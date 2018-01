Calciomercato, tutte le trattative del 21 gennaio LIVE

23:50 "United, Pogba vuole il raddoppio dello stipendio"

Scoppierà un caso al Manchester United? Secondo quanto scrive il Mirror Mino Raiola breve si recherà in Inghilterra per chiedere il raddoppio dell'ingaggio di Paul Pogba, suo assistito. Il francese ex Juve attualmente percepisce 11,5 milioni di euro e a quanto pare non gli bastano anche perché il nuovo acquisto (manca solo l'ufficialità) Alexis Sanchez ne guadagnerà 21...

23:05 Di Francesco: "Nainggolan resta qui"

Eusebio Di Francesco interviene sul tema mercato in casa Roma. Queste le parole del tecnico giallorosso a Premium Sport: "Dzeko è al centro del progetto di questa Roma? Sì, se no non l’avrei fatto giocare. E’ un giocatore importante per noi ma se volete parlare di mercato non dovete chiedere a me. Fino a che ho i giocatori a disposizione li faccio giocare. Il mercato non lo faccio io anche se ovviamente alcune scelte sono condivise. Nainggolan attratto dalla Cina? Non c’è questa possibilità. E’ chiaro che Radja resterà qui. E’ stato fuori per i motivi che conoscete per il resto sono contento di quello che sta facendo. Poteva essere ancora più incisivo però un ottimo giocatore".

22:15 Duello Crystal Palace-West Ham per Masina

Adam Masina nel mirino della Premier League. Come riporta la Gazzetta dello Sport il terzino del Bologna è seguito con grande interesse da Westa Ham e Crystal Palace e potrebbe lasciare lasquadra di Donadoni.

21:30 MONCHI: "lavoro per rinforzare la squadra"

Il ds romanista Monchi ha parlato a Premium Sport: "Dzeko a Roma fino a fine stagione? In conferenza stampa ho spiegato quello che sta succedendo in società. Dobbiamo dimenticare il mercato e pensare alle prossime gare. Quello che si farà sarà per il bene della Roma. Il mio lavoro è quello di rinforzare la squadra. Stiamo valutando profili per sostituire le eventuali partenze di Dzeko e Emerson? Io lavoro 365 giorni all’anno, siamo sempre pronti per cercare e trovare profili giusti. Cerchiamo sempre giocatori per il futuro”

21:00 AUSILIO: "POTREMMO RESTARE COSI'"

Così il ds dell'Inter Ausilio a Premium: "Altre operazioni di mercato? Il mercato è imprevedibile e potremmo anche restare così. Nessuno dei nostri ci ha chiesto di andare via e noi non abbiamo intenzione di cedere i nostri giocatori migliori. Ma siamo vigili e attenti verso le opportunità. Lisandro Lopez e Rafinha sono state delle opportunità importanti e le abbiamo colte. La trattativa per prendere Rafinha? E’ stata difficile come quasi tutte le trattative. Il Barcellona non voleva privarsi di Rafinha se non in prestito. Ma noi siamo l’Inter e non possiamo lavorare sempre per gli altri. Abbiamo insistito per il diritto di riscatto fino a quando siamo riusciti a portarlo a casa. Ci piace lavorare con giocatori forti come Rafinha con la possibilità che possano diventare definitivamente giocatori dell’Inter. Il resto non ci interessa".

20:45 ROMA, DZEKO FA RESISTENZA

La Roma aspetterà più tempo possibile per valutare un'eventuale cessione di Nainggolan, anche fino in estate. Ancora calda la trattativa che porterebbe Dzeko al Chelsea ma il giocatore fa resistenza e non è ancora deciso a partire.

