Calciomercato, tutte le trattative del 20 gennaio LIVE

23:30 Napoli-Younes, nuovo tentativo

Nicola Innocentin sarà di nuovo ad Amsterdam all'inizio della settimana prossima per parlare con l'Ajax della situazione di Younes: il giocatore ha detto no allo Swansea, che aveva offerto al club 10 milioni per prenderlo a gennaio, l'agente proverà a convincere il club a lasciarlo partire subito per Napoli.

23:15 Mkhitaryan a Londra

Mkhitaryan a Londra con Raiola: l'armeno ha detto sì all'Arsenal

23:00 Inter, Sturridge dice sì

L'Inter tiene ancora d'occhio Daniel Sturridge, attaccante del Liverpool classe 1989: di fatto i nerazzurri hanno l'accordo con l'entourage del giocatore, manca quello con i Reds che cederebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma a cifre per ora considerate troppo alte da Ausilio e Sabatini.

22:45 Udinese, altro addio

Pawel #Bochniewicz è un nuovo giocatore del @GornikZabrzeSSA.

Il giovane difensore polacco classe 1996, si è trasferito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018.

Da tutta l'#Udinese un grande in bocca al lupo a Pawel per la nuova avventura! pic.twitter.com/77FT4H2DHO — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 20 gennaio 2018

22:30 Emerson, addio Roma

Praticamente fatta per l'addio di Emerson Palmieri alla Roma: andrà al Chelsea per 20 milioni di euro più bonus, tra lunedì a martedì l'agente chiuderà la trattativa. Darmian, Gayà e Siqueira i nomi dei possibili sostituti.

22:15 Napoli, Ounas per Politano?

"Il Napoli sarebbe disposto a inserire Ounas nella trattativa per per convincere il Sassuolo a cedere Politano": la voce arriva dall'Algeria e potrebbe trovare conferme perché Sarri preferirebbe in rosa l'esterno italiano, più disciplinato tatticamente e non inferiore tecnicamente.

22:00 Roma, "riecco" Depay

RItorno di fiamma per Memphis Depay: in estate la Roma cercava esterni d'attacco e sembrava a un passo da Mahrez, poi la trattativa saltò. Adesso, se dovesse andare in porto l'affare Dzeko, più che una punta centrale, Monchi cercherebbe di nuovo un esterno, rilanciando Schick come centravanti. Il nome più gettonato è quello di Depay, adesso al Lione e in passato inseguito a lungo dai giallorossi, quando il d.s. era Sabatini.

21:45 Verona, ecco Vukovic

Il Verona è vicinissimo a Jagos Vukovic: il serbo classe 1988 è un difensore centrale che può giocare anche da terzino sinistro e di fatto prenderebbe il posto lasciato libero da Caceres in rosa. In questa stagione ha giocato pochissimo all'Olympiacos.

21:30 Totti-Dzeko, solo una battuta?

Fa discutere il video che arriva da Roma con Totti che chiede a Dzeko se quello che stanno prendendo è il treno per Londra: il possibile addio del bosniaco, destinazione Chelsea, è tutt'altro che un'eventualità remota.

21:15 Anche la Samp su Eder

Possibile ritorno alla Sampdoria per Eder. L’italo-brasiliano sarebbe la prima scelta come sostituto di Zapata nel caso in cui il colombiano dovesse andare al Borussia Dortmund al posto di Aubameyang, che vuole solo l’Arsenal. L'effetto domino potrebbe essere scatenato dall'ormai imminente scambio Sanchez-Mkhitaryan tra Gunners e Manchester United.

21:00 Inter, West Ham su Joao Mario

Forte l’interesse del West Ham per Joao Mario. Secondo un’indiscrezione del Mirror l’allenatore degli Hammers Moyes, potrebbe essere presente a San Siro contro la Roma per provare a convincere il giocatore che non sembra gradire il trasferimento a Londra.

