Calciomercato, tutte le trattative del 19 gennaio LIVE

10:10 Genoa, Rigoni può partire

Luca Rigoni potrebbe dire addio al Genoa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport non c'è l'accordo per il rinnovo con il Grifone: sulle tracce del centrocampista ci sono due club di Mls, ovvero Montreal e Toronto.

10:00 Racing, Milito: "Abbiamo fatto di tutto per Centurion"

Diego Milito, segretario tecnico del Racing Club Avellaneda, al Secolo XIX si è soffermato sull'arrivo di Centurion: “Abbiamo fatto di tutto per riprenderci Ricardo, nel Genoa non è riuscito a esprimere il suo potenziale ma qui da noi è un giocatore molto importante. Non so perché non sia riuscito a dimostrare il suo valore nel Genoa, nel calcio a volte è difficile dare delle spiegazioni. Ricardo non stava giocando e l'idea di farlo tornare c'era da tempo. Ci siamo parlati, non è stato difficile convincerlo anche se aveva altre possibilità, come Malaga e Boca".

09:40 Cagliari, ipotesi Kucka

Nome nuovo per il centrocampo del Cagliari. Il club sardo starebbe pensando a Juraj Kucka: lo slovacco è stato ceduto la scorsa estate dal Milan ai turchi del Trabzonspor. Lo riporta Tuttosport

09:20 Fiorentina, Babacar: "Vado via"

Babacar verso l'addio alla Fiorentina. "Vado via" avrebbe confidato l'attaccante viola agli amici secondo quanto riferisce La Nazione. Il club toscano sarebbe in attesa dell'offerta giusta per lasciare partire il senegalese.

09:00 "Giaccherini ha detto sì al Chievo"

Giaccherini avrebbe accettato il Chievo. Lo riporta il Corriere di Verona: ora bisognerà trovare l'intesa con il Napoli per quanto riguarda l'ingaggio del centrocampista, troppo alto per il club clivense.

08:50 Lazio, due idee dal Brasile

La Lazio inizia a pensare al futuro. Come riporta il Corriere dello Sport il club biancoceleste segue Lucas Paquetà, trequartista 20enne legato al Flamengo fino al 2020. Prima di firmare con il Palmeiras Gustavo Scarpa, altro trequartista (24 anni), era stato invece offerto al club di Lotito che ha ha detto no ma che monitorerà comunque il giocatore nei prossimi mesi.

08:30 Juventus, De Vrij nel mirino

Il nome di De Vrij campeggia sulla prima pagina di Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese la Juventus ha messo nel mirino il centrale che ha ormai deciso di rinnovare con la Lazio con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Ebbene i bianconeri a giugno potrebbero pagare questa cifra per assicurarsi il difensore olandese.

08:15 Inter, se arriva Sturridge parte Eder

L'Inter continua a valutare il profilo di Daniel Sturridge per rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di mercato (prestito con diritto di riscatto). Tuttavia, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il 28enne del Liverpool sarebbe una sorta di doppione di Eder e quindi prima di trattare davvero con i Reds sarebbe necessario trovare una sistemazione per l'ex attaccante della Sampdoria, seguito dal Crystal Palace.

08:00 Anche la Roma su Cristante

Secondo quanto riferisce il Tempo anche la Roma si è inserita nella corsa a Cristante. Il ds giallorosso Monchi sarebbe al lavoro per acquistare a giugno il centrocampista dell'Atalanta (i bergamaschi lo riscatteranno a fine stagione dal Benfica). Non sarà facile perché sul 22enne ci sono da tempo anche Inter e Juventus.