20:00 Abbiati: "André Silva troverà il suo spazio"

"Cosa manca ad Andrè Silva per sbocciare? E’ un ragazzo spettacolare, si impegna moltissimo in allenamento e sta migliorando. Ora ci saranno tante partite e troverà il suo spazio. Viene da un campionato meno difficile rispetto alla Serie A ma abbiamo tutti grande stima di lui". Così il club manager del Milan Christian Abbiati ai mircrofoni di Premium Sport sulla situazione relativa all'attaccante portoghese.

19:50 Shaw, no dello United all'Arsenal

Secondo quanto riferisce il Sun il Manchester United avrebbe rifiutato l'ultima offerta dell'Arsenal per Luke Shaw. Il laterale sinistro resterà dunque a disposizione di José Mourinho.

19:15 Inter, sbarca Rafinha

Tutto pronto per la nuova avventura: Rafinha è atterrato a Milano intorno alle 19 di domenica sera: nessuna parola ai cronisti che lo attendevano all'aeroporto di Linate e dritto nell'automobile messagli a disposizione dell'Inter per dirigersi in un hotel del centro. Le visite sono previste alle 8:30 alla clinica Humanitas, a seguire l'idoneità del Coni e poi in sede a firmare il contratto. Rafinha arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro (più 3 di bonus in caso di qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League). Con la società nerazzurra firmerà un contratto di tre anni e mezzo.

19:00 Lemar, solo Barcellona

Secondo il Daily Star, Thomas Lemar avrebbe rifiutato la corte di Arsenal e Liverpool: l'ala del Monaco non ha intenzione di lasciare il Principato a metà campionato e sogna, in estate, di trasferirsi al Barcellona.

18:45 Bessa tra Bologna e Sampdoria

Daniel Bessa è stato uno dei migliori del Verona a inizio stagione, poi è andato un po' in calo, segnando il suo primo e finora unico gol in campionato nel 3-0 a Milan. Su di lui hanno messo gli occhi in ogni caso Sampdoria e Bologna: l'italo-brasiliano può giocare sia come mezzala che da trequartista. Secondo la Gazzetta dello Sport i blucerchiati sono favoriti.

18:30 VERONA, PECCHIA A RISCHIO

Il Verona sta riflettendo sulla posizione di Fabio Pecchia dopo lo 0-3 casalingo contro il Crotone: in caso di esonero, ipotesi Domenico Di Carlo.

17:45 Ramires-Inter, si fa dura

L'arrivo di Ramires all'Inter si fa sempre più complicato: "Difficilmente il giocatore se ne andrà dallo Jiangsu - ha spiegato l'agente Luis Carlini in esclusiva al nostro Andersinho Marques - perché Suning pensa che il giocatore abbia un ruolo fondamentale per il club. Ma mancano 10 giorni: vediamo cosa succederà".

17:15 TARE: "CLAUSOLA DI DE VRIJ ANCHE IN ITALIA"

Igli Tare ha parlato a Premium Sport: "La clausola di De Vrij è valida solo per l’estero? No, vale per tutti, non solo per l’estero. Inzaghi ha detto che forse manca un uomo a centrocampo? Noi abbiamo un giocatore molto bravo che è Bruno Jordao che ancora non ha esordito nella Lazio ma che può ricoprire quel ruolo molto bene e che sarà fondamentale per noi".

16:00 Sarri tra Verdi e De Laurentiis

Maurizio Sarri spiega la situazione di stand-by del Napoli: "In questo momento qualche alternativa ci farebbe comodo, ma possiamo pensare che se il rientro di Milik è vicino possiamo sfruttare anche Dries da esterno in qualche situazione di partita. Verdi? Ne ho fatta una di telefonata a lui perché il club mi aveva detto di avere un accordo col Bologna. Io non voglio sapere niente, se non che tra le motivazioni che aveva per il 'no' ci fossi io. Mi ha detto di no e allora era libero di fare ciò che vuole. La clausola per liberarmi? È un falso problema. I contratti hanno un valore relativo, nel senso che questo è un mestiere in cui ci vogliono cuore, anima e sentimento. Tra due o tre mesi ci reicontreremo io e De Laurentiis. Non ci saranno grandi stravolgimenti".

