Calciomercato, tutte le trattative del 18 giugno

23:40 LENO A UN PASSO DALL'ARSENAL

Dopo Rui Patricio (passato al Wolverhampton) il Napoli vede sfumare anche l'obiettivo Leno. Per Kicker il portiere del Bayer Leverkusen sarebbe a un passo dall'Arsenal: nei prossimi giorni potrebbe effettuare le visite mediche. Al club tedesco dovrebbero andare 25 milioni di euro.

23:25 ATLETICO MADRID, UFFICIALE LEMAR E DUE RINNOVI

Grandes noticias desde Rusia. @AntoGriezmann ha firmado su renovación hasta 2023, @LucasHernandez hasta 2024 y Lemar su contrato #AúpaAtleti https://t.co/f1wjstCtj6 pic.twitter.com/vgRN0pture — Atlético de Madrid (@Atleti) June 18, 2018

22:50 Il Torino chiude per Verissimo

"Entro mercoledì contiamo di chiudere: il giocatore vuole giocare in Europa e noi vogliamo accontentare lui, ma pure le casse della nostra società". Con queste parole, riportate da Tuttosport, il presidente del Santos conferma che è in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio del difensore Lucas Verissimo al Torino.

21:40 Sporting, ufficiale Mihajlovic

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD chegou a acordo com o treinador Sinisa Mihajlovic para as próximas três épocas desportivas.



Sabe mais https://t.co/ngncQpnPvx pic.twitter.com/WEhFjYzZUs — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 18, 2018

21:20 Genoa, Perinetti: "Ci interessa Mandragora, vogliamo tenere Bertolacci"

Il dg del Genoa Perinetti traccia in in'intervista a Radio Sportiva le linee guida del mercato del Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: "Puntiamo su Lapadula, se poi ci saranno delle situazioni le valuteremo. Mandragora è un prospetto importante, il neo ct azzurro Mancini lo ha subito portato in Nazionale. Si è formato da noi, non ci dispiacerebbe riaverlo. Ma sono situazioni da valutare, noi cerchiamo un centrocampista davanti alla difesa, un interno ed un attaccante esterno sinistro di piede destro. Per coprire questi ruoli dobbiamo seguire diverse alternative. Bertolacci? Al momento rientra al Milan, ma con Ballardini ha ritrovato lo smalto migliore. Se ci sarà l'opportunità ci piacerebbe tenerlo. Ha un anno di contratto, dovremo capire cosa vorrà fare il Milan. Sandro? Ha caratteristiche che cerchiamo ma ce ne possono anche essere altri".

20:40 "Juventus vicina a Cancelo"

In Spagna sono sicuri: Joao Cancelo è molto vicino alla Juventus. Secondo Superdeporte i bianconeri e il Valencia hanno raggiunto l'accordo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro: resterebbero da definire solo le modalità di pagamento. Un incontro tra le due dirigenze è in programma nei prossimi giorni e il laterale portoghese gradisce la destinazione torinese.

19:35 Fiorentina, altro millennial

In attesa dei rinforzi per la prima squadra, la Fiorentina continua a fare acquisti per la Primavera: dopo l'attaccante spagnolo Cristobal Montiel Rodríguez preso dal Maiorca e l'esterno francese Christian Loic Koffi, in scadenza con il Monaco, ecco un altro millennial. Si tratta del centrocampista centrale svizzero Nicky Stephane Medja Beloko, classe 2000 pure lui, in scadenza con il Sion: per lui un accordo di 5 anni.

19:30 MASINA, VISITE MEDICHE COL WATFORD

Adam Masina è ormai un giocatore del Watford. Secondo quanto riferisce SkySportUk il laterale sinistro sta svolgendo le visite mediche con il club inglese: nelle casse del Bologna dovrebbero entrare 5 milioni di euro.

