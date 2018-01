Calciomercato Roma, si tratta Sansone con il Villareal

La trattativa fra Edin Dzeko e il Chelsea non è ancora conclusa ma intanto la Roma si muove nell'ottica di dover fare a meno dell'attaccante bosniaco. I giallorossi hanno messo gli occhi su Nicola Sansone, attaccante esterno in forza al Villarreal, e hanno fatto un'offerta di 10 milioni di euro più bonus ma il club spagnolo ne chiede almeno 14.



Il 26enne in questa stagione ha disputato 9 partite (3 gol) e negli ultimi due mesi ha sofferto per un problema al polpaccio: per i dirigenti capitolini evidentemente il guaio fisico è superabile. Inoltre Sansone potrebbe rilanciarsi ancora di più nella capitale perché ritroverebbe Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato ai tempi del Sassuolo. Praticamente impossibile invece arrivare a Correa: il Siviglia lo considera incedibile.