20:30 Giaccherini-Chievo, problema di soldi

Il prestito di Emanuele Giaccherini al Chievo è tutt'altro che agevole. Furio Valcareggi, l'agente del centrocampista, ha spiegato a Radio Crc il perché di una trattativa non ancora conclusa per il trasferimento del giocatore dal Napoli al Verona. Il mancato arrivo di Verdi in azzurro non ha nulla a che vedere: "Abbiamo avuto contatti molto stretti con il direttore sportivo del Chievo, Romairone, andremmo molto volentieri al Chievo. La trattativa sta andando avanti, ma nel calcio un calciatore guadagna per ciò che ha fatto e non per quello che farà. Giaccherini guadagna quei soldi perché ha vinto scudetti, ha fatto l’Europeo ed ha fatto 6 gol in 29 presenze. Non c’è possibilità di sconto sull’ingaggio. Non andiamo a chiedere 1,8 milioni al Chievo, ma sul guadagnato non facciamo sconti. Non intendo spalmare questa cifra. Se non ci accordiamo resteremo a Napoli: ci si allena anche a non giocare, è un allenamento negativo, ma lo si fa. La sensazione però che qualcosa si farà. La chiave di volta è il Napoli, perché il Chievo vuole Emanuele fortemente e noi vogliamo andare lì".

20:00 Crystal Palace su Eder

Secondo il Daily Mail, l'interista Eder potrebbe diventare un giocatore del Crystal Palace: possibilità non altissime a dire il vero, e legate all'eventuale passaggio in prestito di Benteke al Chelsea. Ma il belga in questa stagione ha segnato appena un gol...

19:30 Bordeaux, Poyet nuovo allenatore

Il Bordeaux espugna Nantes con Eric Bedouet in panchina e subito dopo annuncia il nuovo allenatore, l'uruguaiano Gustavo Poyet, l'anno scorso allo Shanghai Shenhua: il tecnico batte anche la concorrenza di Sinisa Mihajlovic, che era stato dato tra i possibili candidati alla sostituzione dell'esonerato Gourvennec.

Le FC Girondins de Bordeaux a nommé Gustavo #Poyet au poste d'entraîneur du Club. Il sera accompagné de Mauricio #Taricco et @FerMenegaz1981 comme adjoints. Bienvenue messieurs ! — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 20 gennaio 2018

19:00 Cagliari, Toronto su Van der Wiel

Offerta di Toronto per Gregory van der Wiel: il terzino olandese non si è ambientato nei primi sei mesi a Cagliari e potrebbe trasferirsi in Canada, per giocare la Mls nella squadra di Giovinco. Giulini non ha ancora accettato: prima vuole trovare il sostituto.

18:40 Sanchez-Mkhitaryan, sì allo scambio

"Non ci sono novità", aveva detto Mourinho in conferenza dopo la partita. Il Daily Mail lo "smentisce": secondo la versione web del tabloid, lo scambio tra Manchester United e Arsenal è fatto: Alexis Sanchez vestirà la maglia dei Red Devils e si sottoporrà alle visite mediche già stasera, Henrikh Mkhitaryan giocherà per i Gunners.

18:15 Dortmund, no all'Arsenal

Secondo la Bild, il Borussia Dortmund avrebbe rifiutato la prima offerta ufficiale dell'Arsenal per Aubameyang: i Gunners avevano messo sul piatto 50 milioni per l'attaccante gabonese, i tedeschi non scendono sotto i 60.

18:00 Sanchez-United, ci siamo

José Mourinho si sbilancia sull'imminente arrivo di Alexis Sanchez al Manchester United: "È così vicino, così vicino, così vicino - ha ripetuto tre volte - So che i miei dirigenti stanno facendo assolutamente tutto quello che possono. Penso che ci riusciranno"

17:45 Udinese, via Bajic: va al Basaksehir

In bocca al lupo Riad!

Un'opportunità di crescita per Riad #Bajic, che da oggi è un nuovo giocatore dell'@ibfk2014.



Il giovane attaccante bosniaco, nato a Sarajevo il 6 maggio 1994, è stato ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018. pic.twitter.com/HyBPatFr7I — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 20 gennaio 2018

17:30 Real, Zidane apre a Neymar

"Non parlo di calciatori che non fanno parte della mia squadra. Ma Neymar piace a tutto il mondo del calcio perché è un gran giocatore". Zinedine Zidane, stuzzicato sul tema, esprime il proprio "scontato" parere favorevole al possibile colpo di mercato della prossima estate. Secondo i media spagnoli, il Real Madrid starebbe puntando sul fuoriclasse del Psg per sostituire lo scontento Cristiano Ronaldo.