15:30 Kepa, niente Real Madrid

Niente Real Madrid per Kepa. A fine dicembre sembrava praticamente certo che il primo acquisto della sessione invernale di mercato per i blancos sarebbe stato il portiere dell'Athletic Bilbao, invece Florentino Perez ha deciso di non pagare la clausola rescissoria da 20 milioni per il numero uno basco e ora il giocatore sta per rinnovare il contratto con il suo attuale club.

14:30 La Fiorentina non si muove

Antognoni a Premium Sport ha smentito movimenti di mercato della Fiorentina in questa sessione: "Questo è il periodo delle partenze e degli arrivi ma abbiamo una rosa competitiva e rinnovata totalmente. Cambiare qualcosa mi sembra eccessivo. Forse questo non è il momento e servirà aspettare giugno, anche per capire in che condizioni sono quelli che hanno giocato poco".

14:15 Nasri verso il West Ham

Il West Ham sta sondando piste alternative a Joao Mario, che sembra riluttante a lasciare l'Inter per trasferirsi in Premier League. Secondo i media inglesi, Samir Nasri potrebbe essere il nome giusto per gli Hammers: il francese non si è ambientato in Turchia e andrebbe volentieri via dall'Antalyaspor, che ha anche problemi economici, per tornare in Inghilterra.

14:00 Zapata-Dortmund? Non c'è nulla

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha negato l'arrivo di offerte del Borussia Dortmund per Duvan Zapata, escluso ancora per problemi fisici dalla formazione titolare contro la Fiorentina: "Non c'è niente, questo gruppo arriverà fino a giugno, poi si parlerà di altro".

13:45 Juve, c'è Del Sole

Ferdinando Del Sole potrebbe rientrare alla Juve prima del previsto: il trequartista classe 1998 sta faticando a trovare spazio a Pescara nell'ultimo periodo e così i bianconeri, che lo hanno acquistato dagli abruzzesi in estate lasciandolo in prestito, stanno valutando l'idea di farlo arrivare subito a Torino, facendolo giocare con la Primavera.

13:35 fiorentina, c'è antonelli nel mirino

La Fiorentina non molla Luca Antonelli. Come riporta Il QS-La Nazione, il club gigliato continua a pensare al terzino in forza al Milan. La formula gradita ai viola è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Resta da capire quali siano le reali intenzioni del giocatore.

13:15 Roma, ecco l'offerta

Arriva l'offerta per Emerson e Dzeko alla Roma. A scriverlo è il Guardian, autorevole quotidiano inglese: "Il Chelsea intensificherà a partire da lunedì le trattative per acquistare dalla Roma Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, nella speranza di persuadere il club capitolino a vendere i due giocatori per un totale di 50 milioni di euro (44 milioni di sterline. La Roma vuole anche 13,2 milioni di sterline (all'incirca 15 milioni di euro) di bonus aggiuntivi, ma il Chelsea è riluttante ad accettare un potenziale esborso di 57,2 milioni di sterline (65 milioni di euro)".

13:00 Manchester, Sanchez arriva

IT'S HAPPENING! Alexis Sanchez's Instagram story! pic.twitter.com/yiZSgQQUwv — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) 21 gennaio 2018

12:50 "Napoli, Mertens rifiuta la Cina"

Secondo Cronache di Napoli, Dries Mertens avrebbe rifiutato un'offerta milionaria dalla Cina: a farsi avanti sarebbe stato il Beijing Guoan, il club che ha poi acquistato Cedric Bakambu dal Villarreal per 40 milioni di euro. Non è da escludere che il club della capitale tornerà alla carica in estate.

12:40 Inter, arriva Rafinha

Rafinha dovrebbe arrivare stasera a Milano, ma non sarà a San Siro per vedere Inter-Roma: il nuovo acquisto dei nerazzurri è stato preso in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus.

