Calciomercato Roma, ufficiale Coric. In arrivo Marcano

La Roma ufficializza il primo colpo di mercato ed è pronta già a raddoppiare. Ante Coric, che ha svolto questa mattina le visite mediche, è un nuovo giocatore giallorosso: alla Dinamo Zagabria andranno 6 milioni di euro e, in caso di cessione entro il 2020, un importo pari al 10% del prezzo (con minimo garantito di 2 milioni) mentre il centrocampista classe 1997 ha firmato fino al 2023.



"Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui e non vedo l’ora di iniziare per mostrare le mie qualità”, ha dichiarato Coric dopo la firma.



Intanto i giallorossi hanno in pugno Ivan Marcano, difensore 30enne in scadenza di contratto con il Porto. Il centrale, ma può svolgere anche il ruolo di terzino sinistro, arriverà dunque a parametro zero e dovrebbe firmare un triennale da 2 milioni a stagione. La squadra di Di Francesco prende dunque forma in vista della prossima stagione: il tecnico del resto aveva detto al termine del campionato che ci sarebbero stati ritocchi in tutti i reparti.

UFFICIALE CORIC