Calciomercato, tutte le trattative del 17 gennaio LIVE

22:20 Ciciretti, sorpasso del Parma

Il Parma mette la freccia e sorpassa il Getafe per Amato Ciciretti. Gli emiliani sono vicini alla chiusura con il Benevento per un prestito di sei mesi dell'ala 24enne.

22:10 Il Liverpool studia il rinnovo di Firmino

Secondo quanto riferisce il Mirror il Liverpool vuole blindare Firmino. I Reds dovrebbero infatti proporre all'attaccante il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2020.

21:50 Benevento, stoppato l'arrivo di Mauricio

Due intoppi per il Benevento. L'arrivo di Mauricio dalla Lazio è stato stoppato per problemi di ingaggio ed è saltato per il momento anche il passaggio di Armenteros all'Utrecht per questioni burocratiche.

21:15 La Spal blinda Salamon

La Spal, dopo i tanti acquisti (Kurtic, Dramé e Cionek), si tiene stretti anche i suoi giocatori. Per Bartosz Salamon è stata infatti rifiutata un'offerta russa vicina ai 2 milioni e mezzo.

21:00 Il Sassuolo insiste per De Maio

Il Sassuolo non molla la presa e rilancia per De Maio con il Bologna, sul quale però c'è bisogna battere la concorrenza della Spal. Capitolo portiere: Consigli non rinnoverà e così a giugno partirà a parametro zero.

20:45 Atalanta, Orsolini vuole partire

In casa Atalanta tiene banco il futuro di Orsolini, che vorrebbe partire per trovare più spazio. Una volontà non condivisa dal presidente Percassi, che lo ha in prestito fino al 2019 dalla Juventus. Il suo agente, Donato Di Campli, ha incontrato entrambe le società, ma lasciare Bergamo - almeno per ora - sembra un'ipotesi difficilissima.

20:20 Napoli-Deulofeu: il Barcellona chiede 22 milioni

Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. E' questa l'offerta formulata dal Napoli al Barcellona per Gerard Deulofeu. i blaugrana, dopo l'investimento per Coutinho, intendono però cedere lo spagnolo a titolo definitivo o quantomeno trasformare il diritto in obbligo di riscatto per 22 milioni. Il giocatore inoltre vuole garanzie tecniche prima di accettare il passaggio alla corte di Sarri.

20:00 Mota Carvalho in prestito al Sassuolo

19:30 Spal, in arrivo Everton Luiz

La Spal avrebbe praticamente chiuso l'acquisto a titolo definitivo di Everton Luiz dal Partzian Belgrado. Il centrocampista brasiliano di 29 anni dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare nella giornata di domani.

19:00 Milan-Boca, quasi saltato l'affare Gomez

Niente da fare. L'incontro tra i dirigenti del Milan e quelli del Boca Juniors per Gusravo Gomez ha portato nuovamente a un nulla di fatto: la distanza tra le parti resta ampia e la trattativa è quasi definitivamente saltata.

18:40 Handanovic: "Per sempre all'Inter? Non dipende solo da me"

"Restare qui per sempre? Non dipende solo da me, bisogna vedere uno come sta. Viviamo alla giornata". Così Samir Handanovic, intervistato da Inter Tv, si è espresso sulla possibilità di chiudere la carriera con la maglia nerazzurra".

18:15 Liverpool, obiettivo James Rodriguez

Il Liverpool prepara il grande colpo per l'estate. Stando a quanto scrive Don Balon i Reds avrebbero messo nel mirino James Rodriguez del Bayern Monaco: dopo la cessione di Coutinho ai Reds non manca la liquidità necessaria per il colombiano.

18:00 Sturridge proposto all'Inter

Secondo quanto scrive il Times Daniel Sturridge sarebbe stato offerto all'Inter. I nerazzurri starebbero valutando il profilo dell'attaccante, che è ai margini nel Liverpool, ma al momento sono impegnati su altri fronti (Rafinha e Ramires).

