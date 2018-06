Calciomercato Sampdoria, Torreira all'Arsenal per 30 milioni

Lucas Torreira sarà un giocatore dell'Arsenal: i Gunners hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento del centrocampista uruguaiano in Premier League offrendo 30 milioni, 5 più della clausola rescissoria, e sbaragliando così la concorrenza prima dell'inizio del Mondiale che vedrà impegnato il giocatore con la maglia della Celeste.



A essere beffato è soprattutto il Napoli che fino a un paio di settimane fa sembrava tornato a un passo da Torreira, scelto come sostituito di Jorginho in procinto di passare al Manchester City, affare a questo punto rimandato: l'intesa tra i due club, però, non è stata trovata e l'agente, che in passato aveva scartato in realtà l'ipotesi Napoli per la difficoltà di arrivare a un accordo, alla fine ha chiuso con l'Arsenal. Ora è atteso soltanto l'annuncio.