17:15 Lazio, Inzaghi "avvisa" il club

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, manda un messaggio trasversale a Lotito e Tare: "De Vrij l'ho visto come sempre sereno e riposato, speriamo che la fumata bianca sul rinnovo arrivi prima possibile. Per il resto, il mercato è sempre aperto fino alla fine di gennaio. Ci mancava un difensore e ora abbiamo colmato la lacuna. A centrocampo abbiamo avuto un problema con Di Gennaro, che ha avuto una ricaduta, ad oggi siamo scoperti e vedremo cosa fare con la società"

16:50 Giannetti verso Parma

Il Cagliari ha già individuato in Damir Ceter l'alternativa a Pavoletti e ha già provveduto a "piazzare" Melchiorri al Carpi. Ma cambierà squadra anche Niccolò Giannetti, attaccante classe 1991 che ha collezionato appena 6 presenze in questo campionato. La squadra più interessata al giocatore è il Parma.

16:30 Albertazzi, ipotesi Palermo

Secondo Tuttomercatoweb, ci sarebbe l'ipotesi Albertazzi per il Palermo: il difensore ha vinto la causa con il Verona, ma non è stato comunque riammesso in rosa, bensì sarà risarcito. Dunque è attualmente svincolato e a lui stanno pensando i rosanero.

16:15 Milan, quante offerte per André Silva

Nei giorni scorsi il Milan aveva smentito un'offerta dello Swansea per André Silva, eppure proprio Gattuso in conferenza stampa ha ammesso che l'attaccante "ha molte richieste". Ciò non toglie che il giocatore sia incedibile per i dirigenti rossoneri: non è da escludere che il portoghese giochi titolare a Cagliari.

16:00 Torino su Laxalt

Secondo Tuttosport, Diego Laxalt è il nuovo obiettivo di mercato del Torino: Petrachi ne avrebbe già parlato con Perinetti, ma almeno per ora la trattativa non ha avuto sviluppi positivi. La chiave potrebbe essere Acquah, che interessa a Ballardini, in cerca di alternative per il suo centrocampo.

15:30 ARSENAL, PRIMA OFFERTA PER AUBAMEYANG

Secondo Kicker, è arrivata la prima offerta ufficiale dell'Arsenal per Pierre-Emerick Aubameyang: 50 milioni di euro al Borussia Dortmund.

14:45 SPARTAK, OBIETTIVO MAKSIMOVIC

Tre richieste per Maksimovic: Spartak Mosca, Saint Etienne e Villarreal sul difensore del Napoli che gradirebbe tentare l'esperienza nel campionato russo nella squadra allenata da Carrera.

14:15 siviglia, è fatta per aleix vidal

Il Siviglia è vicinissimo all'acquisto di Aleix Vidal dal Barcellona, secondo 'Diario de Sevilla'. Il club andaluso acquisterà il suo ex giocatore per una cifra di circa 8 milioni più bonus, col Barça che agevolerà la sua partenza visto che non rientra da tempo nei piani di Ernesto Valverde.

14:05 Il barça: "Griezmann? notizie false"

Comunicato del Barcellona in merito alle voci, insistenti, su un possibile accordo con Antoine Griezmann in vista della prossima estate: "Il Barcellona nega categoricamente le notizie apparse sulla stampa in riferimento al giocatore dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann e al presunto accordo col nostro club. Il Barcellona esprime il proprio malessere davanti a questi fatti e comunica il proprio rispetto verso la società dell'Atletico Madrid"

14:00 "Non vorrei mai Aubameyang o Dembelé"

Jupp Heynckes, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della situazione di Pierre-Emerick Aubameyang, escluso per la seconda partita consecutiva per motivi disciplinari dal Borussia Dortmund: "Ho un atteggiamento molto critico nei suoi confronti, ma penso anche a quanto accaduto con Ousmane Dembelé. I club che acquistano questo genere di calciatori devono essere consapevoli del fatto che a loro potrebbe capitare la stessa cosa, io mi rifiuterei di prendere giocatori così".

13:50 SASSUOLO, ECCO LEMOS

Nuovo rinforzo in arrivo per il Sassuolo: Mauricio Lemos, difensore classe 1995, arriverà in prestito dal Las Palmas con diritto di riscatto. Lemos è atteso a Reggio Emilia tra lunedì e martedì.