12:15 atalanta, marino: "gomez non si muove"

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Dal Liverpool non ci è arrivata nessuna richiesta per Gomez, lui è felicissimo di stare a Bergamo quindi credo sia un matrimonio che proseguirà per molto tempo. Giaccherini? È un ottimo giocatore, ma la nostra rosa è completa".

11:40 valencia, sogno mata

Diversamente da quanto trapelato nelle scorse settimane, il Manchester United non avrebbe ancora attivato la clausola di rinnovo del contratto di Juan Manuel Mata. Il trequartista spagnolo potrebbe dunque svincolarsi a giugno e diventare un affare per numerosi club. Tra questi, secondo il Daily Star, c'è il Valencia, che sogna da tempo il ritorno dello spagnolo al Mestalla.

11:10 arsenal, arriva aubameyang

È imminente la finalizzazione dello scambio tra Arsenal e Manchester United: Alexis Sanchez alla corte di Mourinho (che ha confermato: "È molto vicino"), Mkhitaryan ai Gunners. Ma non si ferma qui il mercato della squadra di Wenger, che avrebbe trovato l'accordo anche con Aubameyang. Offerto un contratto da 10 milioni netti a stagione per il gabonese, ora la trattativa con il Borussia Dortmund: affare da 60 milioni.

10:55 napoli, jorginho rinnova

Rinnovo in vista per Jorginho con il Napoli. Come riporta Il Mattino, il club di De Laurentiis ha già affrontato la questione del rinnovo con il regista e gli ha dato appuntamento a breve per formalizzare l'intesa. L'unico dubbio è la durata del contratto: l'idea è quella di rinnovare fino al 2022, con eventuale opzione per l'anno successivo. Per lui pronto un ingaggio da top player azzurro, all'incirca 3 milioni di euro.

10:35 lazio, lotito blinda luis alberto

Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina, nei prossimi giorni arriverà nella capitale l'agente di Luis Alberto. Lo spagnolo - si legge - si è meritato un sostanzioso ritocco al suo stipendio, con il presidente Claudio Lotito pronto a blindarlo fino al 2023.

10:20 il perugia: "la juve segue han"

Intervistato da 'Tuttosport', il responsabile dell'area tecnica del Perugia, Roberto Goretti, ha ammesso che la Juventus è realmente interessata a Kwang-Song Han, tanto sa seguirlo pure in allenamento: "È vero, lo hanno monitorato anche durante la settimana. A me non hanno chiesto nulla. Se mi domandassero un parere su Han, dal momento che tanto non è un giocatore di nostra proprietà, direi loro: 'Prendetelo al volo'. Han ha 19 anni e può migliorare tanto, ma io in futuro lo vedo in un top club di livello europeo come la Juventus. E per come lo conosco io, privilegerà l'Italia".

10:10 roma, piace Ziyech

"Non stiamo dormendo" ha detto ieri Monchi. Per la Roma questa sarà una settimana fondamentale e se è vero che qualche big potrebbe partire, è anche vero che a Trigoria si sta lavorando anche sugli eventuali sostituti, come spiega La Gazzetta dello Sport. L’impressione è che se Dzeko andrà davvero via (Chelsea e Roma stanno limando i dettagli, soprattutto quelli legati ai bonus) si punterà forte su Schick centravanti, magari cercando di portare a casa subito Berardi. Operazione complicata, però, più facile che possa andare in porto a giugno. Continua a piacere anche Hakim Ziyech, il marocchino dell’Ajax che Monchi ha fatto visionare più volte.

09:50 sassuolo, "politano resta dov'è"

Intervistato da 'Tuttosport', l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non ha cambiato idea in merito alla politica da seguire in questa sessione invernale: "Politano è un giocatore molto importante ma la filosofia del Sassuolo è quella di non privarsi mai dei propri pezzi pregiati a metà stagione. Nei mesi estivi poi valuteremo tutte le offerte che arriveranno ma ora resta dov'è".