17:50 Il Valencia punta Darmian

Il Valencia ha messo gli occhi su Matteo Darmian. Secondo quanto riprta Radio Onda Cero ci sarebbero già stati i primi contatti tra il club spagnolo e il Manchester United. I Pipistrelli preferirebbero la fomrula del prestito ma starebbero studiando anche l'acquisto a titolo definitivo.

17:30 United, Mourinho verso il rinnovo

Rinnovo in vista per José Mourinho che presto dovrebbe prolungare l'attuale contratto - scadenza 2019 - con il Manchester United. Secondo il Times le trattative tra Ed Woodward, vice-presidente esecutivo dei Red Devils, e i rappresentanti del manager portoghese sono a buon punto. E mancherebbe ormai solo la firma di Mou su un nuovo contratto fino al 2021, con opzione per un anno in più. Nelle ultime settimane il nome di Mourinho era stato accostato, assieme a quello di Antonio Conte, al Paris Saint Germain, ma nel futuro del portoghese sembra esserci ancora l'Old Trafford.

17:15 Inter, si lavora anche per Correa

In attesa di capire quale sarà la risposta del Barcellona per Rafinha, l'Inter è la lavoro per regalare a Spalletti un altro rinforzo. I nerazzurri stanno trattando con il Siviglia lo scambio di prestiti Correa-Brozovic: sarebbe dunque il croato a fare le valigie e non Joao Mario, poco gradito dagli andalusi.

16:40 Benevento, Gravillon passa al Pescara

16:30 Crotone, ufficiale Benali

16:10 "Accordo Sanchez-Manchester United"

Secondo quanto riporta il Telegraph Alexis Sanchez e il Manchester United avrebbero raggiunto l'accordo: l'attaccante cileno ha accettato i 14 milioni (al netto delle tasse) di ingaggio offerto dai Red Devils per i prossimi quattro anni e mezzo. Ora si attende solo il passaggio di Mkhitaryan all'Arsenal per concludere l'operazione.

15:15 Inter, Ausilio rientra

Terminato l'incontro tra Piero Ausilio e i dirigenti del Barcellona: l'Inter ha presentato l'ultima offerta per Rafinha con diritto di riscatto fissato a 35 milioni e ora aspetta la risposta blaugrana. Voci contraddittorie arrivano dalla Spagna: secondo alcuni media i catalani avrebbero definitivamente detto no ai nerazzurri, secondo altri si sarebbero convinti ad accettare l'offerta.

15:10 Real, Zidane trattiene Ronaldo

Zinedine Zidane trattiene Cristiano Ronaldo dopo le ultime indiscrezioni su un suo possibile addio: "Sappiamo di cosa si parla fuori, ma lui deve pensare a giocare, come sempre. Non riesco ad immaginare un Real Madrid senza Cristiano, è nel suo club, dove deve essere, tutti lo amano, per tutto quello che ha fatto, siamo in un momento difficile, ma lui è qui".

14:40 Manchester City, Otamendi rinnova

14:10 Napoli-Deulofeu, cambia l'offerta

Sarri non è convinto di prendere Gerard Deulofeu, veloce ma non particolarmente dotato dal punto di vista tecnico. Così Giuntoli ha cambiato l'offerta per il Barcellona: non più prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, ma diritto di riscatto. Gli azzurri vogliono valutare solo a fine stagione se tenere eventualmente l'ex milanista oppure no. Quasi impossibile che il Barça accetti questo tipo di offerta.

13:50 Torino, Damascan fa le visite

Potrebbe essere il giovane moldavo Vitalie Damascan il vice Belotti in casa Torino. L'attaccante 19enne, di cui in Moldavia si dice un gran bene, ha effettuato in mattinata le visite mediche al Grande Torino. Col club granata dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, ma per vederlo allenarsi in granata resta il nodo passaporto. Il suo status di extracomunitario non gli permette infatti di essere tesserato in questa sessione di mercato, a meno che entro gennaio ottenga il passaporto romeno, come già chiesto dal giocatore la cui madre è nata in Romania. In questo caso, Damascan potrebbe aggregarsi subito al Torino, a disposizione di mister Mazzarri e all'occorrenza della Primavera di Coppitelli.

