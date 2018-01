Calciomercato Roma, preso Jonathan Silva

Il colpo last minute della Roma per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Emerson Palmieri è Jonathan Silva, terzino sinistro argentino di 23 anni. Arriva dallo Sporting Lisbona e i più attenti lo ricorderanno per averlo visto all'opera contro la Juve, in Champions League, nella gara terminata 1-1. Una delle ultime, tra l'altro, giocate dal difensore in questa stagione.



Jonathan Silva è arrivato poco dopo le 12 a Roma per le visite mediche: costerà circa 6 milioni (uno per il prestito, 5 per il riscatto obbligatorio alla decima presenza) ai giallorossi e il problema, per Di Francesco, è che non potrà utilizzarlo subito. Silva, infatti, è fuori dal 16 novembre, giorno in cui si è infortunato in Coppa del Portogallo procurandosi la rottura del legamento laterale interno del ginocchio destro. I tempi di recupero furono stabiliti in circa 10-12 settimane, per cui il rientro non è così lontano.