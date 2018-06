Calciomercato, tutte le trattative del 20 giugno LIVE

12:30 Donnarumma offerto alla Roma

Secondo quanto scrive Repubblica Mino Raiola continua a proporre i fratelli Donnarumma alla Roma. Monachi resta freddo sull'ipotesi ma la novità è che Gigio Sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di vestire la maglia giallorossa.

12:00 Pjanic, l'agente: "Lusingati da interesse Barça"

Michael Becker, agente di Pjanic risponde così al Mundo Deportivo sull'interesse del Barcellona nei confronti del suo assitito: "Ci lusinga molto. Miralem, attualmente, è in vacanza. Il Barcellona deve parlare con la Juventus".

11:45 Juve, confermato l'interesse per Golovin

La Juventus fa sul serio per Alexsandr Golovin. Come riferito dal nostro Paolo Bargiggia i bianconeri considerano il centrocampista russo del Cska come la "ciliegina sulla torta" ma prima di andare all'assalto stanno cercando di vendere alcuni giocatori tra i quali Sturaro e Mandragora.

11:00 Pastore-Roma ai dettagli

Restano solo da sdistemare gli ultimi dettagli per il passaggio di Pastore alla Roma. I giallorossi metteranno sul piatto una parte fissa di 18-20 milioni di euro e si sta lavorando sui bonus per soddisfare le richieste del Psg. L'affare è in via di definizione e il centrocampista domani dovrebbe essere nella Capitale per svolgere le visite mediche.

10:40 "Ruiz andrà via dal Betis"

"Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni". Lo ha detto nella tarda serata di ieri l'allenatore del Betis Siviglia Quique Setién a un programma radiofonico spagnolo, in dichiarazioni citate oggi dal quotidiano "Diario de Sevilla". Setien ha sottolineato che: "Io non ho parlato con lui e non voglio condizionare le sue decisioni. Desidero che resti". Fabian Ruiz, 22 anni, dovrebbe quindi sbarcare al Napoli dietro il pagamento della clausola da 30 miioni. Il club azzurro è pronto a far firmare al centrocampista spagnolo un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, offrendogli anche la possibilità di essere protagonista in Champions League. L'operazione si sbloccherà non appena il Napoli ufficializzerà la cessione di Jorginho al Manchester City per 55 milioni di euro.

10:20 Inter-Nainggolan, le cifre

Nainggolan dovrebbe passare dalla Roma all'Inter per 20-22 milioni di euro più due contropartite tecniche (giovani della Primavera). Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Per il giocatore contratto fino al 2022 con ingaggio da 4,5 milioni di euro.

09:45 Viviano nel mirino dello Sporting

Pericolo portoghese per il Parma. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Sinisa Mihajlovic, nuovo allenatore dello Sporting Lisbona, spinge per arrivare a Emanuele Viviano, portiere della Sampdoria.

09:00 Juventus, Paratici e Nedved prolungano

La Juventus blinda la propria dirigenza. Manca soltanto l'annuncio ufficiale ma è fatta per il rinnovo fino al 2021 dei collaboratori dell'ad Beppe Marotta: Fabio Paratici (direttore sportivo), Pavel Nedved (vicepresidente), Federico Cherubini (direttore sportivo della Primavera), Stefano Braghin (responsabile del settore giovanile e delle JWomen), Gianluca Pessotto (team manager della Primavera), Mateo Fabris (team manager della prima squadra) e Maurizio Lombardo (segretario generale dell'area sportiva).

08:50 Inter su Zappacosta

L'Inter potrebbe aver individuato il sostituto di Joao Cancelo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport sono in ascesa le quotazioni di Davide Zappacosta: l'esterno dovrebbe dire addio al Chelsea e il suo agente Alessandro Lucci ieri è stato avvistato nella sede nerazzurra. Per arrivare al 26enne servono 20 milioni di euro: il club di corso Vittorio Emanuele lavorerebbe al prestito con diritto di riscatto.

08:30 Napoli, possibile rinnovo per Mertens

Il futuro di Dries Mertens è sempre più tinto di azzurro. Secondo la Gazzetta l'attaccante, autore di un gol strepitoso contro Panama, ha stregato Ancelotti. Probabile un rinnovo fino al 2022 con leggero aumento d'ingaggio (attualmente la punta guadagna 4 milioni di euro) e l'eliminazione della clausola (quella da 28 milioni e valida solo per l'estero è scaduta venerdì).

08:00 La Juve fissa il prezzo di Pjanic

Secondo quanto riferisce Tuttosport la Juve lascerà partire Miralem Pjanic, nel mirino di Barcellona e Real, soltanto di fronte a un'offerta da 80 milioni di euro. Con i soldi ricavati dall'eventuale cessione i bianconeri andrebbero all'assalto di Milinkovic-Savic (Kovacic e Pogba i piani B).