13:15 CITY, DE BRUYNE VERSO IL RINNOVO

Kevin De Bruyne sta vivendo una grande stagione con Pep Guardiola nelle file del Manchester City. Nel club viene considerato un giocatore-chiave, per questo è molto probabile che si arrivi a un accordo per il rinnovo del contratto. L'attuale accordo scadrà nel giugno 2021, ma il giocatore sembra intenzionato a prolungare fino al 2024. Nelle stagioni a venire il salario del nazionale belga sarà di 300 mila euro a settimana (227 mila di stipendio più i diritti d'immagine), poco più di 15 milioni all'anno

12:45 MILAN, GOMEZ FA MURO

Continua il tira e molla tra Milan e Boca Juniors per Gustavo Gomez. Gli argentini propongono un prestito oneroso con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, i rossoneri vogliono cederlo a titolo definitivo per 7-8 milioni. Il difensore potrebbe anche forzare la mano per essere ceduto al Boca, secondo il Corriere dello Sport potrebbe anche disertare la rifinitura in vista della trasferta di Cagliari.

12:15 JUVENTUS VICINA AD HAN

Secondo il Corriere dello Sport, intesa molto vicina tra Cagliari e Kwang-Song Han: l'attaccante nordcoreano è valutato 10 milioni di euro, i bianconeri mettono sul piatto 5 milioni e sperano di inserire alcune contropartite tra le quali Cerri (in prestito al Perugia) e Caligara (in Primavera) per far quadrare i conti.

11:30 JOAO MARIO-WEST HAM A PICCOLI PASSI

Continua l'interesse del West Ham per Joao Mario. Il portoghese non scarta l'opzione Hammers ma vorrebbe un club che gioca in Champions League: per adesso non ancora trovato accordo con Inter e giocatore.

10:30 PSG, OBIETTIVO GUARDIOLA

Dopo il raggiunto accordo fra Josè Mourinho e il Manchester United, per prolungare il rapporto di collaborazione, il Paris Saint-Germain ha cambiato obiettivo per il futuro della propria panchina, attualmente occupata da Unai Emery, virando con decisione su Pep Guardiola, ora al Manchester City. Lo scrive il Mirror, che parla di un contatto già avvenuto fra i dirigenti del club francese e l'allenatore catalano, il cui contratto con i 'Citizens' scadrà il 30 giugno dell'anno prossimo.

10:00 INTER, OTTIMISMO PER STURRIDGE

Inter, passi avanti per Sturridge: trovato l'accordo con il giocatore, che ha accettato l'offerta nerazzurra. Rimane però ampio il divario di valutazione tra le due società: fermo restando il prestito con diritto di riscatto, il Liverpool lo vorrebbe a quota 40 milioni di euro mentre l'Inter è sui 25.

09:30 IL DORTMUND PUNTA ZAPATA

Intrigo di punte sull'asse Dortmund-Genova-Milano: in caso di partenza di Aubameyang, il Borussia potrebbe bussare a casa Sampdoria per Duvan Zapata (già avviati i primi contatti tra intermediari). Ferrero a quel punto chiederebbe la disponibilità all'Inter di cedere Eder, per l'italo-brasiliano sarebbe un ritorno in blucerchiato.

09:00 BARZAGLI VICINO AL RINNOVO

Un altro anno insieme, sarebbe il nono: Juventus e Barzagli sono vicini all'intesa per il rinnovo di contratto del 36enne difensore.

08:30 INTER-ROMA, OCCHIO A ICARDI-DZEKO

Il Corriere dello Sport anticipa Inter-Roma puntando sui bomber Icardi-Dzeko ricordando come ci saranno almeno altri due spettatori interessati: il Real Madrid, che in estate potrebbe pagare la clausola di 110 milioni di euro ai nerazzurri, e il Chelsea che ha offerto 30 milioni per il bosniaco e attende la risposta dei giallorossi.

08:00 IL MILAN TENTA SARRI

Secondo Tuttosport, Milan attento alla situazione di Maurizio Sarri: se non arriverà il rinnovo con il Napoli, possibile pagamento della clausola di 8 milioni mentre al tecnico sarà offerto un contratto da 3-3,5 milioni di euro (ora ne prende 1,75più bonus).