13:20 Roma su Fabian

La Roma è vicina all'acquisto di Fabian, centrocampista del Betis Siviglia e talento della nazionale under 21 spagnola. Il trasferimento del giocatore avverrebbe, secondo quanto scrive 'Marca', attraverso il pagamento della clausola di rescissione di 15 milioni di euro, prevista dal contratto che lega Fabian al Betis fino al giugno del 2020. Il club andaluso sta cercando di prolungare l'accordo elevando anche l'importo della clausola, ma finora i colloqui avuti non hanno portato ad alcun risultato. Dietro a questa operazione c'è il d.s romanista Monchi, ex Siviglia, che conosce molto bene il calciatore fin dai tempi in cui militava nelle giovanili del Betis.

13:00 Inter, occhi su Grenier

Tra le possibili alternative a Ramires, ci sarebbe anche Grenier, centrocampista già visto in Serie A con la maglia della Roma: secondo i media francesi, l'Inter avrebbe pensato anche al giocatore del Lione per rinforzare l'organico a disposizione di Spalletti.

12:45 Chelsea, assalto a Dzeko

Il Chelsea ha chiesto Edin Dzeko alla Roma nei giorni scorsi: la trattativa non è ancora partita, ma per i Blues il bosniaco è la prima scelta in questa sessione di mercato.

12:30 Ciciretti, si inserisce il Parma

Potrebbe sfumare il trasferimento di Amato Ciciretti al Getafe, in Spagna. L'agente del giocatore sta rientrando in Italia perchè si è inserito prepotentemente il Parma: l'esterno lascerà sicuramente il Benevento in questa sessione di mercato, ma non sa ancora dove andrà a giocare.

12:00 Inter-Rafinha, stretta finale

Stretta finale per Rafinha: intorno alle 12 è cominciata la riunione tra Ausilio e i dirigenti del Barcellona per chiudere la trattativa per il prestito del giocatore. I catalani per ora fanno ancora muro e Valverde lo ha convocato per la partita di Coppa del Re per valorizzarlo fino alla fine, nonostante il centrocampista non abbia mai giocato in questa stagione: l'Inter prova fissare il diritto di riscatto a 35 milioni.

11:45 Benevento, doppio colpo

Il Benevento continua la sua rivoluzione sul mercato: diventa ufficiale l'acquisto di Guilherme, esterno 26enne che si è svincolato dal Legia Varsavia dopo aver giocato due stagioni e mezza in Polonia; dal Sassuolo, inoltre, arriva anche Christian Cannavaro, centrocampista classe 1999 figlio di Fabio, Pallone d'oro 2006.

11:15 Ciciretti-Getafe, si chiude

Amato Ciciretti sempre più vicino all'addio: Pisacane, agente del giocatore, ha in programma un incontro con i dirigenti del Getafe nella sede del club spagnolo per provare a chiudere la trattativa che prevede la cessione in prestito oneroso del trequartista del Benevento.

11:00 Luis Alberto-Lazio, si rinnova

Dopo sei mesi da protagonista, Luis Alberto è pronto a rinnovare il contratto con la Lazio. I biancocelesti adegueranno l'ingaggio del trequartista spagnolo, trascinatore dei biancocelesti insieme a Immobile nel girone d'andata: secondo quanto riporta La Repubblica, il giocatore firmerà fino al 2022 per due millioni a stagione, quasi raddoppiando l'attuale stipendio da 1,2 milioni all'anno.

10:30 Matri-Parma, ci siamo

Alessandro Matri ha trovato l'accordo con il Parma: l'attaccante è pronto a tornare in Serie B dopo 10 anni e mezzo consecutivi in A, restano da limare gli ultimi dettagli tra i gialloblù e il Sassuolo.

10:10 Sassuolo, ecco Dany Mota

Ha giocato appena tre partite in Serie B in questa stagione, ma il Sassuolo ha scommesso su di lui: Dany Mota Carvalho, esterno d'attacco classe 1998, presto sarà un giocatore neroverde. Arriva dall'Entella, dove ha debuttato in prima squadra due anni fa.

