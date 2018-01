Calciomercato, tutte le trattative del 24 gennaio LIVE

13:45 Roma, pressing su Aleix Vidal

Pressing della Roma per Aleix Vidal: il Barcellona preferisce i giallorossi al Siviglia, perché l'offerta è di 10 milioni complessivi (1 per il prestito, 9 per il riscatto obbligatorio), il giocatore aspetta il suo vecchio club che però preferisce il diritto di riscatto. Monchi sta insistendo per fare il dispetto al "suo" Siviglia.

13:30 Pinamonti verso il Sassuolo

Andrea Pinamonti potrebbe diventare presto un giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe 1999, nel giro della prima squadra dell'Inter, dovrebbe andare in prestito ai neroverdi e diventare il vice-Falcinelli, con grandi possibilità che Matri lasci l'Emilia adesso, prima della scadenza del contratto a giugno.

13:15 Napoli-Younes, l'Ajax apre

Amin Younes potrebbe diventar subito un giocatore del Napoli: per la prima volta, infatti, l'Ajax ha aperto alla cessione immediata del giocatore che va in scadenza a giugno. Possibilità concrete che l'affare si chiuda intorno ai 4 milioni di euro.

13:00 "Racing all'assalto di Palacio"

Il Racing de Avellaneda si muove per Rodrigo Palacio. Secondo quanto riferisce TNT Sports, il club argentino di Milito (direttore tecnico) è pronto a presentare un'offerta importante al Bologna per l'attaccante.

12:25 Barcellona-Hebei, accordo per Mascherano

12:00 Perugia, arriva Gustafson dal Torino

11:15 Gabigol firma col Santos

11:00 Younes, c'è anche l'Hoffenheim

C'è anche l'Hoffenheim su Amin Younes: il Napoli resta la sua prima scelta, ma la difficoltà nella trattativa tra gli azzurri e l'Ajax lo spinge a valutare anche le alternative. Previsto un incontro tra l'entourage del giocatore e il club tedesco.

10:45 Inter, ecco altri due nomi

Yves Bissouma e Marc Oliver Kempf: ecco altri due nomi sul taccuino di Ausilio e Sabatini. Il primo è una mezzala box to box del Lille: maliano di 21 anni, l'Inter sta lavorando per portarlo in Italia già in questa sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma non sarà un'operazione semplice, visto che il giocatore è seguito da altri club importanti. Kempf è un difensore centrale del Friburgo: classe '95, è nel giro della nazionale tedesca, interessa soprattutto per la prossima estate.

10:30 joao-mario-west ham, ci siamo quasi

Il West Ham ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per Joao Mario: la trattativa per il trasferimento del portoghese in Premier League entra nel vivo e il centrocampista dell'Inter è sempre più vicino all'addio. Ausilio chiede almeno 1,5-2 milioni per la cessione temporanea del giocatore.

10:15 Lucas Moura verso il Tottenham

Il Napoli avrebbe voluto fare l'ultimo tentativo per Lucas Moura, ma ormai sembra fatta per il trasferimento dell'esterno brasiliano al Tottenham. Dopo il vertice tra il patron Levy e il manager Pochettino, il club londinese sarà pronto a versare 30 milioni nelle casse del Psg.

10:00 napoli, younes spinge per essere ceduto

Ultime sulla trattativa di mercato Younes-Napoli direttamente da Il Mattino. Il club azzurro - si legge - ha l'esigenza di dare un'alternativa offensiva a Sarri, tenendo conto che Milik non sarà al top della condizione in tempi brevissimi. Younes vuole lasciare Amsterdam già adesso e spinge perché l'Ajax accetti l'offerta di 2,5 milioni di euro del Napoli. I lancieri però vogliono almeno 4 milioni.

09:40 De Vrij, il rinnovo è un giallo

Il rinnovo di Stefan De Vrij con la Lazio si tinge di giallo. L'olandese non ha ancora messo la firma sul nuovo contratto che è previsto fino al 2020 con clausola a 25 milioni. Dall'inizio di febbraio il 25enne difensore centrale sarà libero di legarsi a un altro club.

09:20 juve, bartra al posto di howedes

Nuovo obiettivo di mercato per la Juventus. Il club bianconero ha messo gli occhi su Marc Bartra. Cresciuto nel Barcellona, ora al Borussia Dortmund, può fare sia il difensore centrale sia l’esterno, è dotato di ottima fisicità e buona tecnica. La Juventus, come riportato da Tuttosport, lo sta seguendo e potrebbe affondare il colpo a giugno, qualora non venisse riscattato Howedes e arrivassero offerte importanti per Rugani dalla Premier League.

09:00 napoli, maksimovic e spartak ai dettagli

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportitalia, per Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca siamo ormai ai dettagli. Il difensore si trasferirà in Russia con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione: il Napoli avrebbe voluto cederlo in prestito oneroso, ma alla fine ha accontentato il giocatore.

08:45 real, Vinicius ti 'snobba'

Acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro all'età di 16 anni, Vinicius secondo le ultime indiscrezioni della stampa iberica potrebbe sbarcare in Spagna già la prossima estate, anche se il brasiliano frena. "Fosse per me resterei al Flamengo fino al 2019 per crescere e maturare" ha detto dopo aver segnato il gol vittoria contro la Cabofriense.

08:30 psg, emery 'dice addio' a lucas

Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato della situazione di Lucas Moura (obiettivo di alcuni club, tra cui il Napoli) in conferenza stampa: "Gli ho detto, con grande rispetto, che qui non ci sono le condizioni per giocare chissà quanto tempo. Se vuole più spazio è meglio che cerchi un altro club".

08:15 Bacary Sagna si offre, il Benevento ci pensa

Suggestione Bacary Sagna, il Benevento può chiudere un altro colpo importante dopo quello di Sandro: alla società del presidente Vigorito, infatti, è stato proposto l'esperto terzino destro francese, attualmente svincolato. Sagna, che in carriera ha anche 57 presenze in Champions League e 65 con la Francia, è rimasto senza squadra da luglio, quando è andato in scadenza con il Manchester City. I dubbi riguardano la condizione fisica del 35enne, per questo il Benevento prima di ingaggiare il giocatore vuole fargli fare un periodo di prova (essendo svincolato può essere tesserato anche dopo il 31 gennaio).

08:00 roma, monchi tratta carrasco

Sono giornate febbrili in casa Roma. Mentre si aspetta la risposta definitiva di Dzeko, Monchi si sta muovendo e - come riporta Calciomercato.com - ha intrattenuto un lungo colloquio con Giuffrida, agente di Perotti che in Italia cura anche gli interessi di Ferreira Carrasco. Il belga è in rottura con l’Atletico e gli arrivi di Costa e Vitolo gli tolgono spazio, così il ds giallorosso sta facendo un tentativo per portare il 25 enne a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Operazione difficile visto che l'Atletico chiede 10 milioni in più, ma non impossibile, nonostante Giuffrida abbia smentito la trattativa.