Calciomercato Roma, tutto fatto per Malcom. Monchi vuole anche N'Zonzi

La Roma mette a segno il colpo umero 11 di questa sessione di mercato. I giallorossi hanno trovato l'accordo con il Bordeaux per Malcom sulla base di 35 milioni più 2,5 di bonus: l'intesa con l'attaccante esterno brasiliano era stata già raggiunta precedentemente (quadriennale da 2,5 milioni). Il 21enne, che nasce come ala destra ma può giocare anche a sinistra e da seconda punta, è atteso nelle prossime ore nella Capitale per le visite mediche e la firma.



Di Francesco avrà così a disposizione un elemeno duttile e capace allo stesso tempo di andare in gol con una certa regolarità considerati le 12 reti messe a segno nell'ultima stagione di Ligue 1.



Ma non è finita qui perché Monchi sta guardando oltre e studia un nuovo affare. Il ds ha messo infatti gli occhi su Steven N'Zonzi, centrocampista 29enne del Siviglia con una clausola rescissoria da 35 milioni. Prima di cercare l'affondo la Roma dovrà però trovare una sistemazione a Gonalons, prelevato dal Lione appena un anno fa e protagonista di una stagione deludente.