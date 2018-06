Calciomercato, tutte le trattative del 19 giugno

23:50 inter-nainggolan, c'è l'accordo

Sky Sport fa il punto sull'operazione fra Inter e Roma per Radja Nainggolan. Oggi la trattativa è andata ulteriormente avanti, col giocatore che ha trovato una base di accordo con l'Inter a 5 milioni annui fino al 2021. La valutazione finale sarà sui 34/35 milioni, probabilmente divisi in 20/22 cash più due giovani nerazzurri. Uno sarà Zaniolo, l'altro verrà deciso domani ma sono da escludere Radu e Valietti già promessi al Genoa. A quel punto la Roma potrà chiudere anche l'operazione Pastore, oramai già praticamente definita.

23:15 napoli, tutto fatto per fabian ruiz

Quique Setién, tecnico del Batis Siviglia, ha confermato ai microfoni di Radio Fútbol FM che: "Domani venderemo al Napoli Fabiuan Ruiz. Gli azzurri pagheranno la clausola di 30 milioni, se l'operazione non è andata in porto prima è perché il giocatore non era convinto, ma ora penso che non ci siano più dubbi".

22:40 arsenal, wilshare lascia dopo 17 anni

Thanks for the memories Un post condiviso da Jack Wilshere (@jackwilshere) in data: Giu 19, 2018 at 1:16 PDT

22:15 roma, "manolas offerto al barcellona"

Potrebbe essere arrivata alla conclusione l'esperienza di Kostas Manolas alla Roma. Il Mundo Deportivo scrive che il difensore greco è stato offerto al Barcellona, situazione già verificata un anno fa quando i catalani decisero di non prelevare il difensore greco che ha poi segnato ai blaugrana nell'incrocio in Champions League. Quest'estate, però, l'affare potrebbe andare in porto.

22:00 Napoli, sfuma anche Lunin

Dopo Leno e Rui Patricio, decade anche l'opzione Andriy Lunin per il Napoli. Il portiere dello Zorya infatti, secondo Marca, è praticamente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'operazione, si legge, si è chiusa sulla base di 14 milioni di euro con Lunin che inizierà la stagione agli ordini di Lopetegui, il quale deciderà se trattenerlo o farlo partire in prestito.

21:35 mandragora, incontro juve-genoa

Incontro tra Juventus e Genoa, rossoblù in pressing per arrivare a Rolando Mandragora. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, in giornata l'ad ligure Alessandro Zarbano ha incontrato la dirigenza bianconera per parlare del giovane centrocampista classe '97. Sulle tracce di Mandragora anche Atalanta e Monaco.

21:00 arsenal-leno, è ufficiale

20:10 saponara riscattato, il milan ci guadagna

Riccardo Saponara è arrivato alla Fiorentina nel gennaio 2017 in prestito oneroso dall’Empoli e adesso, nonostanbte non abbia mai lasciato il segno, la società viola deve riscattarlo obbligatoriamente (l’accordo scattava alla matematica salvezza gigliata in Serie A). Un totale di 9 milioni di euro che da qui alla stagione 2020/2021 i Della Valle verseranno a Corsi, senza dimenticare i 231.000,00 euro di intermediazione. Il Milan, inoltre, grazie a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore maturata con l’Empoli, otterrà circa 1,3 milioni dall’affare.

19:40 benevento, proposto nocerino

Spunta il nome di un ex Milan per la mediana del Benevento. Secondo quanto riportato da calcioealtro.it, al club sannita nelle ultime ore sarebbe stato proposto Antonio Nocerino, centrocampista classe 1985, rientrato in Italia dopo l'avventura negli USA con gli Orlando City.

19:15 ag. lasagna: "Lazio? ci piacerebbe"

Massimo Briaschi, procuratore di Kevin Lasagna, ha parlato ai taccuini del portale 'Tim Gate': "Lazio? Non ho avuto contatti personalmente con il club biancoceleste, almeno ad oggi. Stiamo parlando di una grande squadra e di una grande società, dunque assolutamente sarebbe destinazione gradita. Inter? Ci sono diverse società interessante, bisognerà vedere con l'Udinese cosa si potrà fare. Secondo me i friulani non sono ancora nell'ordine d'idee di darlo via adesso. Nel calciomercato, però, i miracoli accadono. Ne abbiamo visti tanti".

18:50 torino, obiettivo barak

Il Torino tenta l'affondo per Antonin Barak dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata vorrebbe stringere per il centrocampista, per il quale servirà però un'offerta da almeno 15 milioni di euro.

18:20 Milan-Boca, accordo per Zapata

Secondo quanto riportato dal periodico argentino ‘Olè’, il Boca Juniors avrebbe trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento di Cristian Zapata in Sud America. La società interessata al colombiano deve però trovare l’intesa definitiva proprio con l’ex giocatore dell’Udinese, in forza al club rossonero dal 2012.

18:00 Jorginho, non c'è ancora l'accordo Napoli-City

Napoli e Manchester City non hanno ancora raggiunto l'intesa per il trasferimento di Jorginho. Secondo Radio Crc i Citizens mettono sul piatto 47 milioni più 5 di bonus mentre gli azzurri ne chiedono 55. Nella giornata di domani il procuratore dell'italo-brasiliano dovrebbe volare in Inghilterra.

17:15 "Il Milan su Layun"

Secondo quanto riporta As ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Miguel Layun. Il terzino è di proprietà del Porto e con ogni probabilità non verrà riscattato dal Siviglia. Le altre squadre interessate al 29enne sarebbero Marsiglia e Arsenal.