19:20 BARI, RISOLTO IL CONTRATTO CON GROSSO

Si comunica di aver risolto il contratto con il tecnico Fabio Grosso. La società ringrazia il sig. Grosso e il suo staff per il lavoro fin qui svolto.#amalabari pic.twitter.com/Lzk6mgaj7O — FC Bari 1908 (@fcb1908) June 18, 2018

19:15 Spal: riscattato Viviani

19:00 Spal, ufficiale Fares

18:15 Wolverhampton, ufficiale Rui Patricio

Wolves are delighted to confirm @selecaoportugal and @Sporting_CP number one Rui Patricio has joined the club on a four-year deal. #BemVindoRui



pic.twitter.com/tGUQUXQICX — Wolves (@Wolves) June 18, 2018

18:05 Sprocati, visite con la Lazio

Mattia Sprocati sosterrà domani le visite mediche con la Lazio: l'ala sinistra classe 1993 arriva dalla Salernitana, dove ha segnato dieci gol in Serie B. Nel ritiro di Auronzo di Cadore dovrà convincere Simone Inzaghi a tenerlo per tutta la stagione.

18:00 Torreira, visite con l'Arsenal

Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, sosterrà le visite mediche con l'Arsenal e presto farà lo stesso anche il portiere Leno: in dirittura d'arrivo i due grandi affari fatti dai Gunners, con entrambi i giocatori strappati alla concorrenza del Napoli.

17:50 ROMA, SKORUPSKI NON VUOLE FARE IL VICE

"Preferisco cambiare piuttosto che fare il vice qui a Trigoria. Alla fine di giugno saprò sicuramente il mio futuro". Lukasz Skorupski, in un'intervista a Sportowy, avvisa la Roma aprendo di fatto a una sua cessione.

17:40 LOTITO: "MAI MESSO IN VENDITA MILINKOVIC"

"Capisco tutto questo interesse perché è bravo, ma nessuno di noi, io soprattutto, l’ha mai messo in vendita". Claudio Lotito, come riportato da Radiosei, toglie a sorpresa Milinkovic-Savic, cercato dalle big mi mezza Europa tra le quali la Juventus, dal mercato. In realtà le parole del presidente della Lazio sembrano un modo per alzare ulteriormente il prezzo del centrocampista serbo.

17:00 ROMA, DI FRANCESCO RINNOVA

16:00 L'Arsenal vuole Banega

L'Arsenal va a caccia di Ever Banega. L'ex interista, impegnato al Mondiale con l'Argentina, piace ancora molto a Unai Emery, che l'ha avuto con sé per due stagioni al Siviglia: il tecnico approdato ai Gunners per raccogliere l'eredità di Wenger vorrebbe portare a Londra un proprio fedelissimo.

15:30 Leicester, ecco Maddison

James Maddison sarà un giocatore del Leicester: il trequartista classe 1996 arriva dal Norwich e le Foxes lo hanno strappato alla concorrenza di altri club di Premier League pagandolo circa 20 milioni di sterline, poco più di 20 milioni di euro. Nell'ultima stagione, in Championship, ha segnato 14 gol in 44 partite.

15:00 Hazard: "Se il Real mi vuole..."

Eden Hazard strizza l'occhio al Real Madrid dal ritiro della nazionale belga: "Il Real Madrid può interessarmi - ha spiegato a L'Equipe -, tutti lo sanno, ma se non mi vuole è inutile parlarne. Se invece mi vuole, sa cosa deve fare. Comunque non voglio parlare di mercato in questo momento e poi vorrei sapere cosa succederà al Chelsea, se Conte resta o meno, non vorrei rimanere in una squadra meno forte".

14:15 HAMSIK: "POSSO ANDARE IN CINA"

Ieri Hamsik ha rilasciato nuove dichiarazioni sul futuro, ecco cosa è trapelato oggi dalla Slovacchia: "Sono ancora un giocatore del Napoli, per ora nulla è cambiato. E' vero, ho detto al presidente che c'è questa opportunità, ma al momento non ci sono novità".

14:00 Inter-Roma, contatto Nainggolan

Nuovo aggiornamento telefonico tra Ausilio e Monchi per la trattativa relativa all'acquisto di Nainggolan. La Roma chiede 35 milioni di euro in contanti, l'Inter ha ribadito la propria intenzione di inserire necessariamente una contropartita nell'affare per evitare un esborso monetario elevato. Il giocatore in questione sarebbe il giovane attaccante Pinamonti, assistito da Raiola come molti atleti trattati dai giallorossi.

