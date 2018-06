Calciomercato, tutte le trattative del 21 giugno LIVE

11:05 inter-genoa, asse caldo

Manovre di mercato fra Genoa e Inter. Il Secolo XIX riporta come sia imminente l'arrivo in rossoblù del difensore Valietti e il portiere Radu per una cifra attorno ai 12 milioni. Percorso inverso per Salcedo e Serpe, destinati a vestire la maglia nerazzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte del Genoa.

10:45 napoli, torna di moda aleix vidal

Nuovo assalto del Napoli per Aleix Vidal, laterale del Barcellona. Lo scrive il quotidiano catalano Mundo Deportivo, che rivela di contatti in corso per il passaggio in Serie A del terzino classe '89. In questo momento, la società di De Laurentiis è avanti all'Inter nella corsa all'ex Siviglia.

10:30 milan-cutrone, rinnovo

Tutto definito in casa Milan per il rinnovo del contratto di Patrick Cutrone. Il giovane centravanti rossonero nei prossimi giorni ufficializzerà l'accordo fino al 2023: per lui contratto da poco più di un milione di euro netto a stagione. Dopo, scrive il Corriere dello Sport, sarà il turno di Giacomo Bonaventura: classe '89, la mezzala di San Severino Marche ha altri due anni di contratto.

10:15 Lazio, felipe anderson vola in inghilterra

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph nonostante l'acquisto di Issa Diop e Lukasz Fabianski, il West Ham è pronto a rompere gli indugi per Felipe Anderson offrendo 35 milioni di sterline, l'equivalente di 39 milioni di euro.

10:00 benatia: "resto? parlerò col club"

Dopo l'eliinazione del suo Marocco da Russia 2018 ha parlato Medhi Benatia: "Il mio futuro è andare in vacanza, godermi la famiglia e un po’ di riposo. Poi vedremo. Io mi trovo benissimo alla Juve, abbiamo un gruppo di ragazzi incredibili e sono contento di farne parte. Ho due anni di contratto. Ma voglio capire anche cosa vuol fare la Juve, non mi creo problemi in ogni caso".

09:40 roma-pastore, monchi accelera

Monchi ha deciso di dare un'accelerazione decisiva su Pastore. Nell’incontro che c’è stato per il fantasista è stato raggiunto l’accordo su tutto, tanto che Simonian a cena ha confidato che El Flaco era vicinissimo alla Roma. Quattro milioni compresi i bonus al giocatore, per quattro anni, circa diciotto milioni complessivi per il Paris Saint Germain, per la cessione a titolo definitivo del talento argentino.

09:15 juve, è il giorno di emre can

È il giorno di Emre Can. Dopo un'attesa durata parecchie settimane, il centrocampista tedesco è finalmente arrivato a Torino ed è pronto ad indossare la maglia bianconera. Il tedesco di origine turca ex del Liverpool è atteso al J Medical questa mattina intorno alle 9.30.

09:00 Lazio, Durmisi fa le visite

Sono iniziate alla clinica Paideia le visite mediche di Riza Durmisi, prossimo acquisto della Lazio che lo preleverà dal Betis Siviglia: "Forza Lazio, sono felice di essere qui" le sue prime parole. Il club biancoceleste verserà nelle casse del Real Betis quasi 7 milioni di euro, con una clausola che prevede il 15% su una futura cessione. L’esterno danese invece percepirà un ingaggio da 1.6 milioni di euro a stagione (circa il triplo dello stipendio attuale), bonus esclusi. Il Brøndby (squadra che ha ceduto Durmisi due stagioni fa) incasserà il 20% del totale (poco meno di 900 mila euro).

08:45 sporting-viviano, oggi la firma

È prevista per oggi la firma di Emiliano Viviano con lo Sporting Lisbona, dove ritroverà Sinisa Mihajlovic: sarà lui l'erede di Rui Patricio.

08:30 sampdoria, sportiello in pole

"Skorupski sfuma, Sportiello in pole" titola Il Secolo XIX oggi in edicola, nella sua pagina dedicata alla Sampdoria: "Il polacco è diretto al Bologna. Audero è troppo caro, ora l'atalantino è il favorito per la porta blucerchiata".

08:15 napoli, pagata la clausola per fabian ruiz

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio in prima pagina all'arrivo a Napoli di Fabian Ruiz. "Colpo azzurro, preso Fabian Ruiz. Anche se per ora fa solo il turista", titola il quotidiano che spiega come il club azzurro abbia pagato la clausola da 30 milioni di euro. Il giocatore spagnolo ieri era a Napoli, una delle tappe della sua crociera, ma nei prossimi giorni ci tornerà per firmare il contratto.

08:00 inter made in belgio, dembelé con nainggolan

Nainggolan all'Inter per 24 milioni più i cartellini del giovane Zaniolo e di Santon: oggi ci sarà l'incontro tra i giallorossi e l'entourage del terzino per trovare l'accordo, che sembra essere l'ultimo dei problemi. Probabilmente, per motivi di bilancio, le due operazioni saranno divise temporalmente: la Roma annuncerà i due nuovi acquisti entro il 30 giugno, il 'Ninja' invece sarà interista direttamente dal 1° luglio. E potrebbe non essere l'unico giocatore belga a vestirsi di nerazzurro perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe sempre più vicino anche Mousa Dembélé, versatile centrocampista del Tottenham in scadenza nel 2019.