Calciomercato, tutte le trattative del 23 giugno LIVE

09:30 juve, "tesoretto" per cancelo

"Tesoretto per Cancelo", scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sui movimenti in uscita della Juventus che potrebbero liberare risorse importante per il laterale. Per Mandragora la spunterà l'Udinese: circa 20mln di euro per l'operazione ma col diritto di riacquisto sul giocatore. Discorso aperto con i friulani anche per il portiere Audero e l'attaccante Cerri. In uscita c'è pure Sturaro, seguito da Newcastle e West Ham e valutato 20mln dai bianconeri.

09:20 lazio, felipe anderson ai saluti

"Anderson saluta la Lazio", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. I dirigenti del West Ham nella capitale per acquistare il cartellino del brasiliano. Per la sostituzione il ds Tare pensa a Luan del Gremio, al portoghese Gelson Martins e al Papu Gomez.

09:10 napoli, hamsik resta

Marek Hamsik verso la permanenza a Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport riportando le parole di De Laurentiis di ieri: "Volevo 35 milioni, me ne hanno offerti 15 oppure un giocatore che era in Europa e ora gioca in Cina (riferimento forse a Obi Mikel del Tianjin Teda, ndr) e ho detto chiaramente che in Italia i ritmi sono diversi. Adesso, il massimo che posso fare per Marek è questo: chiedere 30 milioni fino a lunedì, altrimenti diventeranno 40". Lo slovacco, però, avrebbe già deciso di restare come capitano del Napoli.

09:00 Pjaca, sì alla fiorentina

"Pjaca vede viola, sì alla Fiorentina per rilanciarsi", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport sottolineando che la Juventus e il giocatore tireranno le somme dopo il Mondiale, anche se in questi giorni sta prendendo corpo la soluzione prestito per il talentuoso attaccante croato a caccia del recupero totale dopo il problema al crociato. Ad invogliare il giocatore all'ipotesi viola, la possibilità di avere continuità in un club importante e con una dirigenza gradita, in particolare Corvino che lo conosce dai tempi della Dinamo Zagabria.

08:40 inter-nainggolan, lunedì la firma

Quarantotto ore e Radja Nainggolan sarà un giocatore dell’Inter, scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta che il centrocampista sarà a Milano lunedì per le visite mediche essendosi ormai definito l'affare con la Roma. Il belga ha raggiunto a Montecarlo il suo agente per discutere i dettagli dell’accordo economico: attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione bonus compresi (fino al 2021) ed è probabile che lo stipendio venga confermato ma con un anno in più sul nuovo contratto, dunque scadenza 2022.

08:25 albiol, il villarreal paga la clausola

Pista spagnola per Raul Albiol, difensore del Napoli. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il Villarreal sarebbe disposto a pagare la clausola del giocatore che scadrà il 30 giugno. Albiol sta riflettendo (potrebbe riavvicinarsi a casa), visto che anche Carlo Ancelotti l'ha chiamato, chiedendogli di restare al Napoli. Tuttavia questo colloquio potrebbe non bastare ed ora - si legge - il club azzurro inizia a preoccuparsi seriamente che Albiol possa lasciare così la Serie A.

08:10 inter, malcom arriva prima del 29 giugno

L'Inter vuole accelerare i tempi per arrivare all'esterno offensivo del Bordeaux Malcom. Secondo le ultime informazioni di FcInterNews.it, siamo ormai all'ultimo chilometro: i nerazzurri hanno anche una certa fretta di chiudere l'operazione perché vogliono scongiurare la partenza del brasiliano per il ritiro della compagine girondina, come da notizia circolata in Francia in queste ore. Entro la prossima settimana dovrebbe quindi arrivare la fumata bianca.

08:00 "nainggolan si è sentito preso in giro"

Riana Nainggolan, sorella dell'ormai neo-nerazzurro Radja, ha così parlato dagli studi di Tiki Taka Russia su Italia 1, partendo dal grande dualismo del mondo del calcio: “Ronaldo è più completo, ma per me Messi è un talento. Io nell'Inter femminile? No, ancora non c'è proprio nulla. Radja ha sempre giocato con il cuore e dato tutto: adesso si sente un po' preso in giro. Perché non è stato chiamato con il Belgio? Faccio fatica a capirlo pure io. Calcisticamente deve andare sempre, poi se il ct guarda il lato privato non lo so...".