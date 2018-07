Calciomercato Roma, Suso obiettivo numero uno: sorpassato Berardi

Ora che la cessione di Alisson al Liverpool è cosa fatta la Roma può concentrarsi di nuovo sul mercato in entrata. Monchi in merito ha le idee molto chiare e vorrebbe regalare Suso a Eusebio Di Francesco: l'ala spagnola è valutata dal Milan 40 milioni e al momento è considerata incedibile dalla stessa società rossonera (a meno di offerte clamorose).



Al di là del buon esito o meno di un'eventuale dialogo tra i due club, il 24enne è balzato in pole position superando Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo resta il preferito dal tecnico giallorosso ma Monchi nutre dei dubbi, soprattutto di natura caratteriale, sul 23enne, che i neroverdi stanno infatti trattando anche con la Fiorentina.