Calciomercato, tutte le trattative del 23 gennaio LIVE

09:50 Miln-Boca, distanza di 2 mln per Gomez

Prosegue la trattativa tra Milan e Boca Juniors per Gustavo Gomez. Il club argentino propone il prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni ed è disponibile anche una parte dell'ingaggio del difensore ma i rossoneri chiedono 7 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

09:10 Torino, è fatta per Donsah

Colpo a centrocampo per il Torino: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'arrivo di Donsah al Bologna. In uscita invece Acquah, seguito con interesse dalla Spal.

09:00 Lazio, Milinkovic vale 100 milioni

La scorsa estate Claudio Lotito aveva reso noto di aver rifiutato un'offerta da 70 milioni per Milinkovic-Savic proveniente dall'Inghilterra (con ogni probabilità dal Manchester United). Il presidente della Lazio ora gongola perché, grazie alle strepitose prestazioni in campo, il valore del centrocampista si è ulteriormente alzato fino a toccare di fatto quota 100 milioni come riporta la Gazzetta dello Sport. Se il serbo dovesse continuare a giocare così il prezzo si innalzerebbe ancora e il club biancoceleste potrebbe ricavare una cifra record da un'eventuale cessione.

08:50 Deulofeu sogna il ritorno al Milan

Gerard Deulofeu sogna il ritorno al Milan: l'attaccante spagnolo avrebbe manifestato la sua volontà ad alcuni ex compagni rossoneri. Il sogno è destinato a rimanere tale perché il Barcellona chiede 20 milioni di euro per il 23enne: trattativa impossibile tra il club di via Aldo Rossi e i blaugrana. Deulofeu resta invece nel mirino della Roma.

08:40 Psg, Lucas: "Non sono felice"

Lucas Moura, in un'intervista all'Equipe, non si nasconde: "Non sono felice, credevo di aver costruito qualcosa di buono con questo club ma a quanto pare non è così. Sono davvero sconcertato dal fatto che non gioco mai, non posso esprimermi sul campo. La Liga? Sicuramente con la mia velocità e la mia tecnica, potrei fare benissimo lì. Non mi interessa dove finirò".

08:20 Inter, Spalletti chiede rinforzi a centrocampo

Gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha non bastano. Luciano Spalletti, dopo il pareggio dell'Inter contro la Roma a San Siro, si sarebbe convinto della necessità di un ulteriore innesto di un certo peso in mezzo al campo per aumentare la qualità della manovra nerazzurra. Difficile però che Ausilio e Sabatini possano fare altri sforzi sulla mediana mentre resta viva l'ipotesi Sturridge in attacco, subordinata comunque alla partenza di Eder.

08:00 Juventus, accelerazione per Pellegri

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe messo le mani su Pietro Pellegri, attaccante 16enne del Genoa. Marotta e Paratici hanno parlato della punta con il dg dei rossoblù Perinetti a margine della sfida dello Stadium: la richiesta del Grifone è di 30 milioni ma i bianconeri sperano di chiudere a 25. L'operazione dovrebbe essere portata a termine in estate e non è escluso che Pellegri resti un altro anno in Liguria in prestito. Nella trattativa potrebbe essere inserito Stefano Sturaro.