Calciomercato, Sampaoli mette nei guai l'Inter

Brutte notizie per Mauro Icardi, che domenica rientrerà nel derby dopo aver recuperato dall'elongazione agli adduttori della coscia destra. Secondo quanto riferiscono i media argentini il ct dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli, avrebbe già deciso di escludere l'attaccante nerazzurro dalla lista dei convocati per i Mondiali di Russia che inizieranno il prossimo 14 giugno (tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva dalle reti Mediaset).

Brutte notizie per Icardi e brutte notizie per l'Inter, che al di là delle dichiarazioni ufficiali riflette seriamente sull’eventualità di poter cedere Icardi a fine stagione. La clausola rescissoria (valida solo a luglio) per l'attaccante argentino è fissata a 110 milioni di euro ed è valida solo per l’estero, ma il timore è che alla fine nessuno presenti realmente un’offerta simile. Un buon Mondiale, invece, avrebbe potuto aiutare in tal senso, come già la semplice convocazione e questo l’Inter lo sa bene.

Alla base della scelta del ct, scrivono in Argentina, ci sarebbe il rendimento non all'altezza del centravanti quando è stato chiamato in causa (nei due match di qualificazione contro Uruguay e Venezuela) e il difficile rapporto con alcuni compagni di squadra, che non avrebbero gradito il ritorno di Icardi in Nazionale dopo l'esonero di Bauza. Al posto di Maurito Sampaoli potrebbe decidere di convocare l'attaccante che nei piani dei dirigenti nerazzurri dovrebbe sostituire proprio Icardi nell'attacco dell'Inter, quel Lautaro Martinez che sta facendo innamorare di sé i tifosi argentini (ieri tripletta all'esordio in Copa Libertadores) e che Sampaoli sta visionando sempre più spesso dal vivo.

Se all'Inter sperano quindi in una convocazione di Icardi, chi sicuramente sarebbe felice dell'eventuale 'taglio' del 25enne nerazzurro è Diego Armando Maradona, che più volte nell'ultimo anno e mezzo ha attaccato violentemente Icardi sostenendo che la sua presenza in Nazionale fosse una vergogna...