13:30 Sarri-Zola, incontro vista Chelsea

Venerdì sera Maurizio Sarri e il suo agente Pellegrini hanno incontrato l'agente di Gianfranco Zola, Fulvio Marrucco, per discutere del possibile ruolo di vice che occuperà il tecnico sardo al Chelsea: è l'ennesima conferma che la trattativa tra Sarri e i Blues è in dirittura d'arrivo.

13:08 SAMPDORIA, ECCO SABATINI

12:40 SAMP BEFFATA DA MAJER

Sampdoria beffata dal centrocampista croato Lovro Majer che andrà a indossare la maglia della Dinamo Zagabria nella prossima stagione. L'accordo con il giocatore e la Lokomotiv Zagabria era stato raggiunto dai blucerchiati che avevano offerto un contratto quadriennale al ragazzo a 500 mila euro a stagione e 7,5 milioni al club croato. Invece il ragazzo, 21 anni, ha deciso di restare in patria: "È vero, vado alla Dinamo, questo è il mio sogno - ha detto Majer al portale croato 24sata.hr -. L'offerta della Sampdoria era più alta ma penso sia meglio per me restare in Croazia. Giocherò un'altra stagione qui, poi si vedrà".

12:15 INTER, SPUNTA ZAPPACOSTA

Secondo il Corriere dello Sport, Inter vigile sulla situazione Zappacosta: con il mancato riscatto di Cancelo e la possibilità che Nagatomo rimanga al Galatasaray servono rinforzi sugli esterni. Ausilio ha chiesto informazioni, il Chelsea chiede 20 milioni di euro.

11:35 MANDRAGORA VERSO IL GENOA

In settimana previsto un incontro tra Juventus e Genoa per Mandragora, cercato anche dal Monaco, ma i bianconeri preferirebbero cederlo in Italia inserendo la clausola di recompra. Il problema è che Preziosi non vorrebbe spendere 20 milioni di euro, questa la valutazione del centrocampista, per un giocatore che poi rischierebbe di perdere a stretto giro di posta.

11:15 "ALISSON ANDRA' AL REAL"

Situazione Alisson: Florentino Perez non vuole spendere oltre 60 milioni di euro per un portiere, la Roma continua a chiederne 75 ma, secondo il nostro Paolo Bargiggia, l'affare alla fine andrà in porto anche perché il brasiliano ha già un accordo con il Real Madrid.

10:30 JORGINHO-CITY, AL NAPOLI 50 MILIONI

Come riportato dal nostro Paolo Bargiggia, è la settimana chiave per il passaggio di Jorginho al Manchester City: al Napoli 50 milioni di euro più bonus, poi De Laurentiis rinforzerà il centrocampo con 2-3 innesti.

09:40 JUVE, LA CHIAVE PER GOLOVIN

Secondo Tuttosport, la Juventus ha già il sì di Golovin e la trattativa con il Cska Mosca è ben indirizzata: i bianconeri sono partiti da 15 milioni fino ad arrivare a 20 bonus compresi, i russi ne vogliono 25 ma inserendo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore potrebbero dire sì.

08:50 LA SETTIMANA DI SARRI AL CHELSEA

Questa settimana è atteso l'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore del Chelsea. Per lui contratto triennale da 6 milioni di euro all'anno, Gianfranco Zola sarà il suo vice mentre piacciono Rugani e Higuain dalla Juventus.

08:35 ZAZA, SI' AL TORO

Simone Zaza ha tanto mercato in Italia e, secondo Tuttosport, ha dato il gradimento al Torino nonostante i trascorsi juventini: potrà fare coppia con Belotti mentre nell'affare con il Valencia, che lo ha messo in vendita, potrà rientrare Iago Falque.

08:20 LAZIO-ACERBI, CI SIAMO

La Lazio ha già individuato in Acerbi il sostituto di de Vrij: secondo il Corriere dello Sport, in settimana si può chiudere l'affare con il Sassuolo per 9 milioni di euro. In uscita c'è Felipe.

08:00 PSG, ALTRA FOLLIA IN VISTA

Noncurante dei paletti messi dall'Uefa, il Paris Saint Germain è pronto ad un'altra estate di fuoco: maxi-offerta da 95 milioni di euro per N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea ormai da due stagioni nel mirino dei parigini.