09:55 Milan, Paletta non parte

Gabriel Paletta resterà un giocatore del Milan fino a fine stagione: secondo la Gazzetta dello Sport il difensore compirà 32 anni a febbraio e preferisce aspettare la scadenza del contratto piuttosto che accettare le (poche) offerte che stanno arrivando in questo momento ai rossoneri. Si libererà a parametro zero in estate e firmerà con chi vuole.

09:45 Milan, Swansea su André Silva

Il Milan lo considera incedibile, ma André Silva, ancora a secco in questo campionato, continua a piacere: pagato 38 milioni quest'estate, il portoghese, tranne qualche lampo in Europa contro avversari di modesta caratura, finora non è riuscito a dimostrare il proprio talento, ma dopo l'interesse del Wolverhampton, che gioca in Championship, anche lo Swansea ha messo gli occhi sul portoghese. I gallesi sono all'ultimo posto in Premier League e puntano sull'attaccante rossonero per provare a risalire la china. Il Milan, comunque, ha fatto sapere di non aver ricevuto offerte per il giocatore.

09:30 Inter-Ramires, pista riaperta

09:15 Nainggolan-Guangzhou, si riparte

Secondo la Gazzetta dello Sport sono ripartiti i contatti tra il Guangzhou Evergrande e la Roma per portare in Cina Radja Nainggolan. Il club giallorosso ha escluso offerte ufficiali da parte degli asiatici, ma stando alle voci dei giorni scorsi, Cannavaro avrebbe messo sul piatto 40 milioni, troppo pochi secondo i dirigenti della Roma.

09:00 Batshuayi verso Dortmund

Undici presenze, due gol, 236 minuti giocati in tutto in Premier League e due sole gare da titolare. Michi Batshuayi non è il giocatore preferito di Antonio Conte che, negli ultimi due mesi, complice un infortunio alla caviglia, lo ha fatto entrare appena 4 volte concedendogli 67 minuti, poco più di un'ora. Così, pur essendo di fatto l'unica alternativa di ruolo a Morata, il belga sta per lasciare il Chelsea, destinazione Borussia Dortmund. È lo scoop della Bild, che dà in pole Batshuayi come sostituto del partente Aubameyang, vicino all'Arsenal.

08:50 Milan, Jankto, Demirbay o Dembelé

Tutto fermo a Casa Milan per il mercato in entrata di questa sessione: i rossoneri puntano a far cassa con la cessione degli esuberi (Gustavo Gomez su tutti, ma c'è ancora distanza col Boca Juniors), ma Mirabelli si muove già per l'estate, quando punterà a rinfozare il centrocampo. Jakub Jankto, mezzala ceca dell'Udinese, è la prima scelta, piacciono anche Demirbay dell'Hoffenheim e Dembelé del Tottenham.

08:45 Torino, assalto a Donsah

Secondo Tuttosport, il no di Verdi al Napoli avrebbe spiazzato anche il Bologna che adesso avrebbe bisogno di far cassa con un altro giocatore. Ecco perché non è da escludere la cessione di Donsah al Torino: Mazzarri ha chiesto un altro centrocampista per il suo 3-5-2 e il ghanese è una mezzala ideale per il suo sistema di gioco.

08:30 Politano vuole Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, Matteo Politano sta spingendo con il Sassuolo per partire già in questa sessione di calciomercato: il no di Verdi, infatti, gli ha aperto la strada verso Napoli, visto che Sarri lo preferisce a Deulofeu come piano B rispetto all'esterno del Bologna. Il club emiliano, però, non intende cederlo.

08:15 Juve, caccia al terzino

Il nome di Emerson Palmieri è stato già fatto più volte, così come quello di Matteo Darmian (che piace anche ad altri club italiani, Roma e Napoli in primis): secondo la Gazzetta dello Sport, però, il casting della Juve per gli esterni difensivi è più ampio e riguarda anche Wendell, mancino brasiliano del Bayer Leverkusen, Pavel Kaderabek, terzino destro dell'Hoffenheim, Arias, 26enne colombiano del Psv, Meunier, riserva di Dani Alves al Psg, e Gayà, che gioca nel Valencia. A luglio, infatti, la partenza di Lichtsteiner è pressoché scontata, quella di Alex Sandro probabile.