Szymon Zurkowski, mediano 20enne del Górnik Zabrze.

08:50 "Inter, le mani su Martinez"

L'Inter avrebbe bloccato Lautaro Martinez, attaccante 20enne del Racing Avellaneda. Per la Gazzetta dello Sport i nerazzurri potrebbero portare subito a Milano la punta centrale con la formula del prestito con diritto di riscatto facendo leva sulla presenza di Diego Milito, direttore tecnico del club argentino.

08:30 Il Napoli non molla Politano

Nonostante l'arrivo imminente di Younes il Napoli insiste per Matteo Politano. Come riporta la Gazzetta dello Sport gli azzurri ci proveranno fino al 31 gennaio. Il club di De Laurentiis mette sul piatto 20 milioni di euro. Il Sassuolo per ora fa muro sebbene Politano, attraverso il suo procuratore, abbia espresso grande gradimento per la capolista.

08:20 Milan, ipotesi Crotone per Zanellato

Il Crotone segue con interesse Niccolò Zanellato, centrocampista 19enne del Milan. I rossoneri potrebbero cedere il giocatore, aggregato quest'anno alla prima squadra, in prestito. Non si muoverà invece da Milanello Manuel Locatelli.

08:00 Juventus, occhi su Darmian

La Juventus ha messo nel mirino Matteo Darmian per la prossima estate. Com eriferisce la Gazzetta dello Sport i bianconeri al termine della stagione perderanno due elementi tra Lichtsteiner, Alex Sandro e Asamoah e per questo servirà un altro rinforzo a sinistra oltre a Spinazzola. Intanto lo united avrebbe rifiutato la proposta di prestito della Roma per il laterale azzurro ex Torino.