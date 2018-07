Calciomercato Roma, offerti oltre 35 milioni al Bordeaux per Malcom

La Roma stringe i tempi per Malcom. Il ds Monchi ha ottenuto il sì dell'attaccante brasiliano del Bordeaux sulla base di un contratto di quattro anni da 2,5 milioni a stagione. Il procuratore del 21enne proverà a raggiungere l'intesa anche con il club francese che chiede 40 milioni per il giocatore accostato nelle scorse settimane anche all'Inter.



Intanto, secondo quanto riferito da Sky, i capitolini avrebbero offerto oltre 35 milioni (bonus compresi) per chiudere a breve l'operazione e battere così la concorrenza dell'Everton. Le alternative rimangono Suso (preferito dallo stesso Monchi) e Berardi (pallino di Di Francesco).