09:30 atalanta, feruler: resto qui"

“Mi trovo molto bene a Bergamo, ho un contratto fino al 2022 e non voglio pensare a quello che potrebbe succedere in estate”. Così Remo Freuler, giocatore dell’Atalanta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Ho sempre visto la Bundesliga, e poi sono tifoso del Borussia Dortmund. Prima la sognavo, ma ora ho conosciuto la Serie A: non devo andare per forza a giocare in Germania”.

09:00 gabigol, accordo tra inter e benfica

L’Inter e il Benfica sono vicine all’accordo per la risoluzione del prestito di Gabigol. Il giocatore brasiliano avrà in questo modo il via libera per trasferirsi al Santos. L’attaccante potrà così tornare nella sua ex squadra con un prestito annuale e i bianconeri pagheranno un terzo dell’ingaggio del giocatore.

08:55 Cagliari, Van Der Wiel verso l'addio

Offerta da Toronto per Gregory van der Wiel: il terzino olandese non si è ambientato nei primi sei mesi a Cagliari e potrebbe trasferirsi in Canada, per giocare nella Mls nella squadra di Giovinco. Giulini non ha ancora accettato: prima vuole trovare il sostituto.

08:45 inter, domani le visite di rafinha

Rafael Alcantara arriverà quasi certamente stasera a Milano, ma non è scontato che poi vada a San Siro ad assistere a Inter-Roma. Lunedì giornata di lunghe visite mediche per il 24enne brasiliano con passaporto spagnolo. E se tutto andrà per il verso giusto, da martedì il centrocampista sarà a disposizione di Spalletti in vista della trasferta di Ferrara, contro la Spal, scrive La Gazzetta dello Sport. “L’obiettivo è giocare con continuità — ha detto Mazinho, papà-manager di Rafinha — Questo nel Barcellona è oggi molto difficile. Mio figlio ha avuto lunghi problemi al ginocchio, adesso è pronto, ha bisogno di giocare e vuole farlo in un grande club come l’Inter”.

08:30 benevento, bruno alves è vicino

Accordo raggiunto tra Benevento e Glasgow Rangers per il ritorno di Bruno Alves in Italia, ora va limata la distanza sull'ingaggio del difensore ex Cagliari. In giornata sono attese importanti novità.

08:15 napoli, lucas obiettivo concreto

Dopo il no di Verdi, il Napoli ha scelto Lucas Moura. È l'esterno offensivo del Psg l'obiettivo che più affascina Giuntoli e Sarri, ma l'operazione non sarà semplice, più che altro per i numeri di un’operazione molto dispendiosa. Non tanto per il costo del cartellino che si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro, che sarebbe il prezzo dell’eventuale riscatto (il Psg lo pagò 40 milioni nel 2013), quanto per l’ingaggio del brasiliano, che raggiunge i 3 milioni di euro netti più bonus (tanti soldi per gli standard contrattuali in casa Napoli). Giuntoli è già al lavoro per convincere il giocatore, se avrà il suo sì poi andrà all'assalto del Psg.

08:00 atletico-barcellona, scoppia il caso griezmann

Bomba di mercato del quotidiano catalano “Sport”, che apre a tutta pagina parlando di "patto segreto" tra Atletico e Barcellona per Griezmann. Secondo il quotidiano il giocatore e i blaugrana avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento nella prossima estate al termine del Mondiale in Russia. Non solo, l’indiscrezione pubblicata questa mattina parla addirittura di una presunta penale nel caso una delle due parti si tirasse indietro all’ultimo. Il Barcellona ha però negato tutto con una nota ufficiale: "Il club nega fermamente le notizie apparse sui media nelle ultime ore riguardo un presunto accordo tra il Barcellona e il calciatore dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Il Barcellona esprime il pieno rispetto nei confronti dell’Atletico Madrid."