16:30 ALTRO COLPO DELLA SAMPDORIA

15:20 "Al 60% Hamsik va in Cina"

"Marek ha bisogno di riposare. La Cina? E' ancora tutto in fase di sviluppo, ha ancora un contratto con il Napoli, per me c'è il 60% di possibilità che possa lasciare Napoli. Ma è una mia opinione". Così il padre di Hamsik parlando ai media slovacchi della possibilità di una partenza del capitano azzurro.

14:30 Foggia, riscattato Kragl

Kragl è del Foggia!



Il Foggia Calcio comunica di aver esercitato, in data odierna, il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Oliver Kragl. pic.twitter.com/leIPqDnWEf — Foggia Calcio (@FoggiaCalcio) 19 giugno 2018

13:35 Roma, anche Berardi

Nell'ambito dell'affare Nainggolan, la Roma prenderà molto probabilmente Andrea Pinamonti dall'Inter, ma il baby centravanti non è destinato a restare in giallorosso. Sarà inserito, infatti, nella trattativa con il Sassuolo per arrivare a Domenico Berardi.

13:30 Visite per Emre Can

Emre Can sbarca in Italia tra giovedì e venerdì per le visite mediche con la Juventus: il centrocampista tedesco, terminato il contratto con il Liverpool, arriva a parametro zero e firmerà con i bianconeri fino al 2022.

13:15 Cosenza, Braglia allenerà anche in B

L'annuncio del Presidente in Comune... Mister Braglia sarà l'allenatore del Cosenza anche per la prossima stagione! pic.twitter.com/umb1RNM6zy — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) 19 giugno 2018

12:45 RAVANELLI VERSO L'UCRAINA

Nuova esperienza in panchina per Fabrizio Ravanelli dopo l'Ajaccio nel 2013? Secondo Sky, l'ex attaccante di Lazio e Juventus sarebbe vicino all'Arsenal Kiev, squadra neopromossa nel campionato ucraino. La firma sul contratto è attesa già oggi.

12:35 MILAN, FASSONE: "PIANO A E PIANO B"

In attesa della sentenza della Uefa, che potrebbe decidere l'esclusione dalle coppe europee, e dell'eventuale ricorso davanti al Tas, il Milan "sta lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparato". Lo ha chiarito l'ad rossonero, Marco Fassone, dopo l'udienza davanti alla Camera giudicante della Uefa. "Per il mercato bisogna aspettare le sentenze? Mirabelli sta lavorando dietro le quinte, non è andato al mare a prendere il sole in attesa delle sentenze - ha spiegato Fassone ai giornalisti presenti a Nyon, in Svizzera -. Le sentenze possono semplicemente modificare la disponibilità di budget che abbiamo. Abbiamo un piano A e un piano B, si sta lavorando sotto traccia per non farci trovare impreparati".

11:30 Roma, idea Sergio Rico

Idea Sergio Rico per la Roma: Areola e Meret non convincono e Monchi sta pensando al portiere del Siviglia, valutato 20 milioni. Nell'ultima parte della scorsa stagione, il 24enne numero uno ha perso il posto da titolare a discapito di Soria e potrebbe decidere di cambiare aria.

11:05 SAMP, RISCATTATO BELEC

10:15 Kalinic, Siviglia sfuma

Sfuma la possibilità di vedere Nikola Kalinic al Siviglia: nelle ultime ore la trattativa per la cessione del croato, che sembrava in dirittura d'arrivo, si è ristagnata, anche perché gli andalusi si sono tirati indietro davanti alla richiesta di prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Si aprono invece delle piste in Turchia.

09:45 Roma-Pastore, si stringe

Nuovi contatti tra la Roma e il Psg per la cessione di Pastore: i giallorossi contano di chiudere l'affare per 15 milioni più bonus, i francesi ne chiedono 20. L'impressione è che la trattativa possa andare a buon fine.

09:15 Torino, Acquah sogna l'addio

"Il mio sogno è giocare in Inghilterra e ogni giorno prego perché possa avere l’opportunità di giocare in Premier". Acquah, centrocampista del Torino, confessa il proprio desiderio a un portale ghanese e rivela: "L'anno scorso sono stato vicino al Birmingham".

09:00 Genoa, passi avanti per Bertolacci

Il Genoa insiste col Milan per il ritorno di Bertolacci: il centrocampista arrivato in prestito la scorsa estate dovrà rientrare alla base a luglio, ma Preziosi sta lavorando per riportarlo in Liguria. Passi avanti nella trattativa, secondo la Gazzetta dello Sport, e nel frattempo i Grifoni seguono anche Sandro, che ha portato esperienza e sostanza al Benevento negli ultimi sei mesi della scorsa stagione.

08:45 Sampdoria su Gerson

La Roma si è già mossa parecchio per il mercato in entrata e adesso è arrivato anche il tempo di sfoltire la rosa. Oltre a Radja Nainggolan, destinato a una cessione ormai quasi scontata, potrebbe partire anche Gerson, sul quale ha messo gli occhi la Sampdoria.

08:30 Napoli, idea Cech

Spunta anche Petr Cech, un altro veterano dopo Reina, per la porta del Napoli. Giuntoli lavora per averlo in prestito dall'Arsenal, facendosi forte del legame tra il giocatore, ex Chelsea, e Carlo Ancelotti.

08:15 Dalbert-Monaco, ci siamo

Il tempo stringe, l'Inter va a caccia di plusvalenze entro il 30 giugno e allora Piero Ausilio accelera per la cessione di Dalbert al Monaco: l'idea è ottenere 24 milioni dal Principato con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

08:00 Il Barça chiama Pjanic

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona ha contattato Miralem Pjanic per mostrargli il proprio interesse: stando a quanto scrive il quotidiano catalano, il bosniaco avrebbe fatto sapere di essere felice alla Juventus, ma potrebbe vacillare davanti a un'offerta particolarmente vantaggiosa.