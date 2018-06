Calciomercato, tutte le trattative del 19 giugno LIVE

11:30 Roma, idea Sergio Rico

Idea Sergio Rico per la Roma: Areola e Meret non convincono e Monchi sta pensando al portiere del Siviglia, valutato 20 milioni. Nell'ultima parte della scorsa stagione, il 24enne numero uno ha perso il posto da titolare a discapito di Soria e potrebbe decidere di cambiare aria.

11:05 SAMP, RISCATTATO BELEC

10:15 Kalinic, Siviglia sfuma

Sfuma la possibilità di vedere Nikola Kalinic al Siviglia: nelle ultime ore la trattativa per la cessione del croato, che sembrava in dirittura d'arrivo, si è ristagnata, anche perché gli andalusi si sono tirati indietro davanti alla richiesta di prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Si aprono invece delle piste in Turchia.

09:45 Roma-Pastore, si stringe

Nuovi contatti tra la Roma e il Psg per la cessione di Pastore: i giallorossi contano di chiudere l'affare per 15 milioni più bonus, i francesi ne chiedono 20. L'impressione è che la trattativa possa andare a buon fine.

09:15 Torino, Acquah sogna l'addio

"Il mio sogno è giocare in Inghilterra e ogni giorno prego perché possa avere l’opportunità di giocare in Premier". Acquah, centrocampista del Torino, confessa il proprio desiderio a un portale ghanese e rivela: "L'anno scorso sono stato vicino al Birmingham".

09:00 Genoa, passi avanti per Bertolacci

Il Genoa insiste col Milan per il ritorno di Bertolacci: il centrocampista arrivato in prestito la scorsa estate dovrĂ rientrare alla base a luglio, ma Preziosi sta lavorando per riportarlo in Liguria. Passi avanti nella trattativa, secondo la Gazzetta dello Sport, e nel frattempo i Grifoni seguono anche Sandro, che ha portato esperienza e sostanza al Benevento negli ultimi sei mesi della scorsa stagione.

08:45 Sampdoria su Gerson

La Roma si è già mossa parecchio per il mercato in entrata e adesso è arrivato anche il tempo di sfoltire la rosa. Oltre a Radja Nainggolan, destinato a una cessione ormai quasi scontata, potrebbe partire anche Gerson, sul quale ha messo gli occhi la Sampdoria.

08:30 Napoli, idea Cech

Spunta anche Petr Cech, un altro veterano dopo Reina, per la porta del Napoli. Giuntoli lavora per averlo in prestito dall'Arsenal, facendosi forte del legame tra il giocatore, ex Chelsea, e Carlo Ancelotti.

08:15 Dalbert-Monaco, ci siamo

Il tempo stringe, l'Inter va a caccia di plusvalenze entro il 30 giugno e allora Piero Ausilio accelera per la cessione di Dalbert al Monaco: l'idea è ottenere 24 milioni dal Principato con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

08:00 Il Barça chiama Pjanic

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona ha contattato Miralem Pjanic per mostrargli il proprio interesse: stando a quanto scrive il quotidiano catalano, il bosniaco avrebbe fatto sapere di essere felice alla Juventus, ma potrebbe vacillare davanti a un'offerta particolarmente vantaggiosa.