Calciomercato Roma, quasi fatta per Cristante: accordo con l'Atalanta

La Roma sta per mettere a segno il terzo colpo di mercato dopo gli acquisti di Coric e Marcano. I giallorossi avrebbero infatti trovato l'intesa con l'Atalanta per Bryan Cristante sulla base di 30 milioni di euro: la formula non è ancora stata stabilita ma alla fine l'accordo dovrebbe prevedere prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 25.



Adesso serve il sì del centrocampista, che era seguito anche dalla Juventus: Monchi sta discutendo con il mediano e il suo agente Beppe Riso. Al momento non sono previste contropartite tecniche: i nerazzurri sono interessati a Defrel e Tumminello ma questi affari verrebbero trattati a parte.